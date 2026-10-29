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Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục, vượt mốc 1.000 tỉ USD

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt khoảng 1.001,3 tỉ USD, đánh dấu cột mốc lịch sử trong hoạt động thương mại quốc tế.

Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục, vượt mốc 1000 tỉ USD - Ảnh 1.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại là nhóm hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất. Trong ảnh: công nhân sản xuất điện tử tại một doanh nghiệp ở Bắc Ninh - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ngày 29-10, Cục Hải quan cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt khoảng 1.001,3 tỉ USD, đánh dấu cột mốc lịch sử trong hoạt động thương mại quốc tế của nước ta.

Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỉ USD

Kết quả này đạt được trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu nhiều tác động từ xung đột địa chính trị, giá năng lượng và chi phí sản xuất gia tăng, gây áp lực lên các nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam.

Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục, vượt mốc 1000 tỉ USD - Ảnh 2.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 1.000 tỉ USD sau 20 năm - Đồ họa: LÊ THANH - AI

Cụ thể tính đến ngày 29-10, kim ngạch xuất khẩu đạt 493,64 tỉ USD, tăng 105,56 tỉ USD, tương đương 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 507,66 tỉ USD, tăng 138,72 tỉ USD, tương đương 37,6%.

Như vậy, Việt Nam nhập siêu khoảng 14,02 tỉ USD trong giai đoạn này.

Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2026 dự kiến tăng trên 25%, vượt xa mục tiêu tăng trưởng 15-16% được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP.

Từ 100 tỉ USD lên 1.000 tỉ USD sau gần 20 năm

Theo Cục Hải quan, kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục lập những cột mốc mới, từ 100 tỉ USD năm 2007 lên 1.000 tỉ USD vào ngày 29-10-2026.

Trong giai đoạn 2016-2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 6.120 tỉ USD, tăng trưởng bình quân 11%/năm. Riêng năm 2025, kim ngạch đạt 929,92 tỉ USD, gấp 2,65 lần năm 2016.

Cùng với quy mô thương mại ngày càng mở rộng, Việt Nam hiện đứng thứ 18 thế giới về xuất khẩu, thứ 20 về nhập khẩu và thứ hai trong ASEAN, sau Singapore.

Đến ngày 29-10, Việt Nam có quan hệ thương mại với 237 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD.

Việc mở rộng quan hệ đối tác và ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) cũng góp phần đa dạng hóa thị trường, tạo thêm cơ hội cho hàng hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục, vượt mốc 1000 tỉ USD - Ảnh 3.

Doanh nghiệp FDI chiếm hơn ba phần tư tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. - Đồ họa LÊ THANH - AI

Doanh nghiệp FDI đóng góp gần 778 tỉ USD

Cũng theo Cục Hải quan, trong bức tranh xuất nhập khẩu năm 2026, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò chủ lực.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 29-10, kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI đạt khoảng 778 tỉ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn ba phần tư tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Trong khi đó khu vực doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỉ USD, tăng 16% so với cùng kỳ.

Xét theo thị trường, xuất khẩu của Việt Nam sang một số đối tác có FTA tiếp tục tăng trưởng tích cực. Trong đó xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 18,6%, Hàn Quốc tăng 19,1%, Canada tăng 14,4% và Mexico tăng tới 42,5%.

Trung Quốc và Mỹ tiếp tục là hai đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Về cơ cấu hàng hóa, ba nhóm hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của ba nhóm hàng này đạt khoảng 532 tỉ USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục, vượt mốc 1.000 tỉ USD - Ảnh 4.Xuất nhập khẩu hàng hóa tiến sát mốc 1.000 tỉ USD, nhóm hàng nào dẫn đầu?

Đến ngày 15-10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 945,07 tỉ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam chỉ còn cách mốc 1.000 tỉ USD khoảng 54,93 tỉ USD.

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LÊ THANH
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    Chủ đề: kim ngạch việt nam xuât nhập khẩu 1.000 tỉ usd

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