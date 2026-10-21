Đưa vòm thép 3.400 tấn vào vị trí hợp long cầu đi bộ ra sao?

6h sáng 21-10, cầu đi bộ hình lá dừa nước tiến sát nhịp cầu hai bên sông Sài Gòn - Ảnh: HỮU DUY

Cây cầu ngàn tỉ đồng do Nutifood tài trợ, vòm thép do Tập đoàn Đại Dũng thi công, dự kiến hợp long xong trong ngày 21-10.

Từ lúc sà lan bắt đầu xoay đến khi nhịp cầu nằm trên trụ tạm, các thiết bị nâng hạ và hệ neo phải phối hợp liên tục. Vị trí kết cấu được kiểm tra qua từng bước để bảo đảm khớp với hai đầu cầu.

Đưa sà lan vào giữa hai trụ cầu

Lúc 5h sáng 21-10, vòm cầu đi bộ đã được đẩy về vị trí giữa sông Sài Gòn để căn chỉnh. Đến lúc 5h20, ghe chở lực lượng hỗ trợ tiếp cận sà lan từ phía sau đuôi.

Xuyên đêm chuẩn bị hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Video: THUẬN VĂN - TRÍ ĐỨC - NGỌC KHẢI - CHÂU TUẤN

Lúc 5h40, các tàu lai dắt hiệp đồng cùng sà lan bắt đầu xoay theo đúng hướng dọc mố cầu để di chuyển vào đúng vị trí lắp đặt.

Khi chạm vào cột định vị tại thượng lưu, sà lan cùng hệ kết cấu được neo cố định bằng 4 mố neo. Theo phương án thi công, thời điểm đưa nhịp cầu vào vị trí được tính toán dựa trên số liệu thủy triều ngày 21-10.

Đội ngũ kỹ thuật theo dõi số liệu thủy văn trong nhiều tháng, đối chiếu với những năm trước để tìm khoảng thời gian mực nước tương đối ổn định, dòng chảy yếu hơn. Khoảng thời gian này kéo dài khoảng 3 giờ.

Khoảng 4-5h, khi mực nước ở mức 3-3,1m, sà lan bắt đầu xoay. Trước đó, các kỹ sư đã đo đạc, kiểm tra lại kết cấu và cao độ. Việc căn chỉnh tim dọc cầu được hoàn tất trước 5h.

Khi nước gần mức tính toán, 4 tàu kéo đưa sà lan đi chậm theo hệ dẫn hướng vào tim cầu. Khi chạm cột định vị phía thượng lưu, sà lan cùng kết cấu được giữ lại bằng 4 mố neo.

Hệ thống bơm nước dằn trên sà lan được điều chỉnh để giữ thăng bằng và cao độ trong lúc căn chỉnh. Khi sà lan đã vào đúng vị trí, chuyển động ngang được khóa lại để kết cấu không xê dịch trong lúc hạ xuống trụ tạm.

Mô phỏng phương án các bước đưa vòm cầu vào vị trí hợp long trên sông Sài Gòn - Ảnh: Tập đoàn Đại Dũng

Hạ nhịp cầu, căn chỉnh rồi hợp long

Sau khi sà lan được cố định, nước dằn được bơm để hạ dần kết cấu, đưa hai gối của nhịp cầu xuống hai trụ tạm TC01 và TC02.

Hệ bánh xe tự hành SPMT trên sà lan giúp nâng, hạ và dịch chuyển nhịp cầu để căn đúng vị trí (hệ thống SPMT). Các kỹ sư kiểm tra cao độ, tọa độ tại điểm tiếp xúc. Vòm cầu sau đó được hạ xuống trụ tạm. Cao độ điểm hợp long của hệ vòm được kiểm tra trong 10-15 phút. Các trụ tạm được làm thấp hơn cao độ thiết kế khoảng 5-10mm để có khoảng điều chỉnh.

Nếu cần, nhịp cầu được dịch chuyển thêm theo chiều dọc. SPMT tiếp tục nâng hoặc hạ kết cấu theo cao độ đã tính toán. Các bước định vị, hạ tải và cố định phải hoàn thành trước 7h. Khi nhịp cầu đã nằm trên trụ tạm, các kỹ sư tiếp tục căn chỉnh, SPMT và kích thủy lực. Một số thiết bị được lắp dọc kết cấu để giữ ổn định trong lúc nối các bộ phận.

Vào lúc 6h10 sáng 21-10, không khí làm việc bên dưới sà lan khẩn trương, tất cả thiết bị, xe nâng hạng nặng sẵn sàng triển khai cho công tác hợp long cầu đi bộ - Ảnh: THUẬN VĂN

Tại điểm hợp long, phần kết nối giữa cầu chính và chân cầu được liên kết bằng ốc và hàn. Việc hợp long kết hợp tháo giàn chống tạm diễn ra khoảng 9h-13h, khi mực nước ở mức khoảng 2,8m. Khi nước bắt đầu rút, SPMT hạ tải từ từ để tránh thay đổi tải trọng đột ngột. Khi nhịp cầu đã đứng vững trên hệ chống tạm, các liên kết với sà lan được tháo.

Khoảng 13h-15h, sà lan và giàn chống tạm được rút khỏi khu vực dưới cầu khi mực nước giảm từ 2,7m xuống 2,4m. Phần kết cấu tại điểm hợp long tiếp tục được đo đạc, lắp kích, căn chỉnh. Các phần vòm biên, vòm giữa được gia công thành từng đoạn rồi hàn trực tiếp tại công trường để hoàn thiện phần hợp long.

Bệ trụ chìm dưới sông Hai bệ trụ TC1 và TC2 của cầu đi bộ có quy mô lớn, riêng TC2 rộng gần 1.800m², dùng khoảng 650 tấn thép và hơn 7.450m³ bê tông. Bệ trụ nằm sâu gần 8m dưới mặt nước, nơi dòng chảy mạnh. Do lòng sông có nhiều cọc gỗ, cọc bê tông cũ và thuyền gỗ, phương án cọc ván thép được thay bằng thùng chụp bê tông cốt thép. Các tấm đáy và ván khuôn được lắp trực tiếp dưới nước, với thợ lặn hỗ trợ căn chỉnh, chống rò nước.