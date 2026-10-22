Đập ngăn mặn 760 tỉ đồng vừa vận hành đã gây ngập nhà, ruộng lúa của dân

Công trình đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang được đầu tư 760 tỉ đồng, vừa bàn giao cho đơn vị vận hành hồi tháng 4-2026 - Ảnh: XUÂN HOÁT

Phản ánh đến Tuổi Trẻ, nhiều hộ dân ở phường Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết rất lo lắng trước tình trạng trời không mưa nhưng vẫn chịu cảnh ngập.

Nhà bị ngập dù thời tiết nắng ráo

Ông Hoàng (trú phường Tây Nha Trang) cho biết nhà ông nằm sát bờ sông Cái Nha Trang, bên cạnh cầu gỗ Phú Kiểng. Từ đầu tháng 10-2026, khu vực sân nhà sát bờ sông bị ngập khi mực nước sông Cái Nha Trang dâng cao bất thường dù thời tiết nắng ráo.

"Ngày 5-10, khu vực khoảng sân sát mép sông nước dâng lên ngập khoảng 5cm. Nhà tôi ở đây 15 năm, chỉ bị ngập khi có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về chứ bình thường khô ráo. Nhà bị ngập khi thời tiết nắng ráo khiến tôi lo lắng" - ông Hoàng nói.

Tương tự, ông Sơn (trú phường Bắc Nha Trang) cho biết khu vực ruộng lúa ở mép sông Cái cũng bị ngập úng dù trời không mưa. "Cuối tháng 9-2026, lúc lúa gần thu hoạch thì bị ngập đến ngọn dù trời không mưa, không có thông báo xả lũ. Gia đình tôi và các hộ xung quanh phải thu hoạch lúa trong tình cảnh nước dâng quá đầu gối" - ông Sơn cho biết.

Nhà người dân ở gần cầu gỗ Phú Kiểng bị ngập dù thời tiết nắng ráo - Ảnh công ty thủy lợi cung cấp

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, khu vực ruộng lúa của người dân phản ánh ở Hòn Nghê thuộc phường Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang vẫn còn tình trạng ngập úng dù thời tiết nắng ráo. Lúa ở khu vực này đã được người dân thu hoạch xong.

Theo người dân, khoảng thời gian từ 30-9 đến 10-10 là lúc mực nước dâng cao nhất khiến cả một khu vực ruộng lúa rộng lớn bị ngập gần đến ngọn. Dù lúa lúc đó chưa chín rộ nhưng buộc phải thu hoạch sớm để tránh bị ngâm nước lâu ngày hư hỏng, nảy mầm.

Người dân nghi ngờ việc tình trạng ngập giữa lúc thời tiết nắng ráo là do ảnh hưởng của việc vận hành công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.

Đơn vị vận hành nói gì?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thái Hùng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, đơn vị vận hành đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang - xác nhận nguyên nhân gây ngập sân nhà dân và ruộng lúa ở 2 phường Tây Nha Trang và Bắc Nha Trang là do quá trình vận hành công trình này.

Theo ông Hùng, trong quá trình quản lý, vận hành đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, doanh nghiệp ghi nhận tình trạng ngập tại một số khu vực thượng lưu khi nâng mực nước để bảo đảm nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt và cung cấp nước cho các công trình trên hệ thống thượng lưu sông Cái Nha Trang đảm bảo mục đích sử dụng khác.

Ruộng lúa của người dân bị ngập (ảnh chụp ngày 6-10) - Ảnh công ty thủy lợi cung cấp

Cụ thể, tháng 9-2026, trong thời gian triển khai tháo dỡ đập đá đổ tại cầu Vĩnh Phương, mực nước sông tại vị trí lấy nước của nhà máy nước Xuân Phong có thời điểm giảm xuống cao trình +0,8m.

Để hạn chế xâm nhập mặn và bảo đảm nguồn nước cho các công trình lấy nước, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa vận hành đóng cửa van đập mới nhằm nâng mực nước thượng lưu.

Tuy nhiên, khi mực nước tại đập mới đạt khoảng 1,2m, vẫn thấp hơn cao trình 1,33m theo quy trình, nước dâng đã gây ngập một số lều quán ven sông trên đoạn thượng lưu đập dài khoảng 3km và một số diện tích ruộng thuộc phường Tây Nha Trang (khu vực xã Vĩnh Ngọc trước đây) và phường Bắc Nha Trang, có vị trí ngập sâu khoảng 30cm.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đã khảo sát thực tế và ghi nhận có khoảng 10ha bị ngập khi mực nước tại đập ở mức 1,2m.

Hiện khu vực ruộng lúa của người dân ở khu vực Hòn Nghê vẫn còn ngập (ảnh chụp ngày 22-10) - Ảnh: XUÂN HOÁT

Khoảng thời gian đầu tháng 10, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đã chủ động điều tiết, duy trì mực nước khoảng 0,8m để tạo điều kiện cho người dân thu hoạch lúa, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến việc lấy nước của nhà máy nước Xuân Phong.

"Doanh nghiệp chỉ là đơn vị tiếp nhận bàn giao, khai thác công trình đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang. Quá trình vận hành đóng cửa van đập nhằm nâng mực nước thượng lưu thì xảy ra tình trạng ngập là có. Công ty cũng đã báo cáo sự việc lên Sở Nông nghiệp và Môi trường" - ông Hùng cho biết.

Đại diện UBND phường Tây Nha Trang cũng cho biết đã nắm được tình trạng ngập nhà, ruộng lúa của người dân khi vận hành công trình đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang.

Công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang được khởi công ngày 25-9-2020; hoàn thành, bàn giao cho đơn vị khai thác vào tháng 4-2026. Dự án do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 760 tỉ đồng từ nguồn vốn Trung ương và vốn ngân sách tỉnh Khánh Hòa. Công trình được xây dựng cách cầu đường sắt 75m về phía hạ lưu thuộc phường Tây Nha Trang, theo dạng đập trụ đỡ, gồm 5 khoang, mỗi khoang rộng 30m, có bố trí âu thuyền, bên trên kết hợp cầu giao thông. Tổng chiều dài cầu 400m, gồm 9 nhịp, chiều rộng cầu 26m, được thiết kế hai chiều, có lề đi bộ hai bên, mỗi bên rộng 1,75m. Theo thiết kế được phê duyệt, khi đưa vào vận hành, công trình có chức năng ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn trên sông Cái Nha Trang vào mùa khô, bảo đảm mặt cắt thoát lũ vào mùa mưa theo hiện trạng. Đồng thời, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 500.000 người dân khu vực Nha Trang, một phần khu vực Diên Khánh và phục vụ hoạt động du lịch.