Giám đốc điều hành Chứng khoán SmartMind xin từ nhiệm chỉ sau hơn 1 tháng

Ông Nguyễn Thanh Lâm rời ghế Giám đốc điều hành Chứng khoán SmartMind - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Ông Nguyễn Thanh Lâm rời ghế Giám đốc điều hành sau hơn 1 tháng

Công ty CP Chứng khoán SmartMind vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc điều hành công ty. Văn bản công bố thông tin của SmartMind không nêu lý do ông Lâm xin rời ghế và chưa cho biết người thay thế.

Trước khi về SmartMind, ông Lâm là Phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán APG. Ngày 17-9, ông nộp đơn xin thôi chức và chấm dứt hợp đồng lao động với APG. Chỉ 1 ngày sau, ông được chứng khoán SmartMind bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành từ 18-9.

Chức Giám đốc điều hành của ông Lâm là vị trí khác với Tổng giám đốc. Ghế Tổng giám đốc SmartMind do ông Đinh Trọng Việt Bách đảm nhận từ ngày 28-8.

Loạt thay đổi lớn tại SmartMind trong 3 tháng

Đơn từ nhiệm của ông Lâm nối tiếp loạt thay đổi nhân sự cấp cao tại SmartMind từ cuối tháng 7. Ngày 31-7, Hội đồng quản trị công ty miễn nhiệm ông Bạch Nguyễn Vũ khỏi chức Tổng giám đốc, có hiệu lực từ 1-8. Gần một tháng sau, Hội đồng quản trị giao ghế này cho ông Bách.

Đến ngày 4-9, ông Nghiêm Tuấn Dương thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân. Hội đồng quản trị bầu bà Nguyễn Thị Liên thay ông Dương. Trước đó, bà Liên giữ chức trợ lý cao cấp.

Ngày 15-10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép điều chỉnh, cho phép công ty đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán KL và đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Dương sang bà Liên. Dù vậy, văn bản công bố ngày 28-10 về đơn từ nhiệm của ông Lâm vẫn dùng tên SmartMind.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính riêng quý 3-2026 cho thấy SmartMind lãi trước thuế 30 tỉ đồng trong quý, giảm nhẹ so với 32 tỉ đồng của quý 3-2025. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của công ty lên tới 856 tỉ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn lợi nhuận 9 tháng đến từ 773 tỉ đồng doanh thu hoạt động tài chính, trong đó 754 tỉ đồng là cổ tức bằng tiền SmartMind nhận được, gần như toàn bộ ghi nhận trong nửa đầu năm. Trong khi đó, doanh thu từ các mảng chính như tự doanh, môi giới, lưu ký giảm từ 187 tỉ đồng xuống 127 tỉ đồng.