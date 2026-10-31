Thuế 0%, Ấn Độ tăng nhập linh kiện điện tử từ Việt Nam

Công nghiệp điện tử là ngành đang thu hút nhiều tập đoàn lớn vào đầu tư. Trong ảnh: một doanh nghiệp chuyên sửa và tái tạo màn hình điện thoại cho Samsung - Ảnh: N.KH.

Theo báo BusinessLine (Ấn Độ), trong bối cảnh giá chip nhớ tăng gần gấp 5 lần trong một năm qua, các nhà sản xuất thiết bị điện tử, đặc biệt là điện thoại thông minh và tai nghe không dây (TWS), đã đẩy mạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

Các nguồn tin trong ngành dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay.

Dẫn số liệu của Chính phủ Ấn Độ, BusinessLine cho biết kim ngạch nhập khẩu hàng điện tử từ Việt Nam đạt 5,36 tỉ USD trong năm tài chính 2025 - 2026, tăng 9,5% so với mức khoảng 4,9 tỉ USD của năm trước.

Trước đó, nhập khẩu nhóm hàng này đạt 4,5 tỉ USD trong năm tài chính 2023 - 2024, tăng 16,1% so với mức 3,88 tỉ USD của năm tài chính 2022-2023.

Theo các nguồn tin trong ngành được dẫn lại, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng thuế nhập khẩu 0% đối với các mặt hàng đủ điều kiện từ Việt Nam để nhập khẩu số lượng lớn linh kiện điện thoại thông minh và các sản phẩm điện tử khác trong một năm qua.

Một chuyên gia lâu năm trong ngành cho biết các linh kiện như màn hình, mô-đun camera, thậm chí cả tai nghe bluetooth đang được nhập khẩu từ Việt Nam với thuế suất 0%.

Theo vị này, phần lớn doanh nghiệp nhập khẩu là các công ty Trung Quốc có cơ sở sản xuất hoặc lắp ráp tại Ấn Độ. Thay vì nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, các doanh nghiệp đang chuyển sang nhập khẩu từ Việt Nam.

Một số doanh nghiệp còn nhập khẩu trực tiếp tai nghe không dây từ Việt Nam do chi phí thấp hơn đáng kể so với sản xuất tại Ấn Độ. Thậm chí, có doanh nghiệp lựa chọn xây dựng nhà máy tại Việt Nam thay vì Ấn Độ.

Theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), hàng điện tử nhập khẩu từ Việt Nam có thể được hưởng thuế suất ưu đãi nếu đáp ứng quy tắc xuất xứ và có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) hợp lệ.

Cơ chế này cho phép các mặt hàng đủ điều kiện được áp dụng thuế suất ưu đãi thay cho thuế suất tối huệ quốc (MFN), vốn thường dao động từ 0-20% đối với phần lớn sản phẩm điện tử.

Việc đầu tư nhà máy sản xuất màn hình tại Ấn Độ theo các chương trình khuyến khích sản xuất có thể được hưởng ưu đãi 4%, trong khi nếu nhập khẩu cùng sản phẩm từ Việt Nam với thuế suất 0%, doanh nghiệp có thể đạt biên lợi nhuận cao hơn.

Với việc nhập khẩu cùng sản phẩm từ Việt Nam với thuế suất 0%, doanh nghiệp có thể đạt biên lợi nhuận cao hơn mà không cần đầu tư nhà máy tại Ấn Độ.

Xuất khẩu điện tử của Việt Nam tăng trưởng mạnh Theo số liệu của Cục Hải quan được Bộ Công Thương công bố ngày 30-10, tính đến ngày 15-10-2026, kim ngạch xuất khẩu hai nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện đạt 189,65 tỉ USD, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Riêng nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 135,31 tỉ USD, tăng 65,2% so với cùng kỳ năm trước.