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Xuất khẩu gần chạm mốc 500 tỉ USD, Mỹ là thị trường lớn nhất

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 đạt gần 500 tỉ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm gần 1/3 kim ngạch.

Xuất khẩu gần chạm mốc 500 tỉ USD, Mỹ là thị trường lớn nhất - Ảnh 2.

Công nhân tại xưởng sản xuất điện thoại thông minh của Công ty TNHH Sungwoo Vina, KCN Thuận Thành 3 (Bắc Ninh) - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngày 3-11, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026 đạt 499,24 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 159,4 tỉ USD -  Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng góp phần lớn vào kết quả xuất khẩu, chiếm hơn 81% tổng kim ngạch. Xuất khẩu của khu vực này tăng 33% so với cùng kỳ, trong khi khu vực kinh tế trong nước tăng 8,2%.

Về nhóm hàng, công nghiệp chế biến giữ vai trò chủ lực, chiếm hơn 90% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Xuất khẩu gần chạm mốc 500 tỉ USD, Mỹ là thị trường lớn nhất - Ảnh 3.

Tháng 10 xuất siêu hơn 7 tỉ USD đã giúp nhập siêu từ đầu năm đến nay giảm đáng kể - Ảnh: LÊ THANH - AI

Tháng 10 xuất siêu hơn 7 tỉ USD

Điểm đáng chú ý trong tháng 10 là xuất khẩu tăng trong khi nhập khẩu giảm so với tháng trước, giúp mức xuất siêu được cải thiện.

Cụ thể, xuất khẩu tháng 10 đạt 64,67 tỉ USD, tăng 8,7% so với tháng 9. Cùng thời gian, nhập khẩu giảm 1,4%, còn 57,36 tỉ USD.

Nhờ đó, mức xuất siêu tăng từ 1,3 tỉ USD trong tháng 9 lên 7,31 tỉ USD trong tháng 10. Đây là tháng thứ hai liên tiếp Việt Nam ghi nhận xuất siêu trong năm 2026.

Tuy nhiên, tính chung 10 tháng, cán cân thương mại vẫn nhập siêu 12,07 tỉ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,49 tỉ USD. Nguyên nhân là kim ngạch nhập khẩu lũy kế tăng nhanh hơn xuất khẩu.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đạt hơn 1.010 tỉ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỉ USD.

Hơn 94% kim ngạch nhập khẩu là tư liệu sản xuất

Ở chiều nhập khẩu, phần lớn kim ngạch tập trung vào nhóm hàng tư liệu sản xuất. Nhóm này chiếm 94,1% trong tổng số 511,31 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu của cả nước.

Trung Quốc là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam, với kim ngạch 212,46 tỉ USD.

Xét theo khu vực doanh nghiệp, nhập khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh hơn khu vực kinh tế trong nước. Dù vậy, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn xuất siêu, còn khu vực kinh tế trong nước nhập siêu.

Trước đó, Cục Hải quan thông báo kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến ngày 29-10 đạt khoảng 1.001,3 tỉ USD, đánh dấu lần đầu vượt mốc 1.000 tỉ USD.

Theo cơ quan này, ba nhóm hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng. Tổng kim ngạch của ba nhóm chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Từ mốc 100 tỉ USD năm 2007, năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), quy mô xuất nhập khẩu đã tăng gấp 10 lần sau gần hai thập niên.

Xuất khẩu gần chạm mốc 500 tỉ USD, Mỹ là thị trường lớn nhất - Ảnh 4.Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục, vượt mốc 1.000 tỉ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt khoảng 1.001,3 tỉ USD, đánh dấu cột mốc lịch sử trong hoạt động thương mại quốc tế.

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LÊ THANH
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    Chủ đề: Mỹ kim ngạch xuất khẩu thị trường

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