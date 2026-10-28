Chính sách mới về xổ số, lưu trú, chứng khoán có hiệu lực từ tháng 11-2026

Từ tháng 11, quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính liên quan xổ số chính thức có hiệu lực. Ảnh: LÊ DÂN

Cạo sửa, làm giả vé xổ số có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Nghị định 389/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, có hiệu lực từ ngày 30-11.

Theo đó, cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt tiền từ 60-100 triệu đồng (hiện nay Nghị định 98/2013 quy định phạt 30-50 triệu đồng). Còn hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt tiền từ 80-100 triệu đồng (hiện nay mức phạt 50-70 triệu đồng).

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc tiêu hủy vé xổ số bị cạo sửa, tẩy xóa; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi làm giả.

Thu thập dữ liệu trái phép làm lộ thông tin nhạy cảm có thể bị phạt đến 120 triệu đồng

Nghị định 363/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu, có hiệu lực từ ngày 11-11-2026.

Theo đó, cá nhân có hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu mà không được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc chủ sở hữu dữ liệu theo quy định của pháp luật; không thực hiện việc kiểm tra tính xác thực, bảo đảm chất lượng dữ liệu trong quá trình thu thập, tạo lập dữ liệu, bị phạt 20-40 triệu đồng.

Nếu các hành vi nêu trên làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc an ninh quốc gia... thì mức phạt từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt áp dụng cho cá nhân, tương ứng tối đa 120 triệu đồng theo khung được nêu.

Ngoài phạt tiền, hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu từ 6-9 tháng.

Vay chứng khoán phải có tài sản bảo đảm tối thiểu 110%

Thông tư 145/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 16-11, thay thế Thông tư 119/2020/TT-BTC về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Theo quy định về hoạt động vay và cho vay chứng khoán, giao dịch được thực hiện theo cơ chế thỏa thuận hoặc khớp lệnh giữa bên vay và bên cho vay. Bên vay phải có tài sản bảo đảm bằng tiền hoặc chứng khoán đáp ứng các tiêu chí theo quy chế nghiệp vụ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Giá trị tài sản bảo đảm phải đạt tối thiểu 110% giá trị khoản vay. Lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận theo quy định pháp luật.

Khoản vay được hoàn trả bằng chứng khoán đã vay hoặc bằng tiền nếu được bên cho vay chấp thuận. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam giữ vai trò trung gian tổ chức, quản lý và vận hành hoạt động vay, cho vay chứng khoán.

Từ giữa tháng 11, quy định về họp cha mẹ học sinh thay đổi

Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, có hiệu lực từ ngày 15-11.

Theo đó, việc phối hợp giữa gia đình và cơ sở giáo dục được thực hiện theo hướng linh hoạt, có thể trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua các kênh thông tin, nền tảng số phù hợp.

Điều lệ mới cũng quy định rõ phạm vi hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai và minh bạch.

Ban đại diện không được tự đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; không ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, không lập danh sách cha mẹ học sinh phải đóng góp. Việc hỗ trợ phải dựa trên tinh thần tự nguyện và không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh.

Đáng chú ý, Điều lệ mới quy định hội nghị cha mẹ học sinh nhóm, lớp lần đầu được tổ chức vào đầu năm học, còn các hội nghị trong năm học tổ chức khi cần thiết.

Trong khi đó, hiện nay Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp ba lần, gồm đầu năm học, kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học. Cuộc họp bất thường được tổ chức khi có ít nhất 50% cha mẹ học sinh lớp yêu cầu.

Giấy tờ tùy thân khi vào nhà nghỉ, khách sạn

Nghị định số 392/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, có hiệu lực từ ngày 15-11.

Theo đó, nhà nghỉ, khách sạn phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, gồm một trong các loại giấy tờ sau: căn cước; căn cước công dân; hộ chiếu; thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài); các loại giấy tờ khác có giá trị chứng minh nhân thân có ảnh do các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.

Trường hợp khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân thì sau khi bố trí vào phòng nghỉ phải thông báo ngay cho Công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn.