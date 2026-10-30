Đọc nhanh 30-10: Chứng khoán Mỹ giảm khi cổ phiếu Alphabet rơi tự do, MB lập ngân hàng con vốn 3.000 tỉ đồng

Alphabet có phiên giảm mạnh nhất lịch sử - Ảnh: HỮU HẠNH

Điểm nhanh chứng khoán thế giới

Chốt phiên giao dịch chứng khoán 29-10, chỉ số Dow Jones giảm 132,54 điểm (0,25%) xuống 52.343 điểm, S&P 500 giảm 0,30% xuống 7.720 điểm và Nasdaq Composite giảm 1,38% xuống 26.185 điểm.

Kết quả kinh doanh vừa công bố của các doanh nghiệp gây sức ép lên Phố Wall, khiến S&P 500 dừng chuỗi ba phiên tăng liên tiếp. Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm 12% sau khi công ty công bố doanh thu và lợi nhuận quý 3 thấp hơn dự báo. Đà giảm của cổ phiếu Alphabet kéo Nasdaq đi xuống.

Theo NBC News, đây là phiên giảm sâu nhất từ trước đến nay của cổ phiếu Alphabet. Cũng trong phiên, cổ phiếu Caterpillar giảm 9,2%.

Về số liệu kinh tế, theo CNBC, Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP quý 3 tăng 3,4% (tính theo năm), cao hơn mức dự báo 3,1% của giới phân tích và mức 2,2% của quý 2. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 0,5% so với tháng 8. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số này tăng 3,6%, thấp hơn dự báo 0,1 điểm phần trăm.

Trong nước, chốt phiên 29-10, VN-Index giảm 11,04 điểm (0,62%) xuống 1.755,61 điểm, có lúc lùi về 1.747,34 điểm trong phiên. Chỉ số VN30 giảm 13,04 điểm (0,69%) xuống 1.877,18 điểm.

Nasdaq giảm tới 1,38% đêm qua - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Tin tức trong nước có gì?

- Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (MBB) thông qua phương án thành lập một ngân hàng 100% vốn của MB tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC). Ngân hàng mới có tên Ngân hàng TNHH một thành viên MB toàn cầu, vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

- Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) báo lãi sau thuế quý 3 đạt 8.265 tỉ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trong quý đạt 62.669 tỉ đồng, tăng 70%. Trong quý, tập đoàn sản xuất 3,7 triệu tấn thép thô, tăng 85% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng, Hòa Phát lãi sau thuế 23.746 tỉ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ, vượt 8% so với kế hoạch cả năm 22.000 tỉ đồng.

- Công ty CP Vinpearl (VPL) báo lãi sau thuế hợp nhất 9 tháng đạt 2.829 tỉ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu thuần tăng 18,56% lên 10.686 tỉ đồng. Riêng quý 3, công ty lãi 649 tỉ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ.

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa tổ chức, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX), cho biết công ty đặt mục tiêu đến năm 2030 doanh thu tăng gấp đôi, lợi nhuận sau thuế tăng gấp ba, lên 18.300 tỉ đồng. Đại hội cũng giới thiệu dự án House of Future về trí tuệ nhân tạo (AI), robot và nhà thông minh. Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sunhouse, tham gia ban cố vấn cấp cao của dự án với vai trò cố vấn về sản phẩm "Made in Vietnam".

SMC hôm nay giao dịch không hưởng quyền phát hành cổ phiếu tỉ lệ 2:1 giá 10.000 đồng - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Dự báo VN-Index Theo Chứng khoán Thiên Việt (TVS), các đỉnh ngắn hạn thấp dần cùng áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để vượt vùng kháng cự 1.780-1.800 điểm. TVS cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy quanh vùng hỗ trợ 1.740-1.750 điểm trong các phiên tới và khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý. Cùng quan điểm, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định VN-Index đảo chiều giảm sau khi không vượt được vùng kháng cự 1.770 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lượng tăng đang suy yếu và rủi ro điều chỉnh ngắn hạn gia tăng. BVSC cho rằng chỉ số có khả năng tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm. Nếu để mất vùng này, VN-Index có thể điều chỉnh sâu hơn. Trong khi đó, Chứng khoán Agribank (Agriseco) đặt vùng hỗ trợ thấp hơn một chút, dự báo VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.730-1.740 điểm trong những phiên tới. Agriseco lưu ý kỳ rà soát rổ VNDiamond và việc các quỹ ETF cơ cấu danh mục vào cuối phiên 30-10 có thể khiến biên độ dao động của chỉ số mở rộng. Agriseco khuyên nhà đầu tư giữ tỉ trọng cổ phiếu quanh 50%, hạn chế mua đuổi và chờ tín hiệu cân bằng để tăng tỉ trọng, ưu tiên cổ phiếu có kết quả kinh doanh tích cực.

Chứng khoán 30-10: VN-Index bước vào nhịp tăng mới, có thể vượt 1.800 điểm? Các công ty chứng khoán nhận định VN-Index cần giữ vững mốc 1.750 điểm để duy trì đà hồi phục. TPS cho rằng nếu giữ được mốc này, chỉ số có thể tăng lên mốc 1.832 điểm.



