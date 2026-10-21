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Bộ Công Thương đề xuất mới về áp dụng ngay giá điện theo giờ cao thấp điểm

tác giả
NGỌC AN
NGỌC AN
NGỌC AN

Bộ Công Thương lấy ý kiến quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Bộ Công thương đề xuất mới về áp dụng giờ cao thấp điểm, giá điện sinh hoạt 5 bậc - Ảnh 1.

Cơ chế giá điện theo giờ với khách hàng sinh hoạt sẽ được xây dựng lộ trình để áp dụng - Ảnh: P.SƠN

Theo Bộ Công Thương, khi dự thảo này được ký ban hành và có hiệu lực thi hành, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định 14/2025 và khung giờ cao thấp điểm mới được quy định tại Quyết định 963 sẽ được áp dụng ngay. 

Áp dụng cơ cấu biểu giá mới không phải điều chỉnh giá bán lẻ điện

Bộ khẳng định việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới không phải là sự điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. 

Mức giá này vẫn được giữ nguyên như hiện hành là 2.204,0655 đồng/kWh. Tuy nhiên việc xây dựng quy định về cơ cấu giá mới để áp dụng cùng thời điểm với các văn bản được sửa đổi, đã ban hành nhằm đảm bảo tính đồng nhất. 

Vì vậy, điểm cơ bản trong dự thảo là áp dụng theo cơ chế mới trong việc thay đổi khung giờ cao thấp điểm đối với nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh dịch vụ và áp dụng biểu giá bán lẻ điện 5 bậc thang cho khách hàng sinh hoạt.

Đánh giá tác động về biểu giá 5 bậc cho khách hàng sinh hoạt, theo tính toán, khách hàng sử dụng ít hơn 777 kWh/tháng chiếm khoảng 94% và 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt, tiền điện tiêu dùng sẽ giảm. 

Trong đó, số tiền giảm nhiều nhất là khi sử dụng 400 kWh/tháng. Trường hợp sử dụng 778 kWh/tháng sẽ trả tiền điện bằng với tiền điện hiện hành.

Với khách hàng sinh hoạt sử dụng 1.182 kWh/tháng (đây là mức tiêu thụ bình quân của các khách hàng sử dụng trên 700 kWh/tháng) tăng tiền điện so với hiện hành khoảng 190.000 đồng/tháng.

Trước đó, tại Quyết định 14 đưa ra quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt còn 5 bậc thang, thay vì 6 bậc thang đang được áp dụng theo Quyết định 28. Trong đó, rút gọn hai bậc thang đầu tiên để áp dụng từ 0 - 100 kWh, cũng như rút gọn bậc 4 và 5 từ 21 - 400 kWh, mở rộng thêm khung giá bậc 4 lên tới 700 kWh và bậc 5 là trên 701 kWh trở lên. 

Theo Bộ Công Thương, với việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, các khách hàng sử dụng điện ở mức từ 777 kWh/tháng trở xuống sẽ có tiền điện phải trả ít hơn. Mức tiêu thụ điện nhiều hơn từ 778 kWh/tháng thì tiền điện phải trả tăng so với hiện hành.

Bộ Công Thương cho rằng phần lớn khách hàng sinh hoạt vẫn được bảo đảm chi phí tiền điện không phải trả tăng thêm, phần tăng thêm do các khách hàng sử dụng điện ở nấc cao nhất chi trả.

Tác động đến khách hàng sản xuất kinh doanh ra sao?

Đối với việc áp dụng biểu giá điện cao thấp điểm cho khách hàng sản xuất và kinh doanh, Bộ Công Thương cho hay do chưa biết hành vi sử dụng điện của khách hàng thay đổi như thế nào khi áp dụng khung giờ mới. Vì vậy, việc đánh giá tác động được thực hiện trên cơ sở sử dụng số liệu sản lượng điện năng tiêu thụ năm 2025 để so sánh, đánh giá tác động. 

Cụ thể, đối với khách hàng sản xuất sắt, thép (mức tăng bình quân dưới 9%), tỉ trọng chi phí tiền điện trong giá thành thép chiếm dưới 10%, việc áp dụng khung giờ này không ảnh hưởng nhiều đến chi phí, giá thành và khả năng cạnh tranh.

Với khách hàng trồng thanh long (mức tăng bình quân dưới 6%) sẽ có xu hướng điều chỉnh thời gian vận hành từ khung 19h - 5h sang 20h - 6h sáng hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng của giờ cao điểm mới, đồng thời tận dụng tối đa 6 giờ thuộc khung giờ thấp điểm để giảm chi phí tiền điện.

Khách hàng cơ sở lưu trú du lịch (mức tăng tiền điện là dưới 6%), do được áp dụng ngay giá điện cho đối tượng này bằng giá sản xuất đồng thời với việc triển khai áp dụng khung giờ cao thấp điểm mới thì chi phí tiền điện sẽ giảm.

Khách hàng sạc xe điện (chi phí tiền điện tăng khoảng 3%), nếu áp dụng giá điện theo cơ cấu biểu giá mới và khung giờ cao thấp điểm mới thì chi phí tiền điện sẽ giảm. 

Bộ Công thương đề xuất mới về áp dụng ngay giá điện theo giờ cao thấp điểm, điện sinh hoạt 5 bậc thang - Ảnh 3.Chủ tịch Quốc hội: Đánh giá tác động cụ thể với từng nhóm hộ gia đình khi áp dụng giá điện giờ cao, thấp điểm

Chủ tịch Quốc hội cũng đặt vấn đề về tính minh bạch và độ chính xác của công tơ điện, cho rằng người dân nhiều khi chỉ biết nhận hóa đơn và thanh toán mà không có điều kiện kiểm soát mức tiêu thụ thực tế.

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NGỌC AN
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    Chủ đề: điện cao thấp điện ngành điện điện sinh hoạt EVN Giá điện

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