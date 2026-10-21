Xuyên đêm chuẩn bị, sẵn sàng hợp long cầu đi bộ nghìn tỉ qua sông Sài Gòn

Thuyền trưởng tàu VNL VISION Trịnh Xuân Mơ kiểm tra buồng lái lúc 2h30 sáng 21-10. Ông cho biết cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là một trong những công trình mang ý nghĩa to lớn với TP.HCM. Quá trình lai dắt nhịp chính của cầu từ Vũng Tàu về trung tâm TP vào hai ngày 18 và 19-10 đã diễn ra đúng kế hoạch. Ngày hôm nay hợp long, sự kiện đóng vai trò quan trọng, thuyền trưởng các tàu cùng các đơn vị liên quan đã làm việc từ trước, có kế hoạch chi tiết và quyết tâm hoàn thành hợp long cầu một cách chính xác và đúng kế hoạch nhất - Ảnh: THUẬN VĂN

Trước thời điểm hợp long vòm thép nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào rạng sáng 21-10, các thuyền trưởng, công nhân cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương rà soát phương án thi công, kiểm tra hệ thống máy móc, thiết bị và các điều kiện an toàn, quyết tâm đưa nhịp cầu vào đúng vị trí.

Trên các tàu kéo, sà lan và khu vực tập kết thiết bị, từng bộ phận được kiểm tra kỹ lưỡng. Công nhân túc trực tại các vị trí, theo dõi tình trạng máy móc, khoang tàu và những yếu tố kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến quá trình dịch chuyển, căn chỉnh vòm thép giữa sông.

Theo kế hoạch, khoảng gần 5h, các đơn vị bắt đầu xoay, điều chỉnh sà lan để đưa vòm thép tiếp cận trụ dẫn hướng. Công đoạn hạ nhịp, căn chỉnh và hợp long dự kiến bắt đầu trong khoảng 9h-10h, tùy điều kiện thực tế.

Trước giờ bắt đầu hợp long, thuyền trưởng Nguyễn Văn Tâm (tàu VNL05) tỉ mỉ kiểm tra buồng lái, bộ đàm và các thiết bị liên quan.

Thuyền trưởng tàu VNL05 bày tỏ niềm tự hào khi tham gia đưa nhịp cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào vị trí hợp long.

Theo thuyền trưởng Tâm, toàn bộ máy móc, trang thiết bị đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các thuyền trưởng sẽ phối hợp nhịp nhàng với các kỹ sư, công nhân với quyết tâm đưa kết cấu cầu vào đúng vị trí, bảo đảm an toàn tuyệt đối và độ chính xác.

Khi bắt đầu hợp long, đội hình 4 tàu VNL Vision, VNL Future, VNL 05, VNL 07 sẽ tiến hành xoay sà lan theo đúng hướng dọc mố cầu và di chuyển vào đúng vị trí lắp đặt. Khi chạm vào cột định vị tại thượng lưu, sà lan cùng hệ kết cấu được neo cố định bằng 4 mố neo.

Sau khi sà lan được neo đậu, vòm thép chính 3.400 tấn được vi chỉnh để đưa kết cấu vào đúng vị trí và bắt đầu hạ tải.

Khoảng 3h, đội ngũ kỹ sư, công nhân và các đơn vị liên quan họp lên các phương án đảm bảo an toàn, rà soát, thảo luận kỹ trước khi bắt đầu hợp long.



Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ với tổng kinh phí khoảng 1.000 tỉ đồng, trong đó vòm thép nhịp chính cầu hình lá dừa nước nặng 3.400 tấn do Tập đoàn Đại Dũng thi công, lắp đặt.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Tâm (tàu VNL 05) tỉ mỉ kiểm tra buồng lái, bộ đàm và các thiết bị liên quan trước khi hợp long - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Lúc 2h ngày 21-10, sĩ quan máy Hồ Diên Chung tiến hành kiểm tra tủ điện áp trong phòng máy tàu VLN Future trước lúc tàu hiệp đồng di chuyển - Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng lúc, thợ máy Phạm Tuấn Kiệt tra dầu nhớt vào trang thiết bị của máy chính trong buồng máy, đảm bảo thiết bị vận hành đạt hiệu quả cao nhất - Ảnh: THUẬN VĂN

Đúng 3h, thuyền viên trên các tàu lai dắt, di chuyển hợp long tiến hành làm dây, kiểm tra kết nối siêu sà lan tải vòm thép - nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: THUẬN VĂN

Anh Nguyễn Văn Thành, máy trưởng tàu VNL 05, ghi chép báo cáo hoạt động ngày trước khi thực hiện nhiệm vụ hợp long nhịp chính cầu đi bộ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Thuyền trưởng tàu VNL07 Quách Đức Đạo kiểm tra bộ đàm trong buồng lái. Cũng như thuyền trưởng và ê kíp các tàu lai dắt khác, ông Đạo cũng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ tỉ mỉ, cẩn thận - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Từ 21h đêm 20-10, bộ đàm tất cả các tàu hộ tống, lai dắt đều bật kênh liên lạc chung để túc trực, trao đổi khi có bất cứ tình huống nào xảy ra - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tham gia ca trực kéo dài 4 tiếng từ 20h ngày 21-10, máy trưởng Vũ Thanh Tùng chia sẻ: “Sự kiện hợp long cầu đi bộ mang ý nghĩa to lớn nên tất cả mọi công tác chuẩn bị đều được tính toán và lên kế hoạch chi tiết. Đến giờ phút này, thành viên cả đoàn tàu đều nỗ lực hết mình để quá trình hợp long diễn ra thuận lợi, chính xác và đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Hiện diện theo đoàn lần này là một kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình làm nghề của tôi!” - Ảnh: THUẬN VĂN

Khoảng 5h, việc hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ bắt đầu - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Không khí khẩn trương tại cuộc họp lên các phương án đảm bảo an toàn, rà soát, thảo luận kỹ trước khi bắt đầu hợp long - Ảnh: NGỌC KHẢI