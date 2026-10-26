Sà lan chở cần cẩu va cầu ở Cà Mau, nhịp giữa lệch 60cm, phải dừng lưu thông

Sà lan chở cần cẩu bị vướng lại gầm cầu - Ảnh: NDCC

Chiều 26-10, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau phối hợp cùng UBND xã Đầm Dơi khẩn trương rào chắn, tạm dừng lưu thông qua cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S) nối ấp 2 và ấp 4, để đánh giá mức độ thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân sau sự cố sà lan va chạm cầu.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h15 cùng ngày. Thời điểm này, thuyền trưởng T.V.S. điều khiển sà lan mang số hiệu VR09029320 của Công ty Xây dựng Tuấn Hiền chở vật tư đi thi công công trình cầu trên địa bàn. Trong quá trình di chuyển qua khu vực trên, phần cần cẩu trên sà lan đã va đập mạnh vào kết cấu cầu Nông sản thực phẩm.

Cú va chạm khiến nhịp giữa của cây cầu bị xô lệch khoảng 60cm so với vị trí ban đầu.

Ngay khi nắm thông tin, cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp chính quyền địa phương có mặt xử lý hiện trường, làm việc với đơn vị vận chuyển để xác minh nguyên nhân và xử lý theo quy định.