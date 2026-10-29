Chứng khoán 29-10: Hồi phục nhẹ sau 2 phiên, VN-Index dự báo rung lắc quanh 1.780 điểm

VN-Index hồi phục nhẹ sau 2 phiên giảm điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phiên 29-10 VN-Index tăng 4,78 điểm (+0,27%) lên 1.766,65 điểm. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử, cho thấy dòng tiền chưa thực sự đồng thuận.

Thử thách ở vùng 1.780 điểm

Theo Chứng khoán TPBank (TPS), thị trường chuyển biến tích cực hơn trong phiên chiều 28-10. Lực cầu gia tăng giúp VN-Index phục hồi và nhiều nhóm ngành thu hẹp mức giảm. Thanh khoản cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền khởi sắc nhưng chưa đủ mạnh.

Về kỹ thuật, TPS nhận định VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng ngắn hạn. Quán tính tăng có thể tiếp diễn trong phiên 29-10. Độ bền của nhịp phục hồi cần được củng cố bằng sự lan tỏa của lực cầu và cải thiện thanh khoản.

Đáng chú ý, lực cầu xuất hiện khi VN-Index kiểm định đường trung bình động trung bình 200 phiên (MA200) quanh 1.755 điểm. Chỉ số vẫn duy trì trên các đường trung bình ngắn hạn, củng cố xu hướng tăng ngắn hạn.

Trong khi đó, Chứng khoán TP.HCM (HSC) nhận định VN-Index có thể tiếp tục giằng co, tích lũy để kiểm định tương quan cung - cầu. Vùng hỗ trợ 1.730-1.750 điểm và kháng cự 1.780-1.800 điểm vẫn là những mốc quan trọng.

Khả năng vượt vùng kháng cự, đi kèm thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện, sẽ quyết định dư địa mở rộng đà hồi phục trong các phiên tới.

Chứng khoán Kafi đánh giá kịch bản cơ sở là chỉ số tiếp tục rung lắc trong vùng 1.750-1.770 điểm để hấp thụ cung - cầu. Nếu vượt kháng cự, VN-Index có thể hướng tới 1.790 điểm, với điều kiện lực cầu lan tỏa và lực mua từ khối ngoại được duy trì. Ngược lại, nếu thủng mốc 1.750 điểm, vùng 1.720-1.700 điểm sẽ là khu vực kiểm định tiếp theo.

Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) nhận định chỉ số có thể giằng co trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ hơn tại vùng cản 1.780–1.790 điểm.

Mua thăm dò cổ phiếu có nền giá tốt

Trước diễn biến chưa đồng thuận của dòng tiền, HSC khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng danh mục hợp lý, tận dụng các nhịp hồi phục để cơ cấu danh mục. Ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh khả quan, dòng tiền tích cực và xu hướng giá được duy trì.

Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi các mã đã tăng mạnh hoặc tiến sát vùng kháng cự. Đồng thời, theo dõi khả năng VN-Index vượt vùng 1.780-1.800 điểm cùng sự cải thiện của độ rộng thị trường trước khi gia tăng tỷ trọng.

Kafi cũng khuyến nghị duy trì tỉ trọng vừa phải, hạn chế sử dụng đòn bẩy và tránh mua đuổi khi chỉ số hồi về vùng cản. Với những cổ phiếu yếu hơn thị trường hoặc mất nền hỗ trợ, nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi để cơ cấu. Việc mua mới chỉ nên thăm dò tại các mã giữ nền giá tốt, có kết quả kinh doanh hỗ trợ và xuất hiện lực cầu xác nhận.

Về dòng tiền, Kafi cho biết phiên 28-10 tỉ trọng giá trị giao dịch tăng tại nhóm dịch vụ tài chính và hàng hóa, dịch vụ công nghiệp, lần lượt lên 15% và 9,9%. Tuy nhiên, giá hai nhóm vẫn giảm hơn 2% từ đầu tuần, cho thấy áp lực bán chưa hạ nhiệt. Nhóm bán lẻ cũng ghi nhận thanh khoản gia tăng.

ASEANSC khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỉ trọng trung bình, giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.760-1.770 điểm và tránh mua đuổi. Những câu chuyện như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường và chu kỳ dầu khí ngoài khơi có thể được theo dõi.

Với tầm nhìn trung, dài hạn, nhà đầu tư có thể giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ, ưu tiên các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao.

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