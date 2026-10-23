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VCCI nói gì về việc đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh rượu?

tác giả
THY NHUNG
THY NHUNG
THY NHUNG

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã góp ý nhiều vấn đề cho dự thảo nghị định về kinh doanh rượu mà Bộ Công Thương đang lấy ý kiến.

VCCI nói gì về việc đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh rượu? - Ảnh 1.

VCCI cho rằng bỏ hệ thống giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ và bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hợp lý - Ảnh: HẢI KIM

VCCI khẳng định rằng dự thảo mới có nhiều điểm cải cách tiến bộ trong lĩnh vực kinh doanh.

Cắt giảm chi phí cho hàng nghìn thương nhân

Dự thảo bãi bỏ toàn bộ hệ thống giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ và bán rượu tiêu dùng tại chỗ, không quy định điều kiện kinh doanh, chuyển sang cơ chế cung cấp thông tin trực tuyến.

Đây là bước chuyển thực chất từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giúp cắt giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho hàng trăm thương nhân phân phối, hàng nghìn thương nhân bán buôn và số lượng rất lớn hộ kinh doanh bán lẻ trên cả nước.

VCCI cũng cho rằng dự thảo đã đưa ra quy định quản lý nhà nước qua dữ liệu, hậu kiểm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc phù hợp Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW.

Đồng thời cho phép kê khai đồng thời nhiều địa điểm kinh doanh trực thuộc trong một lần nộp, gỡ vướng mắc về nơi nộp hồ sơ.

Tuy nhiên để cải cách đi vào thực chất, tránh tình trạng cơ chế cung cấp thông tin vận hành như một dạng giấy phép trá hình, đồng thời bảo đảm hậu kiểm có hiệu lực mà không làm phát sinh gánh nặng mới, VCCI kiến nghị làm rõ nghĩa vụ cung cấp thông tin là khai báo quản lý, tránh biến tướng thành giấy phép con, không thêm bước "xác nhận", "phê duyệt" hay yêu cầu chỉnh sửa.

Bỏ yêu cầu khai tên nhà cung cấp trong/ngoài nước vì thuộc bí mật kinh doanh, thông tin loại rượu chỉ nên kê khai theo nhóm sản phẩm, thay vì chi tiết từng dòng sản phẩm.

Ngoài ra cần bổ sung quy định tự động khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không bắt kê khai lại.

Khi thay đổi địa điểm kinh doanh và cho phép thực hiện hậu kiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày thay đổi, không nên bắt buộc cập nhật "trước khi" hoạt động. 

Đề xuất không kiểm tra trùng lặp một doanh nghiệp trong cùng một năm

VCCI nói gì về việc đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh rượu? - Ảnh 2.

Theo Bộ Công Thương, các điểm bán rượu nhỏ lẻ kết hợp với bán các hàng hóa khác khó kiểm soát - Ảnh: THY NHUNG

VCCI nhận định dự thảo chưa tách bạch được nghĩa vụ cung cấp thông tin giữa doanh nghiệp lớn và các điểm bán lẻ, quán ăn quy mô nhỏ. Quy định này kết hợp với chế tài tạm dừng sẽ đẩy phần lớn hộ kinh doanh vào thế vi phạm ngay khi áp dụng, gây quá tải cho cơ quan giám sát cấp xã.

Do đó VCCI kiến nghị quản lý theo mức độ rủi ro, chỉ bắt buộc cung cấp thông tin đầy đủ ở các khâu trọng yếu như sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán buôn để phục vụ truy xuất nguồn gốc. 

Khâu bán lẻ và tiêu dùng tại chỗ chỉ nên khai báo tối giản một lần, tích hợp vào đăng ký kinh doanh hoặc tận dụng dữ liệu thuế điện tử sẵn có.

Về khoảng cách tối thiểu 100m với địa điểm bán rượu tại chỗ, dự thảo cần làm rõ cách đo, xác định cụ thể phạm vi "cơ sở y tế" và bảo vệ quyền lợi của các cơ sở đã hoạt động ổn định trước khi có điểm y tế, giáo dục mới xuất hiện.

Đồng thời để tránh chồng chéo với pháp luật chuyên ngành, công tác hậu kiểm của địa phương cần chuyển sang đánh giá rủi ro, ưu tiên đối tượng có dấu hiệu vi phạm và phối hợp liên ngành để không kiểm tra trùng lặp một cơ sở trong năm.

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin cũng nên giới hạn trong các đợt thanh tra cụ thể đối với dữ liệu chưa có trên hệ thống, kết hợp đồng bộ hóa hoạt động truyền thông y tế về tác hại của rượu không an toàn và lạm dụng rượu.

VCCI nói gì về việc đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh rượu? - Ảnh 4.Đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh rượu: Có kiểm soát được rượu bán ở tiệm tạp hóa, quán nhậu?

Các chuyên gia cho rằng việc bỏ giấy phép kinh doanh rượu là cần thiết, tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp, song phải kiểm soát hiệu quả thị trường thông qua dữ liệu số hóa và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

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    Chủ đề: VCCI rượu mua bán rượu bia giấy phép kinh doanh

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