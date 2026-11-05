Hơn 8.000 tài khoản chứng khoán tăng thêm mỗi ngày trong tháng 10

Số lượng tài khoản chứng khoán trong nước tăng hơn 252.000 trong tháng 10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến ngày 31-10-2026, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán trong nước đạt 14,33 triệu tài khoản.

Hơn 252.000 tài khoản mở mới trong tháng 10

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân có 14,31 triệu tài tài khoản, nhà đầu tư tổ chức có 20.642 tài khoản.

So với cuối tháng 9, số lượng tài khoản trong nước tăng thêm 252.159 tài khoản. Riêng nhà đầu tư cá nhân tăng 251.974 tài khoản, trong khi nhóm tổ chức tăng thêm 185 tài khoản.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổng số tài khoản đạt 53.088, tăng 191 tài khoản so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân có 48.139 tài khoản và nhà đầu tư tổ chức có 4.949 tài khoản.

Như vậy, tính đến cuối tháng 10, toàn thị trường có tổng cộng 14,38 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán.

Số lượng tài khoản chứng khoán tăng liên tục trong hơn một năm qua - Nguồn số liệu: VDSC, Biểu đồ: NHẬT QUANG

Đáng chú ý, số lượng tài khoản tiếp tục tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán tháng 10 diễn biến kém tích cực. VN-Index kết thúc tháng tại 1.741 điểm, giảm 27 điểm, tương đương 1,53% so với cuối tháng 9. Có thời điểm chỉ số chịu áp lực bán mạnh và lùi về sát ngưỡng 1.690 điểm.

Thanh khoản cũng suy giảm khi giá trị giao dịch bình quân trên HoSE đạt 15.602 tỉ đồng mỗi phiên, giảm gần 5% so với tháng trước.

Chứng khoán kỳ vọng phục hồi năm 2027

Về triển vọng thị trường, các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn có thể chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2026, trước khi bước vào nhịp phục hồi rõ nét hơn trong năm 2027.

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) dự báo vùng điểm hợp lý của VN-Index vào cuối năm 2026 ở mức 1.800 điểm, giảm đáng kể so với mức 1.950 điểm trong báo cáo trước đó.

Theo KBSV, tăng trưởng EPS năm 2026 của toàn thị trường được kỳ vọng đạt 33%, chủ yếu nhờ các chính sách thúc đẩy kinh tế của Chính phủ và lợi nhuận tăng trưởng đột biến tại nhóm Vingroup.

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao trong phần còn lại của năm 2026, trong khi áp lực lạm phát và nhu cầu vốn phục vụ đầu tư hạ tầng gia tăng. Bên cạnh đó, những bất ổn từ xung đột Trung Đông cũng có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

KBSV cho rằng các yếu tố rủi ro vĩ mô trong nước và quốc tế có thể cần đến năm 2027 mới hạ nhiệt. Khi đó, thị trường có cơ hội được định giá lại ở mức cao hơn nếu áp lực lãi suất giảm và môi trường quốc tế chuyển biến tích cực.

Trong khi đó, với tầm nhìn xa hơn, Phòng Phân tích Công ty Chứng khoán SSI đặt mục tiêu VN-Index năm 2027 ở mức 1.940 điểm trong kịch bản cơ sở, dựa trên dự báo tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp đạt 10,1% so với cùng kỳ.

Tương quan tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và diễn biến VN-Index qua các năm - Dữ liệu: SSI

SSI nhận định thị trường vẫn có thể đối mặt với rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn, trước khi phục hồi vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Tuy nhiên, nhịp phục hồi bền vững hơn có thể xuất hiện trong nửa cuối năm 2027, nếu áp lực lãi suất hạ nhiệt và dòng vốn ngoại quay trở lại rõ nét.

Một trong những động lực đáng chú ý là dòng vốn liên quan đến việc nâng hạng thị trường. Theo ước tính của SSI, khoảng 2,7 tỉ USD dòng vốn thụ động theo dõi chỉ số FTSE có thể được giải ngân trong năm 2027.

Bên cạnh đó, chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đầu tư hạ tầng và kỳ vọng áp lực lạm phát hạ nhiệt cũng được xem là những yếu tố hỗ trợ thị trường trong giai đoạn tới.