Hãng tàu CMA CGM đưa sà lan điện đầu tiên vào vận tải container tại Việt Nam

Sà lan điện đầu tiên tại Việt Nam đưa vào hoạt động cảng nước sâu Gemalink - Ảnh: CM

Đây là giải pháp vận tải mới nhằm giảm phát thải trong chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu tại Việt Nam.

Sạc pin 4 giờ, sử dụng năng lượng tái tạo

Ngày 29-10, tập đoàn vận tải biển CMA CGM cùng Nike và Gemadept chính thức vận hành sà lan chạy hoàn toàn bằng điện tại cảng nước sâu Gemalink (khu vực Cái Mép).

Xà lan kết nối điểm tập kết hàng hóa của Nike tại khu vực Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM, với cảng Gemalink. Tuyến vận chuyển có chiều dài khứ hồi 180 km, vận chuyển hơn 50.000 TEU/năm.

Phương tiện sử dụng công nghệ pin của CATL, sạc trong khoảng 4 giờ.

Hệ thống sạc chuyên dụng đặt tại Gemalink, sử dụng nguồn điện tái tạo được chứng nhận từ hệ thống năng lượng mặt trời phát triển tại cảng.

Theo CMA CGM, sà lan không phát thải trực tiếp khí nhà kính khi vận hành. Việc sử dụng điện thay nhiên liệu truyền thống dự kiến giúp giảm khoảng 778 tấn CO2 mỗi năm, đồng thời tạo thêm phương án vận chuyển container ít phát thải hơn so với đường bộ.

Hệ thống trạm sạc tại cảng Gemalink - Ảnh: CM

Dự án được phát triển bởi bộ phận đóng mới tàu và nghiên cứu, phát triển của CMA CGM. Điểm khác biệt là phương tiện, hạ tầng sạc và nguồn năng lượng được đầu tư đồng bộ, thay vì chỉ thay thế động cơ sà lan.

Bà Christine Cabau, Phó chủ tịch điều hành phụ trách tài sản và vận hành CMA CGM, cho biết giảm phát thải trong chuỗi cung ứng cần những giải pháp cụ thể, có thể nhân rộng. Sự hợp tác giữa hãng tàu, khách hàng và đơn vị khai thác cảng là điều kiện để đưa các giải pháp này vào thực tế.

Nike đưa sà lan điện vào chuỗi cung ứng

Dự án được xây dựng để phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa của Nike tại Việt Nam. CMA CGM đảm nhận phát triển phương tiện, Gemadept tham gia hạ tầng cảng, còn Nike sử dụng giải pháp trong chuỗi cung ứng.

Bà Cimarron Nix - Giám đốc phát triển bền vững Nike - cho biết việc giảm phát thải không thể chỉ dựa vào một doanh nghiệp. Các nhà sản xuất, hãng vận tải và đơn vị khai thác hạ tầng cần phối hợp để giảm tác động môi trường trong toàn chuỗi cung ứng.

Ông Đỗ Công Khanh - phó tổng giám đốc Gemadept kiêm Chủ tịch cảng Gemalink - đánh giá việc kết nối cảng biển, đường thủy nội địa và năng lượng sạch là hướng phát triển quan trọng của logistics bền vững.

Xe chở container hoạt động tại cảng nhộn nhịp - Ảnh: CÔNG TRUNG

Sẽ mở rộng ra nhiều cảng trên thế giới Theo CMA CGM, mô hình sà lan điện tại Việt Nam có thể được điều chỉnh để phục vụ những khách hàng khác và nhân rộng sang các thị trường phù hợp. CMA CGM hiện khai thác 29 tuyến tàu hằng tuần, kết nối 7 cảng tại Việt Nam với mạng lưới vận tải quốc tế. Trên toàn cầu, tập đoàn vận hành hơn 700 tàu, kết nối hơn 420 cảng và đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.