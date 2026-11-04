Xuất siêu lập kỷ lục 7,31 tỉ USD trong tháng 10 khi nhập khẩu hàng điện tử giảm mạnh

Dây chuyền sản xuất và lắp ráp thiết bị di động của Samsung đặt tại nhà máy Thái Nguyên - Ảnh: DNCC

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 vừa công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), xuất khẩu hàng hóa tháng 10 tiếp tục lập kỷ lục mới, trong khi nhập khẩu giảm so với tháng 9. Việt Nam vì thế xuất siêu 7,31 tỉ USD, gấp hơn 5 lần tháng trước.

Số liệu theo tháng của Cục Hải quan từ năm 2009 cho thấy chưa tháng nào Việt Nam xuất siêu lớn như vậy. Mức cao nhất trước đó là 5 tỉ USD, vào tháng 8-2020.

Việt Nam xuất siêu 7,3 tỉ USD trong tháng 10 - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Tháng 10 cũng là tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu, sau chuỗi 9 tháng nhập siêu kéo dài từ cuối năm 2025. Xuất khẩu đã lập kỷ lục mới 6 tháng liên tiếp và đạt 64,67 tỉ USD trong tháng 10. Nhập khẩu thì đi xuống sau khi lên đỉnh ở tháng 9, nên khoảng cách giữa hai chiều được mở rộng.

Xuất khẩu tháng 10 tăng trong khi nhập khẩu giảm - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Hàng điện tử đóng góp phần lớn mức tăng xuất siêu

Nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đi theo hai hướng ngược nhau trong tháng 10. Xuất khẩu nhóm hàng này lên mức cao nhất từ trước tới nay, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái, còn nhập khẩu giảm so với tháng 9.

Nhập khẩu các nhóm hàng khác cộng lại gần như không đổi, nên toàn bộ mức giảm nhập khẩu của tháng 10 nằm ở hàng điện tử.

Nhập siêu của nhóm điện tử vì thế thu hẹp còn 0,6 tỉ USD, thấp nhất kể từ tháng 4-2018. Chỉ cách đây 3 tháng, nhóm hàng này nhập siêu tháng 7 ở mức lớn nhất trong chuỗi số liệu hải quan từ năm 2015.

Nhóm hàng điện tử chỉ nhập siêu 0,6 tỉ USD tháng 10 - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Ngoài điện tử, xuất khẩu nhiều nhóm hàng tăng trở lại

Tháng 9, toàn bộ mức tăng xuất khẩu đến từ hàng điện tử, các nhóm hàng còn lại cộng lại đi xuống. Sang tháng 10, phần lớn các nhóm hàng lớn cùng tăng so với tháng trước.

Máy móc, thiết bị, nhóm xuất khẩu lớn thứ hai, tăng lên 8,22 tỉ USD. Giày dép, gỗ và thủy sản cũng tăng hơn 10%. Ngược lại, điện thoại và linh kiện giảm, còn dệt may gần như không đổi.

Kim ngạch xuất khẩu điện tử, máy tính tháng 10 tăng lên 25,68 tỉ USD - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Tính chung 10 tháng Việt Nam vẫn nhập siêu 12,07 tỉ USD, trái ngược với mức xuất siêu của cùng kỳ năm 2025. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn xuất siêu lớn cả trong tháng 10 lẫn 10 tháng, còn khu vực trong nước nhập siêu ở cả hai kỳ. Xuất khẩu 10 tháng tăng 27,5%, cao hơn mục tiêu tăng 15-16% mà Chính phủ đặt cho cả năm 2026. Nhập siêu lũy kế 10 tháng là hơn 12 tỉ USD - Ảnh: QUÂN NGUYỄN