Hàng trăm kỹ sư, công nhân tham gia hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Các kỹ sư, công nhân liên tục quan sát, căn chỉnh từng chút một để đưa vòm thép vào đúng vị trí giữa hai mố cầu - Ảnh: CHÂU TUẤN

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Đến 7h50, tàu lai dắt đẩy sà lan chở cầu đã được đưa sát vào vị trí hai trụ cầu hai bờ. Các đơn vị đang tiếp tục vi chỉnh, hiệu chuẩn và kiểm tra các yếu tố kỹ thuật để sẵn sàng hợp long.

Tại đài chỉ huy quan sát, hàng trăm kỹ sư, cán bộ công nhân đang tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng. Theo kế hoạch, lúc 8h sẽ hợp long.

Lúc 7h, mực nước trên sông Sài Gòn ghi nhận tại khu vực công trình là 3,1m. Mực nước lý tưởng để đẩy tàu lai dắt sà lan có nhịp cầu vào mố cầu là 3,3m. Hiện nay các đơn vị đang tiếp tục căn chỉnh, bơm nước vào sà lan để điều chỉnh cao độ của vòm thép và mố cầu về cùng một điểm, tức là khớp nhau. Các đơn vị đang bám sát kế hoạch trước đó đã đề ra để hợp long vào lúc 9h.

7h45 ngày 21-10, nhịp chính cầu đi bộ sông Sài Gòn đã vào sát điểm kết nối, chuẩn bị những công tác cuối cùng để chính thức hợp long công trình biểu tượng mới - Ảnh: HỮU DUY

Lúc 7h5, khu vực mố cầu kết nối nhịp dẫn với nhịp chính cầu đi bộ phía bến Bạch Đằng, không khí làm việc khẩn trương của đội ngũ công nhân, kỹ sư - Ảnh: THUẬN VĂN



Lúc 7h45, vòm thép - nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chỉ cách điểm kết nối nhịp dẫn phía bờ Bến Bạch Đằng khoảng 0,5m - Ảnh: THUẬN VĂN

Tại đài chỉ huy hợp long lúc hơn 6h30, phóng viên ghi nhận có khoảng 200 kỹ sư, cán bộ công nhân viên đang tập trung cao độ để toàn bộ quá trình hợp long cây cầu được diễn ra an toàn, đúng kế hoạch được giao. Tiếng trao đổi giữa các bên diễn ra liên tục. Đây là công đoạn phức tạp nhất trong quá trình hợp long.

Cán bộ của Tập đoàn Đại Dũng cho biết tàu lai dắt đã đẩy sà lan chở nhịp cầu bước đầu tiếp cận vị trí mố cầu. Đây là một công đoạn rất phức tạp về mặt kỹ thuật, yêu cầu độ chính xác từ đội ngũ sản xuất vòm thép đến đội ngũ thi công tại công trường.

Video xuyên đêm chuẩn bị hợp long vòm thép 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

6h sáng, cầu đi bộ hình lá dừa nước tiến sát nhịp cầu hai bên - Ảnh: HỮU DUY

Các công nhân tiếp tục thi công trong lúc căn chỉnh nhịp cầu chính vào kết nối - Ảnh: HỮU DUY

Vòm thép đến mố cầu lúc 6h32 cùng ngày - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận, việc đưa dầm thép đang diễn ra rất thuận lợi, các thông số kỹ thuật được tính toán rất chính xác. Đặc biệt hôm nay thời tiết nắng đẹp, một trong những điều kiện quan trọng cho công tác hợp long sớm hoàn thành.

Hiện nay các đơn vị liên quan đang tiếp tục căn chỉnh phương vị. Sau đó các đơn vị sẽ tiếp điều chỉnh cao độ để phù hợp với vị trí kỹ thuật và tiến hành hợp long. Theo kế hoạch, 9h sẽ bắt đầu hợp long, nối nhịp đôi bờ.

Trước đó, lúc 6h25 sáng 21-10, vòm thép tiếp cận mố cầu phía nhịp dẫn thuộc bến Bạch Đằng.

Vòm thép tiếp cận mố cầu phía nhịp dẫn thuộc bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn, TP.HCM) - Ảnh: THUẬN VĂN

6h30, công nhân tại mố cầu bến Bạch Đằng khẩn trương di chuyển vào khu vực kết nối - Ảnh: HỮU DUY

Lúc 6h10, trao đổi với các cán bộ tại đài chỉ hợp long cầu đi bộ, hiện tại sà lan đang xoay ngang và định vị nhịp cầu. Tiếp đó, tàu lai sẽ đẩy sà lan chở nhịp cầu vào vị trí hai mố cầu.

Vào lúc 6h10, không khí làm việc bên dưới sà lan khẩn trương, tất cả các thiết bị, xe nâng hạng nặng sẵn sàng triển khai - Ảnh: THUẬN VĂN

Thời gian đẩy vào dự kiến khoảng 1 giờ. Việc đưa nhịp cầu vào diễn ra với tốc độ chậm, phải thận trọng vì cần căn chỉnh vào đúng vị trí kỹ thuật đã tính toán, thiết kế.

5h56 sáng, vòm thép khổng lồ đã được đoàn lai dắt đến rất gần hai mố trụ đôi bờ sông Sài Gòn.

5h56, vòm thép khổng lồ đã được đoàn lai dắt đưa rất gần đến hai mố trụ đôi bờ sông Sài Gòn - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khu vực công trường hợp long cầu đi bộ trên sông Sài Gòn lúc 5h35 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Rất đông kỹ sư, công nhân tập trung quanh khu vực mố cầu hai nhịp dẫn phía hai bờ trung tâm TP và khu đô thị Thủ Thiêm theo dõi quá trình sà lan di chuyển về vị trí hợp long - Ảnh: THUẬN VĂN

Lúc 5h40 sáng 21-10, các tàu lai dắt hiệp đồng cùng sà lan bắt đầu xoay theo đúng hướng dọc mố cầu để di chuyển vào đúng vị trí lắp đặt. Khi chạm vào cột định vị tại thượng lưu, sà lan cùng hệ kết cấu được neo cố định bằng 4 mố neo.

Lúc 5h38, các tàu lai dắt đang phối hợp nhịp nhàng vòm thép nặng 3.400 tấn, chuẩn bị cho công tác hợp long cầu cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: NGỌC KHẢI

5h30, bình minh ló dạng, đoàn lai dắt hoàn thành việc xoay ngang sà lan chở vòm thép nặng 3.400 tấn, đang từ từ di chuyển vào trụ đỡ hai đầu.

Bên trong buồng lái tàu VNL Future, thuyền trưởng Vũ Hà Lưu và đại phó Hoàng Văn Phát tập trung cao độ, hiệp đồng liên tục qua bộ đàm với các tàu để canh chỉnh hướng quay, tốc độ di chuyển của sà lan - Ảnh: THUẬN VĂN

5h30 sáng, đoàn lai dắt hoàn thành việc xoay ngang sà lan chở vòm thép nặng 3.400 tấn, đang từ từ di chuyển vào trụ đỡ hai đầu - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Các công nhân tranh thủ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc lịch sử - Ảnh: HỮU DUY

Bà Phạm Thị Thế (ngụ phường Phước Long, TP.HCM) cho biết có con trai làm việc tại công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Biết hôm nay hợp long cầu, bà dậy từ 4h30 sáng, háo hức đến từ sớm. Bà cho biết không khí tại đây rất nhộn nhịp, mọi người hào hứng bắt tay vào công việc. "Tôi rất vinh dự, tự hào khi có con trai làm việc tại công trình này. Tôi rất vui và xúc động khi thành phố có những công trình lớn. Mong thành phố có thêm những công trình lớn, thành phố ngày càng phát triển, người dân có thêm nhiều không gian cảnh quan", bà chia sẻ. Bà Phạm Thị Thế cho biết đã dậy từ 4h30 sáng, háo hức đến chứng kiến hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: NGỌC KHẢI

5h, vòm cầu đi bộ đã được đẩy về vị trí giữa sông Sài Gòn để căn chỉnh. Đến Lúc 5h20, ghe chở lực lượng hỗ trợ tiếp cận sà lan từ phía sau đuôi.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, các đơn vị bắt đầu đưa sà lan chở vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn vào vị trí hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Cây cầu ngàn tỉ đồng do Nutifood tài trợ, vòm thép do Tập đoàn Đại Dũng thi công, dự kiến hợp long xong trong ngày.

Lúc 5h20, ghe chở lực lượng hỗ trợ tiếp cận sà lan từ phía sau đuôi, việc kết nối dây giữa sà lan và các tàu lai dắt được triển khai nhanh chóng - Ảnh: THUẬN VĂN

Lúc 5h cùng ngày, vòm cầu đi bộ đã được đẩy về vị trí giữa sông Sài Gòn để căn chỉnh - Ảnh: CHÂU TUẤN

4h30 đoàn tàu lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức nổi hồi còi báo hiệu cho công tác hợp long chính thức bắt đầu, sau hồi còi nhịp cầu được di chuyển bắc ngang sông tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa lòng thành phố - Ảnh: HỮU DUY

Sà lan từ từ đưa nhịp vòm thép về hướng vị trí lắp đặt cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Vòm thép nặng 3.400 tấn được sà lan, tàu kéo đưa về neo đậu ở bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm. Ghi nhận lúc 4h ngày 21-10 - Ảnh: HỮU DUY

Không khí khẩn trương tại công trình trước giờ hợp long, rạng sáng 21-10 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đúng 4h45, các tàu lai dắt lần lượt di chuyển vào vị trí theo kế hoạch, sà lan tải vòm thép cũng dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu - Ảnh: THUẬN VĂN

Từ 2h30 cùng ngày, đội ngũ kỹ sư, công nhân và các đơn vị liên quan đã họp lên các phương án đảm bảo an toàn, rà soát, thảo luận kỹ trước khi bắt đầu hợp long.

Thuyền trưởng cùng thuyền viên các tàu lai dắt đang khẩn trương triển khai công việc, phối hợp cùng lực lượng trên sà lan chuẩn bị cho việc hợp long.

Tại công trường, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cấp cao dự án kỹ thuật, Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood - cho biết khâu khó nhất là xoay sà lan và đưa vòm thép vào vị trí lắp đặt do dòng chảy tác động lớn lên sà lan có tiết diện rộng.

Khi sà lan xoay ngang dòng sông, khoảng cách từ hai đầu sà lan đến đường dẫn thép mỗi bên chỉ còn khoảng 25cm. Hai mép khớp nối hợp long cũng chỉ cách nhau khoảng 30cm, nên việc căn chỉnh phải làm tỉ mỉ, nhích từng mm để tránh va chạm vào mố cầu.

Sau khi xoay sà lan nằm vuông góc với dòng sông để đưa vòm thép vào vị trí, việc hợp long dự kiến bắt đầu từ 7h đến hơn 8h, vào thời điểm nước đứng. Thời điểm này được xác định dựa trên số liệu thủy văn hằng năm và kiểm chứng thực tế tại công trường.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cấp cao dự án kỹ thuật, Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood - cho biết khâu khó nhất là xoay sà lan và đưa vòm thép vào vị trí lắp đặt - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Lịch trình thực hiện công tác hợp long - Bảng biểu: ĐỨC PHÚ

Cầu đi bộ dài khoảng 720m, kết nối công viên Bến Bạch Đằng ở khu trung tâm TP.HCM với công viên bờ sông Thủ Thiêm. Trong đó, nhịp chính là tổ hợp vòm thép dài 187m, nặng khoảng 3.400 tấn, được lắp ráp và thử tải tại nhà máy Đại Dũng ở Vũng Tàu trước khi được lai dắt bằng sà lan về công trường neo đậu.

Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Dũng (thứ hai từ phải) - có mặt tại công trường thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, theo dõi chỉ đạo sát sao toàn bộ quá trình hợp long - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Các kỹ sư, công nhân trên tàu lai dắt bắt đầu triển khai công việc từ 2h30 - Ảnh: THUẬN VĂN

Các công việc được triển khai kỹ lưỡng, phối hợp nhiều đơn vị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trong quá trình hợp long, sà lan chở kết cấu vòm thép nhịp chính cầu đi bộ được xoay ngang, đưa vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02. Hệ thống cáp neo, tời kéo và điều chỉnh nước dằn trong sà lan được phối hợp vận hành để kiểm soát vị trí nhịp chính vòm thép trước tác động của dòng chảy.

Việc đưa nhịp chính vào vị trí đòi hỏi sự phối hợp giữa các tàu kéo, hệ thống neo và đội ngũ kỹ thuật để căn chỉnh theo yêu cầu thiết kế.

Để chủ động trước các tình huống, đội ngũ kỹ sư sử dụng phần mềm chuyên dụng mô phỏng những kịch bản biến động dòng chảy, qua đó tính toán phương án điều phối cáp, tời và hệ thống neo.

Việc bơm, xả nước dằn (ballast) giúp điều chỉnh trạng thái sà lan; hệ thống rơ moóc tự hành SPMT được dùng để hỗ trợ tinh chỉnh vị trí kết cấu theo phương án thi công.

Phóng viên báo Tuổi Trẻ sẽ tường thuật trực tuyến, livestream trên các nền tảng mạng xã hội sự kiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân thành phố.

Tổng quan dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Đồ họa: TUẤN ANH