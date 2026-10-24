EVN công bố giá thành điện thấp hơn giá bán lẻ hiện hành 5,32%

EVN công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện - Ảnh: EVN

Theo đó, số liệu công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2025 được lập căn cứ báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán của EVN, báo cáo tài chính do đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán của Công ty mẹ EVN và các đơn vị thành viên, hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các đơn vị phát điện.

Các thông tin được công bố tách bạch chi phí các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, phụ trợ và quản lý ngành, dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Tổng sản lượng điện thương phẩm thực tế thực hiện năm 2025 là 287,51 tỉ kWh. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2025 là 601.680,1 tỉ đồng. Trong đó các khoản thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện.

Như vậy giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2025 là 2.092,70 đồng/kWh. Bao gồm tổng chi phí khâu phát điện là 498.362,70 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.733,35 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 22.141,86 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 77,01 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 78.993,21 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 274,75 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 1.421,37 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 4,94 đồng/kWh.

Tổng chi phí dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực là 760,95 tỉ đồng, tương ứng với giá thành dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực theo điện thương phẩm là 2,65 đồng/kWh.

Tổng khoản chênh lệch doanh thu - chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo chưa nối lưới điện quốc gia do giá bán thấp hơn giá thành là -290,97 tỉ đồng.

EVN cho hay các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện lũy kế đến hết năm 2025 là 17.506,64 tỉ đồng, bao gồm khoản chênh lệch tỉ giá chưa được ghi nhận và thanh toán cho các nhà máy điện của năm 2021 (phần còn lại) và giai đoạn 2022-2025.

Như vậy so với mức giá bán lẻ điện bình quân sau khi được áp dụng kể từ ngày 10-5-2025 là 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN là 2.092,70 đ/kWh, tức tập đoàn này đang bán lẻ điện cao hơn giá thành khoảng 111,37 đồng/kWh, tương đương 5,32%.

Theo quy định, nếu giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với mức hiện hành thì EVN không điều chỉnh giá, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát. Nếu giá giảm từ 1% trở lên hoặc tăng từ 2% đến dưới 5%, EVN phải báo cáo phương án để Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến bằng văn bản trước khi quyết định điều chỉnh. Các mức tăng cao hơn được thực hiện theo quy trình tương ứng của nghị định.