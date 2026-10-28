Đập ngăn mặn 760 tỉ đồng vừa vận hành đã gây ngập nhà, ruộng lúa dân: Khánh Hòa chỉ đạo 'nóng'

Công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang có vốn đầu tư 760 tỉ đồng, vừa đi vào vận hành tháng 4-2026 - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 28-10, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh - vừa ký văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra rà soát, giải quyết kiến nghị của UBND phường Tây Nha Trang liên quan vụ đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang; báo cáo kết quả trước ngày 5-11.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan vụ Đập ngăn mặn 760 tỉ đồng vừa vận hành đã gây ngập nhà, ruộng lúa của dân mà Tuổi Trẻ nhiều lần phản ánh.

Đập ngăn mặn tích nước ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước

Theo UBND phường Tây Nha Trang, sau khi tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa và báo Tuổi Trẻ, địa phương đã kiểm tra thực địa.

Lãnh đạo địa phương này cho biết qua nghiên cứu nội dung báo cáo của đơn vị khai thác, đối chiếu với kết quả kiểm tra, khảo sát hiện trạng ngập úng trên địa bàn, nhận thấy việc vận hành công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang có thể ảnh hưởng đến mực nước thượng lưu, khả năng tiêu thoát nước và đời sống, sản xuất của nhân dân tại các khu vực ven sông.

Trong bối cảnh địa bàn đã chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng của đợt mưa lũ tháng 11-2025, việc kiểm tra, đánh giá tác động và đề xuất giải pháp vận hành phù hợp của công trình đập ngăn mặn là cần thiết, cấp bách.

Theo báo cáo của UBND phường Tây Nha Trang, qua kiểm tra thực tế ghi nhận mực nước sông Cái Nha Trang tại khu vực cửa xả đập ngăn mặn dâng cao, có hiện tượng nước chảy ngược vào hệ thống thoát nước, làm nước thoát chậm.

Ngoài ra, tình trạng bồi lắng tại tuyến cống hộp, công trình và mặt bằng thi công đã cản trở dòng chảy, một số đoạn kênh của hệ thống thoát nước chưa được khơi thông.

Những hiện tượng nêu trên cho thấy cần làm rõ mức độ tác động của mực nước thượng lưu đập đối với đất sản xuất, nhà ở ven sông và khả năng tiêu thoát nước của các khu vực có hệ thống thoát nước kết nối với sông Cái Nha Trang, nhất là tại phường Tây Nha Trang, phường Bắc Nha Trang và các khu vực có liên quan.

Xem xét tất cả yếu tố, trong đó có cả an toàn cho dân

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025, phường Tây Nha Trang chịu ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng (80% địa bàn bị ngập, nhiều khu vực ngập sâu trên 2m), gây chia cắt giao thông và thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Chưa hết, địa bàn phường Tây Nha Trang có nhiều khu vực thấp trũng, chịu tác động của lũ trên sông Cái Nha Trang và hệ thống sông, kênh thoát nước. Trong khi hạ tầng tiêu thoát nước ở một số nơi chưa đồng bộ, một số tuyến giao thông có cao độ cao hơn nền khu dân cư hiện trạng, làm hạn chế hướng thoát nước tự nhiên.

Ruộng lúa của người dân ngập gần 0,5m khi đập ngăn mặn tích nước - Ảnh: Công ty thủy lợi cung cấp

Trong điều kiện xảy ra mưa lớn kéo dài, lũ thượng nguồn và mực nước sông Cái Nha Trang dâng cao, việc điều tiết mực nước tại đập ngăn mặn cần được xem xét đồng bộ với yêu cầu thoát lũ, tiêu úng. Điều này nhằm tránh làm gia tăng phạm vi, độ sâu và thời gian ngập tại những khu vực vốn đã có nguy cơ ngập cao.

Việc xác định nguyên nhân, mức độ tác động cụ thể cần dựa trên kết quả khảo sát, số liệu quan trắc và tính toán chuyên môn. Mặt khác, theo báo cáo của đơn vị quản lý, vận hành, việc duy trì mực nước thấp hơn cao trình quy định 1,33m, có thể ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của Nhà máy nước Xuân Phong và các công trình cấp nước ở thượng lưu.

Do vậy, phường Tây Nha Trang cho rằng việc nghiên cứu giải pháp vận hành công trình đập ngăn mặn cần được xem xét tổng thể, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ ngăn mặn, cấp nước với yêu cầu tiêu thoát nước, phòng, chống ngập lụt. Trong đó, đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống của nhân dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Địa phương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan cần xem xét tổng thể, đầy đủ, không tách rời các yếu tố nêu trên khi đánh giá ảnh hưởng của việc vận hành đập ngăn mặn.

Kiến nghị khẩn trương tham mưu phương án vận hành an toàn trong mùa mưa lũ 2026 Phường Tây Nha Trang kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của việc vận hành đập ngăn mặn đến khả năng tiêu thoát nước, thoát lũ khu vực thượng lưu và hệ thống thoát nước đô thị. Trước mắt rà soát, tham mưu phương án vận hành an toàn, phù hợp với diễn biến mưa lũ năm 2026 theo đúng quy trình và thẩm quyền. Đồng thời, nghiên cứu, xác định cao trình mực nước, chế độ vận hành phù hợp. Khi có đủ cơ sở, tổ chức theo dõi, cảnh báo và thông tin kịp thời diễn biến mực nước, việc vận hành cửa van cho chính quyền địa phương chủ động ứng phó. Giao Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, cơ quan chuyên môn nghiên cứu phương án khai thác, cấp nước phù hợp cho các nhà máy nước trên sông Cái Nha Trang, nhất là Nhà máy nước Xuân Phong. Giao Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các tồn tại, bất cập của hệ thống thoát nước trên địa bàn phường. Đẩy nhanh việc đầu tư dự án hồ điều hòa tại phường Tây Nha Trang và hệ thống thoát lũ phía tây khu vực Nha Trang.