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Thời sự

Nhiều người dân chờ xem thời khắc nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn nối đôi bờ sông Sài Gòn

tác giả
NGỌC KHẢI
và 4 tác giả khác
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ
HỮU DUY
HỮU DUY
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Đến 11h ngày 21-10, nhiều người dân đứng dọc hai bờ sông Sài Gòn xem vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn đưa vào vị trí nối nhịp cầu đi bộ dài 720m giữa trung tâm TP.HCM và khu đô thị Thủ Thiêm.

Người dân đứng hai bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiệu (du khách) cùng bạn đứng từ xa theo dõi quá trình hợp long cầu đi bộ và cho biết diện mạo khu vực sẽ thêm khang trang, góp phần nối liền đôi bờ sông Sài Gòn - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, từ 7-8h sáng nhiều người dân đã có mặt ven sông, hướng về nơi các đơn vị thi công đang đưa vòm thép vào vị trí, càng về trưa càng đông. Nhiều người lấy điện thoại chụp ảnh, quay video, xem từng bước căn chỉnh nhịp cầu đi bộ từ hai bờ sông.

Trên sông Sài Gòn, các tàu và sà lan phối hợp đưa vòm thép dài 187m vào vị trí lắp đặt (vào vị trí cơ bản lúc 8h) và tiếp tục cố định. Đây là phần việc quan trọng, đòi hỏi mọi thao tác phải thật chính xác và các bên phối hợp nhịp nhàng, theo kế hoạch sẽ hoàn thiện trong chiều hôm nay.

Một số người dân cho biết họ đến từ các khu vực xa trung tâm như TP Thủ Đức cũ, có người đứng chờ từ sáng sớm để tận mắt xem khoảnh khắc vòm thép được đưa vào vị trí. 

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Bùi Quang Nghĩa (quê Quảng Trị, công nhân xây dựng cầu đi bộ), cho biết thời gian qua, ông cùng các công nhân và kỹ sư đã tập trung cao độ chuẩn bị cho ngày hợp long cầu. 

“Anh em công nhân chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi hợp long cầu. Chúng tôi đã quyết tâm hoàn thành tốt công việc để đạt kết quả tốt đẹp nhất”, ông bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Long (75 tuổi, ngụ phường Phú Định) cho biết mấy ngày qua ông rất quan tâm đến thông tin hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Hôm nay, ông đến để quan sát công trình này và bày tỏ mong công trình hoàn thành góp phần phát triển văn hóa, cảnh quan, du lịch của TP.HCM.

Trong khi đó, anh Đoàn Nguyên Khánh (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) chia sẻ anh rất tự hào khi thấy thành phố có nhiều công trình hữu ích phục vụ người dân. 

"Hôm nay được thấy tận mắt khoảnh khắc hợp long cầu đi bộ này mình rất vui mừng, thấy tự hào. Hy vọng thời gian sắp tới thành phố có nhiều công trình ý nghĩa", anh Khánh nói.

Hình ảnh người dân đứng dọc bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ:

Người dân đứng hai bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn - Ảnh 2.

Cảnh nhịp cầu đi bộ đang được đưa vào vị trí hợp long trên sông Sài Gòn - Ảnh: HỮU DUY

Người dân đứng hai bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn - Ảnh 3.

Quán cà phê tại bến Bạch Đằng có rất đông người dân đến, nhìn về phía hợp long cầu - Ảnh: HỮU DUY

Người dân đứng hai bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn - Ảnh 4.
Người dân đứng hai bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn - Ảnh 5.
Người dân đứng hai bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn - Ảnh 6.

Nhiều người dân quay, chụp lại khoảnh khắc hợp long cầu đi bộ - Ảnh: NGỌC KHẢI - HỮU DUY

Người dân đứng hai bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn - Ảnh 7.

Ông Bùi Quang Nghĩa, công nhân tham gia thi công cầu đi bộ, bày tỏ vui mừng khi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long - Ảnh: NGỌC KHẢI

Người dân đứng hai bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn - Ảnh 8.

Bên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm cũng có nhiều người dân theo dõi - Ảnh: NGỌC KHẢI

Người dân đứng hai bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn - Ảnh 9.

Thành viên tàu lai dắt VNL Future ghi lại khoảnh khắc nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long - Ảnh: THUẬN VĂN

Người dân đứng hai bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn - Ảnh 10.

Những hình ảnh, thước phim về công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được thuyền viên đăng tải gắn với lời bài hát “Đất nước trọn niềm vui” nhằm lan tỏa hình ảnh ý nghĩa về TP.HCM - Ảnh: THUẬN VĂN

Người dân đứng hai bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn - Ảnh 11.

Anh Đoàn Nguyên Khánh cho biết anh rất vui mừng khi cầu đi bộ chính thức hợp long - Ảnh: NGỌC KHẢI

Người dân đứng hai bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Văn Long ghi lại hình ảnh cầu đi bộ chính thức hợp long vào sáng 21-10 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Phấn đấu xong cầu đi bộ trước Tết Nguyên đán

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nối công viên Bến Bạch Đằng ở khu trung tâm với công viên bờ sông Thủ Thiêm. Công trình được khởi công tháng 3-2025, dài khoảng 720m, rộng 6-11m, do Nutifood tài trợ với kinh phí khoảng một ngàn tỉ đồng.

Vòm thép chính dài 187m, nặng khoảng 3.400 tấn, được Tập đoàn Đại Dũng thi công và chở quãng đường 124km bằng sà lan trên sông Sài Gòn đến vị trí lắp đặt.

Sau khi nối hai đầu cầu, công trình còn một số phần việc phải làm tiếp trước khi mở cửa cho người dân đi lại vào dịp Tết Nguyên đán.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ tạo thêm lối đi bộ từ phía trung tâm qua khu đô thị mới Thủ Thiêm và ngược lại, giúp người dân và du khách qua lại giữa hai công viên ven sông thuận tiện hơn, đồng thời mở thêm không gian đi bộ, ngắm cảnh tại khu vực trung tâm.

Người dân đứng hai bờ sông Sài Gòn xem hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn - Ảnh 13.Đưa vòm thép 3.400 tấn vào vị trí hợp long cầu đi bộ ra sao?

Nhịp cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dài 187m, nặng khoảng 3.400 tấn sẽ được đưa vào vị trí giữa hai trụ để hợp long. Toàn bộ quá trình được tính toán theo diễn biến thủy triều, với các bước xoay sà lan, căn chỉnh và hạ kết cấu.


NGỌC KHẢI - ĐỨC PHÚ - HỮU DUY - TRÍ ĐỨC - CHÂU TUẤN
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    Chủ đề: cầu đi bộ sông Sài Gòn sông Thủ Thiêm nutifood Bến Bạch Đằng

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