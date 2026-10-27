Phó thủ tướng: Xem xét giảm giá điện từ 1-11, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%

Xem xét điều chỉnh giảm giá điện - Ảnh: EVN

Thông tin từ Chinhphu.vn, tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công Thương, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tư pháp; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1-11 đến hết ngày 31-3 theo đúng quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và pháp luật liên quan nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp; báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Bộ Công Thương chủ trì có ý kiến đối với phương án giá bán lẻ điện bình quân của EVN để đáp ứng tiến độ giảm giá điện từ ngày 1-11, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1-11 tới.

Trước đó Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An cho hay trong 8 tháng đầu năm đã ghi nhận mức lãi hơn 12.200 tỉ đồng. Lợi nhuận ước đạt 12.215 tỉ đồng, bằng 103% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước khoảng 17.160 tỉ đồng, bằng 65% kế hoạch. Các chỉ tiêu an toàn tài chính cơ bản được bảo đảm, song nhu cầu vốn lớn cho đầu tư phát triển hệ thống điện trong giai đoạn tới đặt ra yêu cầu tăng khả năng huy động nguồn vốn dài hạn. Cũng theo ông An, EVN phấn đấu cả năm 2026 đạt lợi nhuận trên 13.500 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 26.300 tỉ đồng. Tiếp tục tiết giảm chi phí, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.