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Sà lan từ TP.HCM đi Hải Phòng bị đứt neo, mắc cạn tại bờ biển La Gi

tác giả
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Một sà lan đang neo đậu thì gặp sóng to gió lớn làm đứt dây, trôi dạt và mắc cạn tại bờ biển La Gi (vùng Bình Thuận cũ).

Sà lan đứt neo trôi dạt, mắc cạn tại bờ biển La Gi - Ảnh 1.

Chiếc sà lan mắc cạn tại vùng biển La Gi, Bình Thuận cũ do đứt neo - Ảnh: LÊ LONG

Một chiếc sà lan máy neo tránh gió đã bị sóng lớn đánh đứt neo, trôi dạt và mắc cạn tại bờ biển phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (vùng biển La Gi, Bình Thuận cũ), may mắn toàn bộ thuyền viên thoát nạn. 

Sáng 28-10, các thuyền viên trên chiếc sà lan đã đến trình báo vụ việc tại Đồn Biên phòng Phước Lộc.

Theo thông tin ban đầu, chiếc sà lan máy trên dài 55,7m, rộng 8,6m, có trọng tải 865 tấn, do ông D.V.N. (37 tuổi, quê TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Sà lan rời cảng Cần Giờ (TP.HCM)  lúc trưa 26-10, không chở hàng hóa trên hành trình đến TP Hải Phòng.

Đến chiều 27-10, chiếc sà lan neo đậu cách cửa biển La Gi khoảng 0,5 hải lý về phía Nam để tránh gió.

Do sóng to gió lớn, sà lan bị đứt dây neo, gãy láp nên trôi dạt và mắc cạn tại khu vực cách cửa cảng La Gi khoảng 2 hải lý về phía Nam.

Khi mắc cạn, thân sà lan bị gối lên các tảng đá nên móp méo.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên sà lan còn khoảng 2.000 lít dầu DO. Các van đã được khóa an toàn, cả 3 thuyền viên đều vào bờ an toàn.

Đồn biên phòng Phước Lộc chỉ đạo Trạm kiểm soát biên phòng La Gi tiếp tục nắm tình hình, phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng theo dõi, hỗ trợ xử lý vụ việc.

Sà lan đứt neo trôi dạt, mắc cạn tại bờ biển La Gi - Ảnh 3.Trục vớt sà lan bị vùi lấp dưới biển Nha Trang

Sà lan mắc cạn rồi bị vùi lấp ở bãi biển TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang được trục vớt sau 6 năm.

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ĐỨC TRONG
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    Chủ đề: sà lan mắc cạn Lâm Đồng biển La Gi Bình Thuận

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