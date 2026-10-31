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Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải liên tiếp vượt mốc một triệu TEU hàng hóa

tác giả
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải ghi nhận sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt một triệu TEU trong năm 2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp đạt mốc này.

Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải ba năm liên tiếp đạt một triệu TEU - Ảnh 1.

Tàu CSCL Bohai Sea khai thác trên tuyến dịch vụ AAC cập cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải - Ảnh: TL

Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải vừa đón TEU hàng hóa thứ một triệu trong năm, khi đang khai thác tàu CSCL Bohai Sea thuộc tuyến dịch vụ AAC của hãng tàu Cosco Shipping.

Việc duy trì đạt mốc 1 triệu TEU diễn ra trong bối cảnh thị trường vận tải biển còn nhiều biến động, cho thấy khả năng duy trì sản lượng khai thác của đơn vị. 

Theo đại diện Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải, sau 11 năm hoạt động, tổng sản lượng container thông qua cảng đạt gần 8 triệu TEU. 

Doanh nghiệp hiện chiếm gần 18% thị phần khai thác container tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, một trong những cụm cảng nước sâu lớn của Việt Nam.

Năng suất giải phóng tàu tại cảng từng đạt mức kỷ lục 168,8 container/giờ. Kết quả này góp phần rút ngắn thời gian tàu lưu cảng, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng yêu cầu của các hãng tàu quốc tế.

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc duy trì sản lượng một triệu TEU trong ba năm liên tiếp đến từ hoạt động cải thiện năng lực điều hành, tối ưu quy trình xếp dỡ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Sự hợp tác với các hãng tàu và khách hàng cũng góp phần ổn định nguồn hàng qua cảng.

Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải ba năm liên tiếp đạt một triệu TEU - Ảnh 2.

Lãnh đạo cảng TCTT chúc mừng đoàn thủy thủ tàu CSCL Bohai Sea cập cảng an toàn - Ảnh :TL

Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải hiện tạo việc làm cho gần 300 lao động. Doanh nghiệp đã đóng góp gần 3 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới, Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải dự kiến tiếp tục nâng cao năng suất khai thác, cải thiện chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh, hướng đến duy trì sản lượng tăng trưởng, đóng góp vào hoạt động logistics và xuất nhập khẩu tại khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải ba năm liên tiếp đạt một triệu TEU - Ảnh 3.Hãng tàu CMA CGM đưa sà lan điện đầu tiên vào vận tải container tại Việt Nam

Tập đoàn CMA CGM, một trong ba hãng vận tải biển lớn nhất thế giới, chính thức đưa sà lan chạy hoàn toàn bằng điện, kết nối khu vực Bình Dương cũ với cảng Gemalink trên hành trình 180km, dự kiến giúp giảm gần 800 tấn CO2 mỗi năm.

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    Chủ đề: Thị Vải Cái Mép CMA CGM cảng Tân Cảng Cosco

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