Sáng 21-10 đã chính thức hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Từ trái sang: Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chứng kiến lễ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Mời bạn xem hành trình hợp long cầu đi bộ từ 4h sáng 21-10 tại đây.

Video chính thức hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Chứng kiến lễ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh.

Hợp long thành công cây cầu biểu tượng mới của TP.HCM

Đúng 8h ngày 21-10-2026, sau nhiều giờ triển khai thực hiện, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ, Tập đoàn Đại Dũng làm vòm thép đã chính thức hợp long.

Công đoạn tiếp theo các đơn vị sẽ hàn các điểm nối để cố định. Đây là một nỗ lực rất lớn của tập thể nhà tài trợ Nutifood cùng Tập đoàn Đại Dũng (đơn vị sản xuất và lắp đặt vòm thép nhịp chính).

Đúng 8h, từng hồi còi tàu vang lên báo hiệu nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long thành công. Pháo hoa chúc mừng được bắn trên sông - Ảnh: HỮU DUY

Từ trái sang: Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Phan Văn Rậm và Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm tham dự lễ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khoảng 9h35 cùng ngày, lễ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được tổ chức tại khu vực bến Bạch Đằng, TP.HCM.

Đến dự buổi lễ có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm, Bí thư phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường, Bí thư phường An Khánh Lê Trần Kiên cùng đại diện các sở ban ngành, nhà đầu tư, đơn vị liên quan.

Ông Trương Hùng - Phó chủ tịch HĐQT Nutifood - phát biểu tại lễ hợp long - Ảnh: HỮU DUY

Ông Trương Hùng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, cho biết lễ hợp long là cột mốc quan trọng sau hơn một năm triển khai dự án.

Theo ông Hùng, Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu đi bộ để tri ân người tiêu dùng, đồng thời góp thêm không gian công cộng cho người dân và du khách. Sau hợp long, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện công trình, kiểm tra, kiểm định và nghiệm thu, bảo đảm chất lượng, an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

“Niềm vui trọn vẹn nhất là khi món quà tri ân này thực sự đi vào đời sống, được người dân đón nhận, yêu mến và gìn giữ qua nhiều thế hệ”, ông Hùng chia sẻ.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm kiểm tra công trình ngay sau khi hợp long - Ảnh: HỮU DUY

Như vậy kể từ khi bắt đầu di chuyển sà lan chở vòm cầu lúc 4h30 sáng đến 8h ngày 21-10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hợp long thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng. Công trình dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026, góp thêm một không gian công cộng và điểm đến mới cho người dân, du khách TP.HCM.

Ông Đường Phúc Lợi, Giám đốc Nhà máy đóng tàu Đại Dũng - Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Đường Phúc Lợi, Giám đốc Nhà máy đóng tàu Đại Dũng, nói: "Tôi vui mừng tột độ khi công trình mang dấu ấn lớn trên chặng đường phát triển của thành phố vừa chính thức hợp long. Tôi tự hào khi bản thân và tập thể Tập đoàn Đại Dũng đã nỗ lực để có những đóng góp nhỏ bé cho sự phát triển chung của thành phố.

Sắp tới, đội ngũ công nhân và kỹ sư của Nhà máy Đại Dũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các khâu kết nối còn lại theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và an toàn tuyệt đối".

Khoảng 40 máy bơm công suất lớn hoạt động liên tục để bơm nước từ sông Sài Gòn vào sà lan chuẩn bị cho quá trình truyền tải, hạ giàn nâng diễn ra vào đầu giờ chiều cùng ngày - Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Thiếu tướng Phan Văn Rậm - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Đại tá Trần Hồng Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM và ông Bùi Xuân Cường - Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn trao quà tri ân, chúc mừng các công nhân có đóng góp vào quá trình thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, tại lễ hợp long công trình sáng 21-10 - Ảnh: HỮU DUY

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh tặng quà động viên các công nhân, kỹ sư của dự án - Ảnh: CHÂU TUẤN

Kéo vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn vào vị trí hợp long từ 4h sáng

Lúc 10h ngày 21-10, 4 tàu lai dắt gồm VNL Future, VNL Vision, VNL07, VNL05 vẫn tiếp tục cặp hai bên mạn sà lan để hỗ trợ giữ ổn định trong quá trình chuẩn bị truyền tải cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, từ hơn 4h sáng ngày 21-10, công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được triển khai theo phương án đã tính toán dựa trên diễn biến thủy triều.

Để lựa chọn thời điểm thi công, đội ngũ kỹ thuật đã theo dõi dữ liệu thủy văn trong nhiều tháng cũng như đối chiếu với dữ liệu những năm trước đó để xác định khoảng thời gian “nước đứng”. Đây là lúc mực nước tương đối ổn định, dòng chảy giảm, tạo điều kiện thuận lợi đưa kết cấu thép vào vị trí.

Khoảng thời gian này chỉ kéo dài chừng 3 giờ. Vì vậy, các thao tác quan trọng phải được tính toán, sắp xếp chặt chẽ để tận dụng điều kiện thủy triều phù hợp.

Trong quá trình thi công, sà lan chở kết cấu cầu được xoay ngang, đưa vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02. Hệ thống cáp neo, tời kéo và điều chỉnh nước dằn trong sà lan được phối hợp vận hành để kiểm soát vị trí kết cấu trước tác động của dòng chảy. Việc căn chỉnh phải bảo đảm các điểm kết nối khớp với thiết kế, với sai số được kiểm soát ở mức mm.

Trước đó, tàu lai dắt đẩy sà lan chở cầu đã được đưa sát vào vị trí hai trụ cầu hai bờ. Các đơn vị đang tiếp tục vi chỉnh, hiệu chuẩn và kiểm tra các yếu tố kỹ thuật để sẵn sàng hợp long. Tại đài chỉ huy quan sát, hàng trăm kỹ sư, cán bộ công nhân đang tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng.

Rạng sáng cùng ngày, các đơn vị bắt đầu đưa sà lan chở vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn vào vị trí hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Cây cầu ngàn tỉ đồng do Nutifood tài trợ, vòm thép do Tập đoàn Đại Dũng thi công, dự kiến hợp long xong trong ngày.

Cầu đi bộ dài khoảng 720m, kết nối công viên Bến Bạch Đằng ở khu trung tâm TP.HCM với công viên bờ sông Thủ Thiêm. Trong đó, nhịp chính là tổ hợp vòm thép dài 187m, nặng khoảng 3.400 tấn, được lắp ráp và thử tải tại Nhà máy Đại Dũng ở Vũng Tàu trước khi được lai dắt bằng sà lan về công trường neo đậu.

7h45 ngày 21-10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã vào sát điểm kết nối, chuẩn bị những công tác cuối cùng để chính thức hợp long công trình biểu tượng mới - Ảnh: HỮU DUY

Ảnh ghi nhận tại điểm kết nối khu vực bờ phía trung tâm TP.HCM lúc 8h ngày 21-10 - Ảnh: THUẬN VĂN

Ảnh: HỮU DUY

Cán bộ, nhân viên Tập đoàn Đại Dũng vui mừng khi quá trình hợp long thành công - Ảnh: NGỌC KHẢI

Video xuyên đêm chuẩn bị hợp long vòm thép 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Lịch trình thực hiện công tác hợp long - Bảng biểu: ĐỨC PHÚ

Sơ đồ di chuyển cầu đi bộ từ Vũng Tàu về trung tâm TP.HCM tháng 10-2026.