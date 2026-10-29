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EVN, SCIC, Agribank... tiếp tục nắm 100% vốn nhà nước, loạt ngân hàng cơ cấu lại vốn

tác giả
NGỌC AN
NGỌC AN
NGỌC AN

Có 10 doanh nghiệp và Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giữ nguyên tỉ lệ vốn 100% giai đoạn 2026-2030.

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Các tập đoàn nắm giữ 100% vốn nhà nước đến năm 2030 - Ảnh: NAM TRẦN

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 2054 phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với doanh nghiệp được quy định tại Quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Những doanh nghiệp nào Nhà nước sẽ nắm giữ 100% vốn?

Quyết định nêu rõ, phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với doanh nghiệp quy định Quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước theo các hình thức. 

Bao gồm tiếp tục giữ nguyên tỉ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ tại doanh nghiệp; thực hiện việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 57 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoặc các hình thức khác làm thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên tỉ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ trong giai đoạn 2026-2030, với mức nắm giữ là 100% vốn gồm có: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem); Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR); Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn gồm có: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) với 51% vốn; Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) với 51,43%; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với 75,87%; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) với 95,40%; Tập đoàn Bảo Việt với 67,98% vốn. 

Cùng đó, quyết định cũng phê duyệt danh mục doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện các hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn giai đoạn 2026 - 2030. 

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng

Cụ thể, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) có tỉ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ tại doanh nghiệp là 39,29%, sẽ thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại với tỉ lệ vốn nhà nước là 86,42%. 

Tương tự Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) có tỉ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ tại doanh nghiệp là 99,469% và sau sắp xếp tỉ lệ vốn là 65%. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có tỉ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ là 96,77%, sau sắp xếp, tái cơ cấu tỉ lệ này sẽ còn là 75%. 

Ba ngân hàng gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) hiện đang có tỉ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ tương ứng là 76,73%, 74,80% và 64,46%. Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp của các ngân hàng này là từ 65% trở lên với BIDV và VCB; với VietinBank sẽ có tỉ lệ là 65%. 

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với các doanh nghiệp trên. Chủ động lựa chọn thời điểm, hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy định pháp luật và hoàn thành kế hoạch. 

Đối với trường hợp không đảm bảo tỉ lệ theo khung hoặc không thực hiện được trong giai đoạn 2026 - 2030, đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, trước ngày 31-1 gửi báo cáo về tình hình thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp quy định tại quyết định này đến Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp. Trường hợp cần thiết điều chỉnh, Bộ Tài chính tổng hợp trên cơ sở đề xuất của cơ quan đại diện chủ sở hữu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Ảnh 3.Tái cơ cấu EVN, chuyên gia phân tích độ vênh giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính

Nếu một phương án làm tăng rủi ro thiếu điện trong 3-4 năm tới thì cần điều chỉnh nhịp độ, kể cả khi phương án đó đúng. Vì vậy, từ nay đến 2028 nên dành thời gian đánh giá kỹ lưỡng thời điểm và điều kiện tách truyền tải khỏi EVN.

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NGỌC AN
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    Chủ đề: tái cơ cấu vốn Cổ phần hóa vốn nhà nước Doanh nghiệp nhà nước bộ Tài chính

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