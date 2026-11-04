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Đọc nhanh 4-11: Giá dầu xuống mức thấp nhất gần 4 tuần, SASCO bổ nhiệm nhân sự sinh năm 1997

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Chứng khoán Mỹ phân hóa. Giá dầu xuống mức thấp nhất gần 4 tuần. Trong nước, nhiều tin tức đáng chú ý liên quan tới doanh nghiệp...

Đọc nhanh 4-11: Chứng khoán Mỹ khởi sắc, SASCO bổ nhiệm nhân sự sinh năm 1997 - Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất của BSR đặt ở Khu kinh tế Dung Quất - Ảnh: BSR

Chứng khoán Mỹ khởi sắc

- Giá dầu Brent giao tháng 12 trên sàn ICE (London) chốt phiên 3011 ở mức 103,60 USD/thùng, giảm 1,12% so với phiên trước. Dầu WTI giao tháng 12 trên sàn New York giảm 0,38%, xuống còn 96,09 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của giá dầu Brent kể từ ngày 7-10 và của WTI kể từ ngày 14-10.

Thị trường tập trung theo dõi các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đạt được một số tiến triển. Hai bên đang xem xét những đề xuất do nước trung gian đưa ra. Tuy nhiên, lo ngại căng thẳng quân sự vẫn hiện hữu sau thông tin Mỹ tấn công đảo Qeshm - địa điểm chiến lược của Iran tại eo biển Hormuz.

- Đến 7h30 (giờ Việt Nam) chỉ số USD Index (DXY) tăng nhẹ lên khoảng 101,89 điểm, tăng 0,15 điểm so với tương đương 0,14%.

- Trong khi đó, chứng khoán Mỹ khởi sắc phiên 3-11. Nasdaq Composite tăng 0,83%, lên 25.372,01 điểm. S&P 500 tăng 0,36%, lên 7.568,92 điểm. Ngược lại, Dow Jones giảm 0,38%, xuống 51.787,04 điểm.

Nhóm bán dẫn và công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo nâng đỡ thị trường, với Nvidia tăng 2,3%, Micron Technology tăng 2,6%. Cổ phiếu Apple giảm 1,9% sau cảnh báo chi phí chip nhớ tăng có thể gây sức ép lên biên lợi nhuận.

- Trong nước, VN-Index giằng co quanh 1.700-1.715 điểm trong phiên sáng 3-11. Thị trường có tín hiệu hồi phục nhờ sự xuất hiện của lực cầu bắt đáy. Dòng tiền cũng tham gia khá tốt ở các nhóm chứng khoán, thép.

Sang phiên chiều, chỉ số chung duy trì diễn biến giằng co quanh mốc 1.710 điểm, sau đó trồi sụt quanh mốc 1.700 trong nửa cuối phiên do áp lực giảm mạnh ở cổ phiếu VIC. Khối ngoại bán ròng hơn 500 tỉ đồng, tập trung vào MBB và VCB.

Đóng cửa phiên 3-11, VN-Index giảm 11,10 điểm (-0,65%), xuống 1.699,62 điểm. Đây là phiên điều chỉnh thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh thị trường thiếu vắng các thông tin hỗ trợ.

Tin tức trong nước có gì?

- Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) ước đạt doanh thu hợp nhất năm 2026 khoảng 223.991 tỉ đồng, vượt 17% kế hoạch và tăng 56% so với năm trước. Trong 9 tháng đầu năm, Nhà máy lọc dầu Dung Quất duy trì công suất vận hành bình quân khoảng 123% công suất thiết kế. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ cả năm dự kiến vượt kế hoạch 8-12%.

Tính đến ngày 30-9-2026, tổng tài sản BSR ước đạt 118.051 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 81.447 tỉ đồng. Doanh nghiệp cũng đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 50.073 tỉ đồng.

- Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) vừa bổ nhiệm bà Trần Hồng Phượng (sinh năm 1997) làm người phụ trách quản trị công ty trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1-11-2026. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của SASCO.

Quý 3-2026, SASCO đạt gần 780 tỉ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 168 tỉ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2.333 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 539 tỉ đồng, tăng 64%. Doanh nghiệp đặt mục tiêu giành 40% thị phần tại sân bay Long Thành.

- Công ty CP Xây dựng Coteccons (CTD) ghi nhận doanh thu thuần 11.269 tỉ đồng trong quý 1 niên độ tài chính 2027 (từ ngày 1-7 đến 30-9-2026), tăng 51% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 305 tỉ đồng, tăng 4% và là mức cao nhất kể từ quý 1-2019.

Tại ngày 30-9-2026, tổng tài sản của Coteccons đạt 41.026 tỉ đồng, tăng 6% so với đầu năm tài chính. Tổng nợ phải trả đạt 31.052 tỉ đồng, tăng 6%.

Đọc nhanh 4-11: Chứng khoán Mỹ khởi sắc, SASCO bổ nhiệm nhân sự sinh năm 1997 - Ảnh 3.Đọc nhanh 30-10: Chứng khoán Mỹ giảm khi cổ phiếu Alphabet rơi tự do, MB lập ngân hàng con vốn 3.000 tỉ đồng

Cổ phiếu Alphabet giảm 12%, kéo Nasdaq mất 1,38% so với phiên trước. Trong nước, MB lập ngân hàng con tại trung tâm tài chính quốc tế, Hòa Phát lãi quý 3 gấp đôi.

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    Chủ đề: BSR cổ phiếu chứng khoán

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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