Rút siêu sà lan cùng hệ khung đỡ 2.000 tấn sau hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Hai tàu lai dắt rời vị trí mạn sà lan phía thượng nguồn (hướng cầu Ba Son) để sà lan chuẩn bị triển khai công tác tháo dỡ hệ thống chống dầm biên, xả toàn bộ các liên kết hệ giàn phân tải - Ảnh: THUẬN VĂN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ lúc 13h55 ngày 21-10, hai tàu lai dắt VNL05, VNL07 đã rời vị trí mạn sà lan phía thượng nguồn (hướng cầu Ba Son) để sà lan chuẩn bị triển khai công tác tháo dỡ hệ thống chống dầm biên, xả toàn bộ các liên kết hệ giàn phân tải.

Trước đó, tất cả các máy cơ giới hạng nặng nâng tải vòm thép - nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kiểm tra cẩn thận trước giờ vận hành.

Tập đoàn Đại Dũng (đơn vị thi công vòm thép) cho biết sau 8 giờ thi công (từ 5h sáng đến 13h ngày 21-10), cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hợp long thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng.

Công trình dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026, góp thêm một không gian công cộng và điểm đến mới cho người dân, du khách TP.HCM.

Để hợp long cây cầu này, các yếu tố kỹ thuật đã được tính toán cẩn thận, chi tiết ra sao? Trả lời Tuổi Trẻ, đại diện Tập đoàn Đại Dũng cho biết điều quyết định là giữ ổn định hệ sà lan và đưa các đầu liên kết vào đúng vị trí trong khi vẫn kiểm soát được tải trọng.

Đội hình phục vụ hợp long với hai tàu kéo Azimuth công suất 5.000 CV mỗi tàu. Cụm chân vịt xoay 360 độ cho phép thay đổi hướng lực đẩy linh hoạt, thuận lợi khi cần phối hợp kéo, đẩy để xoay sà lan mang tổ hợp khoảng 3.400 tấn và hạn chế trôi lệch.

"Thiết bị là một phần của giải pháp, sự phối hợp giữa thuyền trưởng, kỹ sư, người vận hành và bộ phận đo đạc mới giúp toàn bộ thao tác được thực hiện nhịp nhàng, có kiểm soát" - đại diện Tập đoàn Đại Dũng nói.

Sau hợp long, các đơn vị chuyên môn sẽ tiếp tục đo đạc hình dáng tổng thể, kiểm tra độ vồng, lực căng cáp, chất lượng các mối nối và trạng thái chịu lực của toàn bộ kết cấu thép. Kết quả được đối chiếu với hồ sơ thiết kế nhằm đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Công trình cũng được quan trắc để theo dõi những thay đổi của kết cấu trong quá trình hoàn thiện.

Là đơn vị tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng, chủ đầu tư Nutifood cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị tham gia dự án để triển khai những công đoạn cuối cùng.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp dự án Nutifood, chia sẻ: "Việc hợp long thành công là một cột mốc rất đáng mừng sau quá trình chuẩn bị và thi công với nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Chúng tôi trân trọng nỗ lực của các đơn vị thiết kế, tư vấn, giám sát và thi công đã cùng nhau đưa dự án đến giai đoạn quan trọng này".

Video chính thức hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sáng 21-10

Tàu lai dắt VNL05 tiếp cận sà lan tiếp tục hỗ trợ việc ổn định dòng nước từ thượng nguồn - Ảnh: HỮU DUY

Lúc 14h40 ngày 21-10-2026, trụ hệ thống dầm biên đầu tiên được hạ về phía thượng nguồn - Ảnh: THUẬN VĂN

Các máy cơ giới hạng nặng nâng tải vòm thép - nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kiểm tra cẩn thận trước giờ vận hành - Ảnh: THUẬN VĂN

Đội ngũ vận hành máy cơ giới phối hợp hiệp đồng với người điều khiển công tác tháo dỡ hệ thống dầm biên (phía thượng nguồn cầu Ba Son) - Ảnh: THUẬN VĂN

Hoa tiêu Võ Việt Đức thuộc đoàn tàu lai dắt vòm thép - nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có mặt trên sà lan để hiệp đồng quá trình tháo dỡ hệ thống dầm biên - Ảnh: THUẬN VĂN

Sơ đồ di chuyển cầu đi bộ từ Vũng Tàu về trung tâm TP.HCM tháng 10-2026 và quy mô cây cầu - Đồ họa: TUẤN ANH