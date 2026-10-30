Chứng khoán, ngân hàng gây áp lực, VN-Index giảm gần 14 điểm phiên cuối cùng của tháng 10

VN-Index giảm gần 14 điểm sau phiên giao dịch 30-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngân hàng và chứng khoán là 2 nhóm vốn hóa lớn kéo VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch 30-10.

Chứng khoán và ngân hàng gây áp lực

Nhóm ngân hàng tư nhân giảm mạnh hơn nhóm quốc doanh với TCB giảm 3,4%, LPB và KLB cùng giảm 3,2%, MBB giảm 2%. Trong khi đó, VCB giảm 1,6%, BID và CTG cùng giảm 1,3%.

Mã TCB từng có thời điểm giảm 6% trong cuối phiên giao dịch chiều. Đà giảm được thu hẹp trong phiên ATC. Khối lượng giao dịch đạt 17,6 triệu đơn vị. Phiên 30-10 là ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Trước đó, Techcombank thông qua phương án phát hành 3.543.120.207 cổ phiếu phổ thông, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 35.431 tỉ đồng. Tỉ lệ thực hiện quyền là 50%, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Sắc đỏ cũng lan tỏa hầu hết cổ phiếu nhóm chứng khoán. Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp lớn đều giảm giá như SSI (-1,5%), TCX (-1,1%), VCI (-2,6%). Một số mã hiếm hoi đi ngược chiều như TCI tăng 1,1%, HCM tăng 0,7%, DSC tăng 0,1%.

Nhóm bất động sản diễn biến phân hóa, nhiều mã bất động sản nhỏ tăng điểm như DXG (+2,2%), DXS (+0,2%), HDC (+0,4%). KOS bất ngờ tăng trần sau chuỗi phiên giảm liên tục. Trong khi đó, THD giảm 2,6%, KBC mất 1,9%, NLG giảm 4,3%.

Nhóm Vingroup gây áp lực cho VN-Index từ phiên sáng đến gần hết phiên chiều. VIC có thời điểm giảm hơn 2% nhưng kết phiên chiều về lại mốc tham chiếu. VHM tăng 1,4%. VRE giảm 0,4%.

Nhóm dầu khí phân hóa sau phiên giảm mạnh trước đó. GAS tăng 2,6%, OIL tăng 1,6%, TOS tăng 1,7%, PLX, PVS đứng giá. Chiều ngược lại, PVD giảm 2,2%, BSR giảm 0,2%. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10, PVT tăng gần 60%, trong khi BSR và GAS cùng tăng khoảng 40%, tạo áp lực chốt lời khi thị trường điều chỉnh.

Sắc đỏ cũng bao trùm nguyên vật liệu như HPG giảm 0,9%, GVR giảm 2,2% và CII giảm 1,9%. Diễn biến giá HPG đi ngược với công cố kết quả doanh thu thuần 9 tháng đạt khoảng 170.300 tỉ đồng, tăng 55%. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt khoảng 23.600 tỉ đồng, tăng 103%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng

Giá trị giao dịch khớp lệnh phiên 30-10 đạt 14.673 tỉ đồng, tăng 17,6% so với mức 12.477 tỉ đồng phiên trước đó. Toàn thị trường có 488 mã giảm giá với 35 mã giảm sàn, 221 mã tăng giá và 36 mã tăng trần. Bên cạnh đó có 193 mã giữ nguyên giá tham chiếu.

Xét về tác động đến VN-Index, TCB là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi khoảng 1,65 điểm. VCB lấy đi 1,55 điểm, NVB lấy đi 0,84 điểm, MBB lấy đi 0,83 điểm. Ở chiều ngược lại, VHM đóng góp khoảng 1,53 điểm, GAS đóng góp 1 điểm.

Nhóm bán lẻ diễn biến phân hóa. FRT tăng 0,7%, PET tăng 2%, MWG giảm 2,4%, còn cổ phiếu DGW của Thế Giới Số giảm 3,6%. DMX của Điện Máy Xanh giữ nguyên giá. Công ty này vừa tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng gấp 2 lần, lợi nhuận sau thuế gấp 3 lần vào năm 2030.

Tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm xuống 15.500 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm 3,4%.

Giao dịch khối ngoại vẫn là tâm điểm khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 641 tỉ đồng. VIC bị bán ròng khoảng 353,7 tỉ đồng, TCB khoảng 133,3 tỉ đồng, MBB khoảng 42,7 tỉ đồng. Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng VHM khoảng 68,7 tỉ đồng, VCB khoảng 37,5 tỉ đồng.