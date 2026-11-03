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'Núi tiền' gần 60.000 tỉ đồng của Thế Giới Di Động đang nằm ở đâu?

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Quy mô tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn của Thế Giới Di Động tại ngày 30-9-2026 đạt 59.771 tỉ đồng, tương đương 2,32 tỉ USD nếu tính theo tỉ giá 25.570 đồng cùng ngày.

“Núi tiền” gần 60.000 tỉ đồng của Thế Giới Di Động nằm ở đâu? - Ảnh 1.

Tổng tiền mặt và đầu tư đến ngày đáo hạn ngắn hạn Thế Giới Di Động lên tới gần 60.000 tỉ đồng - Ảnh: MWG

"Núi" tiền mặt gần 60.000 tỉ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 30-9-2026, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận 6.456 tỉ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 29,2% so với cuối năm 2025. Các khoản đầu tư đến ngày đáo hạn ngắn hạn gần 53.315 tỉ đồng, tăng 27,3%.

Tổng cộng 2 khoản mục này đạt 59.771 tỉ đồng tại ngày 30-9, tăng 27,5% so với ngày 31-12-2025. Tổng giá trị tương đương 55,6% tổng tài sản tại thời điểm cuối quý 3-2026.

Với đặc thù kinh doanh bán lẻ, MWG luôn duy trì lượng tiền mặt cao để đáp ứng nhu cầu thanh toán, vốn lưu động. So với mức 5.730 tỉ đồng tại ngày 30-9-2018, quy mô 2 khoản mục này đã tăng hơn 10 lần sau 8 năm. Cơ cấu phân bổ tài sản cũng có sự thay đổi đáng kể.

Tại thời điểm cuối quý 3-2018, MWG có 5.070 tỉ đồng tiền và tương đương tiền, trong khi đầu tư đến ngày đáo hạn ngắn hạn chỉ ở mức 660 tỉ đồng. 

Đến cuối quý 3-2026, tiền và tương đương tiền tăng lên 6.456 tỉ đồng, tăng 27,3%. Còn khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn vọt lên 53.315 tỉ đồng, gấp gần 81 lần.

Tỉ trọng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn so với tổng tài sản tăng từ 2,58% tại cuối quý 3-2018, lên 49,65% vào ngày 30-9-2026. Tỉ trọng tiền và tương đương tiền so với tổng tài sản giảm từ 19,85% xuống 6,01%.

Cho công ty chứng khoán vay hơn 4.100 tỉ đồng

Trong báo cáo tài chính quý 3-2026, MWG thuyết minh chi tiết hơn về khoản mục đầu tư nắm tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn so với quý 1 và quý 2. 

Cụ thể, doanh nghiệp gửi ngân hàng khoảng 31.895 tỉ đồng tại ngày 30-9-2026, tăng 47,5% so với cuối năm 2025. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn còn lại dưới 6 tháng gần 30.447 tỉ đồng, gấp 2,1 lần. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6-12 tháng còn hơn 1.448 tỉ đồng, giảm 79%.

Trong báo cáo hợp nhất quý 1 và quý 2-2026, MWG không phân loại chi tiết tiền gửi có hạn như trên.

Tại cuối quý 3-2026, MWG dành hơn 15.877 tỉ đồng vào đầu tư trái phiếu kỳ hạn ngắn hạn, tăng 46,6% so với cuối năm 2025. Trong đó, trái phiếu của các công ty đa ngành tăng từ hơn 1.417 tỉ đồng lên hơn 6.011 tỉ đồng, gấp 4,2 lần. MWG không phân loại chi tiết từng nhóm trái phiếu trong báo cáo 2 quý trước.

“Núi tiền” gần 60.000 tỉ đồng của Thế Giới Di Động nằm ở đâu? - Ảnh 2.

Chi tiết về đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn của MWG - Ảnh: BCTC

Tại ngày 30-9, doanh nghiệp bán lẻ này cũng dành 4.105 tỉ đồng cho vay ngắn hạn giảm 41,6% so với hồi đầu năm. Đây là các khoản tiền gửi cho vay công ty chứng khoán, nhưng MWG không nêu rõ đang gửi tiền tại đơn vị nào. Hồi cuối năm 2025, khoản cho vay này đạt gần 6.492 tỉ đồng. 

Theo báo cáo soát xét bán niên năm 2026 với giá trị tiền gửi cho vay công ty chứng khoán tại ngày 30-6 là 7.124,5 tỉ đồng.

Còn trên báo cáo quý 1 và quý 2, phần cho vay trong đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn được thuyết minh là các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với các công ty đối tác, có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả ngắn hạn của MWG tại ngày 30-9 hơn 54.558 tỉ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn nhất, gần 27.774 tỉ đồng, giảm 7,2% so với đầu kỳ. 

Đứng thứ hai là phải trả người bán ngắn hạn, đạt hơn 16.198 tỉ đồng, chiếm khoảng 29,7% nợ phải trả ngắn hạn, tăng 23,5% so với cuối năm 2025.

Thuyết minh chi tiết cho thấy MWG giảm nợ vay ngắn hạn ngân hàng và tăng các khoản phải trả ngắn hạn từ nhà cung cấp. Cụ thể, nợ phải trả ngắn hạn đối với Apple Việt Nam tăng từ gần 464 tỉ lên hơn 2.726 tỉ đồng. 

“Núi tiền” gần 60.000 tỉ đồng của Thế Giới Di Động nằm ở đâu? - Ảnh 4.Sabeco và Thế Giới Di Động hé lộ một số ngân hàng được chọn để 'cất tiền'

Sabeco và Thế Giới Di Động cùng công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, trong đó nêu tên một số ngân hàng đang giữ các khoản tiền lớn nhất của mình.

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NGUYÊN NGUYÊN
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    Chủ đề: MWG Thế giới Di động tiền mặt

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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