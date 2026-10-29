Đọc nhanh 29-10: Phố Wall đi lên khi Fed giữ nguyên lãi suất, Thế Giới Di Động lập kỷ lục mới

VN-Index được dự báo tiếp tục đi lên - Ảnh: HỮU HẠNH

Điểm nhanh chứng khoán thế giới

Chốt phiên giao dịch chứng khoán 28-10, chỉ số Dow Jones tăng 97,53 điểm (0,19%) lên 52.475 điểm, S&P 500 tăng 0,28% lên 7.744 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,27% lên 26.550 điểm.

Theo Reuters, ba chỉ số chốt phiên cùng tăng điểm khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở biên độ 3,75-4%, đúng như thị trường dự báo.

Thông cáo của Fed cho biết quyết định được thông qua với 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Hai thành viên bỏ phiếu chống là bà Lisa Cook và bà Beth Hammack, đều muốn tăng lãi suất ngay trong cuộc họp này.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 đã lên 85%, từ mức 78,3% một ngày trước đó.

Cũng theo Reuters, nhóm cổ phiếu chip góp phần nâng đỡ Phố Wall, với chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng 1,8% và có phiên tăng thứ tư liên tiếp. Bên cạnh đó, trong số 200 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý 3, 84% báo lãi vượt dự báo.

Trong nước, chốt phiên 28-10, VN-Index tăng 4,78 điểm (0,27%) lên 1.766,65 điểm, sau khi có lúc lùi về 1.753,95 điểm trong phiên. Chỉ số VN30 tăng 1,82 điểm (0,10%) lên 1.890,22 điểm.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Tin tức trong nước có gì?

- Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) báo lãi sau thuế hợp nhất quý 3 đạt 3.521 tỉ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lãi theo quý cao nhất từ trước đến nay của công ty. Doanh thu thuần quý 3 đạt 52.614 tỉ đồng, tăng 32%. Sau 9 tháng, Thế Giới Di Động lãi 9.634 tỉ đồng, tăng 93% và đã vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm là 9.200 tỉ đồng.

- Bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái Chủ tịch Bùi Cao Nhật Quân, đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL), dự kiến giao dịch từ ngày 2-11 đến 13-11 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu mua đủ, bà Quỳnh sẽ nâng sở hữu từ 8,3 triệu cổ phiếu (0,346% vốn) lên 38,3 triệu cổ phiếu (1,594%) và cần bỏ ra khoảng 300 tỉ đồng.

- Công ty CP Viglacera Thái Nguyên, thành viên của Tổng công ty Viglacera - CTCP (VGC), khởi công Khu công nghiệp Tây Phổ Yên giai đoạn 1 ngày 29-10. Dự án rộng 499 ha tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên, tổng vốn đầu tư gần 5.400 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.

- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) báo lãi trước thuế hợp nhất quý 3 đạt 5.879 tỉ đồng, tăng 9,25% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần tăng 21,06% lên 8.195 tỉ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp 3,2 lần lên 934 tỉ đồng. Sau 9 tháng, ACB lãi trước thuế 16.614 tỉ đồng, tăng 3,38%.

Techcombank hôm nay giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 50% - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Dự báo VN-Index Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), VN-Index tạo mẫu nến Hammer và đóng cửa gần mức cao nhất trong phiên, cho thấy dòng tiền đang nỗ lực nâng đỡ thị trường. Tín hiệu này có thể giúp VN-Index tạm dừng đà điều chỉnh và hồi phục lên kiểm tra áp lực bán quanh 1.796 điểm, gần đường trung bình 200 phiên (MA200). VDSC khuyên nhà đầu tư hạn chế mua đuổi khi giá đã tăng nhanh, chỉ giải ngân thăm dò ở các mã có nền tích lũy chặt chẽ. Cùng quan điểm, Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng lực mua chọn lọc ở nhóm ngân hàng vốn hóa lớn và cổ phiếu họ Vingroup cuối phiên đã giúp VN-Index xóa hết mức giảm, mở ra khả năng hồi phục trong nửa cuối tuần. Yuanta khuyến nghị giữ tỉ trọng 60% cổ phiếu, 40% tiền mặt. Nếu VN-Index giữ được vùng 1.750-1.760 điểm và áp lực bán ở nhóm ngân hàng hạ nhiệt, nhà đầu tư có thể giải ngân ngắn hạn vào các mã bán lẻ, tiêu dùng, cảng biển có triển vọng kinh doanh tích cực. Cũng kỳ vọng thị trường đi lên, Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) cho rằng VN-Index về cơ bản đang đi ngang tích lũy trên mốc 1.760 điểm, còn đà hồi phục cuối phiên đến từ kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất. NHSV nhận định khi Fed không tăng lãi suất, cộng với lãi suất trong nước giảm nhẹ trong một tuần qua, VN-Index sẽ tiếp tục tăng.

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