Cổ phiếu năng lượng bị bán tháo, PNJ tiếp tục lao dốc

Nhiều mã dầu khí đồng loạt lao dốc trong phiên 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết phiên ngày 29-10, VN-Index giảm 11 điểm, tương đương 0,62%, xuống 1.755,6 điểm. VN30-Index giảm 13,04 điểm, còn 1.877,18 điểm.

Cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm sâu

Kết phiên, nhiều cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm sâu. PVT giảm 6,78%, PVP giảm 6,95%, PVS mất 4,69%, BSR giảm 3,83%, PLX giảm 3,82%, PVD giảm 2,39% và OIL giảm 2,31%.

Áp lực bán xuất hiện sau giai đoạn tăng mạnh của nhóm cổ phiếu này. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10, PVT tăng gần 60%, trong khi BSR và GAS cùng tăng khoảng 40%, tạo áp lực chốt lời khi thị trường điều chỉnh.

Cùng ngày, giá dầu thế giới quay đầu giảm sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó. Theo Reuters, vào khoảng 14h20 (giờ Việt Nam), dầu Brent giảm 0,7%, xuống 114,47 USD/thùng, còn dầu WTI giảm 1,1%, xuống 101,65 USD/thùng.

Giá dầu giảm trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán, qua đó làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Tuy nhiên, căng thẳng trong khu vực vẫn là yếu tố hỗ trợ giá dầu. Trong bối cảnh đó, đà giảm của nhóm cổ phiếu dầu khí còn phản ánh áp lực chốt lời sau nhịp tăng mạnh trước đó.

Sắc đỏ cũng bao trùm nhiều cổ phiếu công nghiệp như VSC giảm 4,83%, GMD giảm 3,52% và CII giảm 2,18%.

Trong khi đó, nhóm bán lẻ diễn biến phân hóa. MWG giảm 0,26%, còn cổ phiếu Thế Giới Số (Digiworld, mã DGW) tăng nhẹ 0,35%.

Diễn biến của DGW đáng chú ý khi doanh nghiệp vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3-2026 với lợi nhuận tăng hơn 66% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thông tin này chưa giúp cổ phiếu tăng mạnh trong phiên.

Ở chiều ngược lại, nhóm nguyên vật liệu có một số điểm sáng. HPG tăng 2,17%, GVR tăng 1,43%, góp phần hạn chế đà giảm của thị trường.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện trong phiên 29-10 - Dữ liệu: VSF

Tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm mạnh xuống 16.050 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm 6,41%.

Thanh khoản PNJ đạt gần 11,91 triệu cổ phiếu, với giá trị giao dịch hơn 194 tỉ đồng. Khối lượng giao dịch cao hơn khoảng 16% so với bình quân 10 phiên liền trước.

Với thị giá giảm còn 16.050 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của PNJ còn khoảng 8.213 tỉ đồng, giảm khoảng 563 tỉ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại bán ròng hơn 430 tỉ đồng

Toàn thị trường có 412 cổ phiếu giảm giá, trong đó 18 mã giảm sàn. Số mã tăng là 227, có 18 mã tăng trần và 867 mã đứng giá tham chiếu.

Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt gần 15.695 tỉ đồng, giảm khoảng 3,9% so với phiên trước.

Xét về tác động đến VN-Index, VHM là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi khoảng 2,36 điểm. BSR lấy đi 1,12 điểm, GAS lấy đi 0,85 điểm, MCH lấy đi 0,68 điểm, và MSN lấy đi 0,66 điểm.

Ở chiều ngược lại, HPG đóng góp khoảng 0,82 điểm, VPL đóng góp 0,48 điểm, GVR đóng góp 0,39 điểm, và BID đóng góp 0,33 điểm.

Nhóm cổ phiếu tác động mạnh đến chỉ số phiên 29-10 - Dữ liệu: SSI

Trong nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa. BID tăng 0,59%, SHB tăng 0,47%, MSB tăng 0,31%, trong khi VPB giảm 1,28%, STB giảm 1,62%, VCB giảm 0,52%, và HDB giảm 0,66%.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh. SSI giảm 0,76%, TCX giảm 2,28% và ORS giảm 3,59%. Ở nhóm bất động sản, VHM giảm 2,2%, NVL giảm 1,43%, DXG giảm 1,1%, và KDH giảm 1,75%; VIC đứng giá tham chiếu.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục gây chú ý khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 430,7 tỉ đồng trên 3 sàn.

TCB bị bán ròng khoảng 118,26 tỉ đồng, VPB khoảng 114,86 tỉ đồng, SSI khoảng 78,88 tỉ đồng, SHB khoảng 64,83 tỉ đồng, và VPL khoảng 60,58 tỉ đồng.

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng VPB khoảng 83,04 tỉ đồng, HPG khoảng 63,34 tỉ đồng, SHB khoảng 43,45 tỉ đồng, và PPE khoảng 40,32 tỉ đồng.

Sắp diễn ra Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 Việc tháo gỡ các rào cản để thu hút dòng vốn quốc tế được đặt ra với thị trường chứng khoán cũng là một trong những nội dung trọng tâm tại Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026, với chủ đề "Dòng vốn mới - Vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam", do báo Tuổi Trẻ tổ chức, phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với sự đồng hành của các đơn vị: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS), Công ty CP Đầu tư F88 và Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú. Sự kiện sẽ diễn ra chiều 30-10 tại TP.HCM. Diễn đàn quy tụ đại diện cơ quan quản lý, FTSE Russell, các quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty chứng khoán và chuyên gia tài chính trong nước, quốc tế. Trong đó, phiên thảo luận "Việt Nam chào dòng vốn toàn cầu" sẽ tập trung nhận diện những rào cản đối với dòng vốn ngoại, từ giới hạn sở hữu nước ngoài, khả năng tiếp cận thị trường đến cơ chế giao dịch, thanh toán và quản trị rủi ro tỉ giá. Các diễn giả cũng sẽ trao đổi về những giải pháp nhằm tận dụng cơ hội sau khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng, tiếp tục cải thiện các điều kiện để hướng tới đáp ứng tiêu chí nâng hạng của MSCI, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế dài hạn. Link đăng ký TẠI ĐÂY