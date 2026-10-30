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Phó thủ tướng yêu cầu nghiên cứu lập sàn giao dịch nông, thủy sản

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch nông, thủy sản nhằm quảng bá, kết nối giao thương và tăng tính minh bạch của thị trường.

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Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng kết luận cuộc họp - Ảnh: GIA HUY

Sáng 30-10, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản và các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Chi phí logistics Việt Nam cao hơn thế giới, có mặt hàng vượt 30%

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá với đà tăng trưởng hiện nay, ngành nông nghiệp chắc chắn đạt mức tăng trưởng ít nhất 4% trong năm nay.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, thách thức lớn của ngành, nổi bật là tình trạng "được mùa, mất giá", thị trường tiêu thụ thiếu ổn định. Nguồn cung thường tập trung vào chính vụ trong khi đầu ra bấp bênh, kể cả với những mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao.

Dẫn ví dụ về sầu riêng, ông cho biết sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng quả tươi, thời gian thu hoạch rộ chỉ khoảng 3 tháng. Nếu không tiêu thụ kịp thời, sản phẩm khó bảo quản lâu, khiến nông dân phải bán bằng mọi giá.

Trong khi đó, hạ tầng kho bãi còn thiếu, chi phí logistics cao làm giảm lợi nhuận của người sản xuất. Theo số liệu được Phó thủ tướng dẫn tại cuộc họp, chi phí logistics bình quân thế giới khoảng 10%, trong khi tại Việt Nam khoảng 16%, có mặt hàng lên tới trên 30%.

Để hoàn thành mục tiêu, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương theo dõi sát tình hình sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chủ lực trong những tháng cuối năm.

Đồng thời, cần chấm dứt tình trạng phát triển tự phát theo phong trào. Quản lý chặt chẽ truy xuất nguồn gốc, ngăn chặn gian lận mã số, gian lận xuất xứ và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch nông, thủy sản nhằm quảng bá, kết nối giao thương và tăng tính minh bạch của thị trường.

Về lâu dài, cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, giải quyết căn cơ bài toán năng suất, chất lượng và làm chủ nguồn giống, nhất là giống lợn, tôm, cá.

Bộ Công Thương cần chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán, tổ chức tốt các chương trình bình ổn thị trường.

Cùng đó, cần theo dõi sát chính sách thương mại, rào cản thuế quan và các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước nhập khẩu để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó. Thủ tục hành chính, hải quan cũng được yêu cầu rà soát, đơn giản hóa.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 63 tỉ USD trong 10 tháng

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết trong 10 tháng, phần lớn các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp đều đạt yêu cầu. Tăng trưởng quý 4 dự kiến đạt khoảng 4,3-4,4%, cả năm ước đạt mục tiêu 4%.

Điều kiện thời tiết, thiên tai có phần thuận lợi hơn. Nguồn cung phần lớn mặt hàng nông, lâm, thủy sản thiết yếu cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 62,891 tỉ USD - tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, lâm sản đóng góp mức xuất siêu lớn nhất, đạt 13,01 tỉ USD, tăng 5,2%; thủy sản xuất siêu 7,73 tỉ USD, tăng 17%.

Tuy nhiên, diện tích lúa thu đông đạt khoảng 615.000 ha, giảm 12%, có thể ảnh hưởng đến nguồn lúa hàng hóa cuối năm tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thị trường xuất khẩu còn tập trung vào một số thị trường lớn, tiềm ẩn rủi ro khi chính sách nhập khẩu và sức mua thay đổi. Giá xuất khẩu nhiều mặt hàng giảm hoặc tăng không tương xứng với chi phí đầu vào.

Trong 10 tháng, lượng cà phê xuất khẩu tăng 18,1% nhưng giá trị giảm 5,4%, giá bình quân giảm 19,9%. Xuất khẩu gạo giảm 5,7% về lượng và 10,8% về giá trị; cao su giảm 15,5% về lượng, kim ngạch giảm 1,1%.

- Ảnh 3.Xây dựng Buôn Ma Thuột thành 'thủ phủ cà phê toàn cầu'

Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050 định hướng thành đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại, mang tầm vóc thủ phủ cà phê toàn cầu, với mô hình phát triển đa cực và đột phá mạnh mẽ về hạ tầng kết nối.

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    Chủ đề: thủy sản Sầu riêng Xuất khẩu sàn giao dịch nông nghiệp

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