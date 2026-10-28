Sà lan từ TP.HCM đi Hải Phòng bị đứt neo, mắc cạn tại bờ biển La Gi

Chiếc sà lan mắc cạn tại vùng biển La Gi, Bình Thuận cũ do đứt neo - Ảnh: LÊ LONG

Một chiếc sà lan máy neo tránh gió đã bị sóng lớn đánh đứt neo, trôi dạt và mắc cạn tại bờ biển phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (vùng biển La Gi, Bình Thuận cũ), may mắn toàn bộ thuyền viên thoát nạn.

Sáng 28-10, các thuyền viên trên chiếc sà lan đã đến trình báo vụ việc tại Đồn Biên phòng Phước Lộc.

Theo thông tin ban đầu, chiếc sà lan máy trên dài 55,7m, rộng 8,6m, có trọng tải 865 tấn, do ông D.V.N. (37 tuổi, quê TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Sà lan rời cảng Cần Giờ (TP.HCM) lúc trưa 26-10, không chở hàng hóa trên hành trình đến TP Hải Phòng.

Đến chiều 27-10, chiếc sà lan neo đậu cách cửa biển La Gi khoảng 0,5 hải lý về phía Nam để tránh gió.

Do sóng to gió lớn, sà lan bị đứt dây neo, gãy láp nên trôi dạt và mắc cạn tại khu vực cách cửa cảng La Gi khoảng 2 hải lý về phía Nam.

Khi mắc cạn, thân sà lan bị gối lên các tảng đá nên móp méo.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên sà lan còn khoảng 2.000 lít dầu DO. Các van đã được khóa an toàn, cả 3 thuyền viên đều vào bờ an toàn.

Đồn biên phòng Phước Lộc chỉ đạo Trạm kiểm soát biên phòng La Gi tiếp tục nắm tình hình, phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng theo dõi, hỗ trợ xử lý vụ việc.