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Cổ phiếu thép bứt phá trong phiên VN-Index thủng mốc 1.700 điểm

tác giả
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG

Nhóm cổ phiếu thép đồng loạt tăng gần 4%, với HPG, HSG và NKG dẫn dắt đà đi lên. Tuy nhiên, áp lực bán tại VIC và loạt cổ phiếu lớn kéo VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp, xuống dưới mốc 1.700 điểm.

Cổ phiếu thép bứt phá trong phiên VN-Index thủng mốc 1.700 điểm - Ảnh 1.

VN-Index mất ngưỡng tâm lý 1.700 điểm trong phiên 3-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3-11, VN-Index giảm 11,1 điểm, tương đương 0,65%, xuống còn 1.699,6 điểm. Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp của chỉ số, nối dài đà đi xuống từ vùng 1.769 điểm và chính thức đánh mất ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Cổ phiếu thép đồng loạt tăng mạnh

Trong phiên, VN-Index có thời điểm hồi phục vượt 1.710 điểm, nhưng lực cầu không đủ mạnh để duy trì đà tăng. Càng về cuối phiên, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số quay đầu đi xuống và đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm.

Điểm sáng đáng chú ý thuộc về nhóm cổ phiếu thép khi nhiều mã đồng loạt tăng mạnh. HPG tăng 4,17%, HSG tăng 3,88%, NKG tăng 3,42%. Các cổ phiếu khác trong ngành như VGS tăng 3,83%, SMC tăng 2,73%.

HPG vừa tăng mạnh vừa là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên, giúp chỉ số tăng khoảng 1,57 điểm. Đây cũng là mã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất thị trường.

Ở nhóm ngân hàng, STB tăng 2,3%, MSB tăng 2,86%, MBB tăng 0,8%, LPB tăng 0,58% và SHB tăng 0,48%. Ngược lại, VPB giảm 1,62%, BID giảm 0,94%, HDB giảm 0,46%, ACB giảm 0,25%, và VCB giảm 0,19%.

Cổ phiếu thép bứt phá trong phiên VN-Index thủng mốc 1.700 điểm - Ảnh 2.

Bảng điện phiên giao dịch ngày 3-11 - Dữ liệu: VSF

Tại nhóm bất động sản, áp lực bán vẫn hiện diện ở nhiều cổ phiếu lớn. VIC giảm 3,31%, NVL giảm 0,97%, KDH giảm 2,26%, trong khi VHM giảm nhẹ 0,16%. Riêng VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên chỉ số khi lấy đi khoảng 12,59 điểm của VN-Index.

Ở nhóm bán lẻ, PNJ giảm mạnh 5,45%, MWG giảm 0,14%, trong khi FRT và VPL đứng giá. Nhóm công nghiệp cũng chịu áp lực khi GMD giảm 1,97%, GEX giảm 1,15%.

Khối ngoại kéo dài chuỗi bán ròng thêm 400 tỉ đồng

Trên các sàn còn lại, HNX-Index tăng 0,87 điểm (0,35%), lên 251,42 điểm; UPCoM-Index tăng 0,1 điểm (0,08%), lên 122,05 điểm. Riêng VN30-Index tăng 2,19 điểm (0,12%), đạt 1.815,6 điểm.

Trên sàn HoSE, giá trị giao dịch đạt 12.921 tỉ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm với 285 mã giảm giá, trong khi có 329 mã tăng và 891 mã đứng giá. Toàn sàn ghi nhận 20 mã tăng trần và 17 mã giảm sàn.

Xét về mức độ ảnh hưởng đến VN-Index, VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi tới 12,59 điểm. Các mã tiếp theo tác động tiêu cực đến chỉ số gồm BSR (0,81 điểm), GAS (0,79 điểm), VPB (0,72 điểm), BVH (0,57 điểm) và BID (0,49 điểm).

Ở chiều ngược lại, HPG đóng góp tích cực nhất với 1,57 điểm. Các cổ phiếu STB, HVN, CTG và GVR lần lượt đóng góp 0,6 điểm, 0,51 điểm, 0,49 điểm và 0,43 điểm. Dù nhóm thép tăng mạnh, lực kéo từ các cổ phiếu này vẫn chưa đủ bù đắp áp lực giảm điểm từ VIC và một số mã vốn hóa lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên thị trường với giá trị khoảng 400 tỉ đồng. Trong đó, MBB bị bán ròng mạnh nhất với gần 255 tỉ đồng, tiếp đến là VCB với hơn 219 tỉ đồng. Đây là hai cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán ròng lớn nhất từ khối ngoại trong phiên.

Các mã khác nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh gồm VIC (114,11 tỉ đồng), GMD (74,18 tỉ đồng), BID (65,25 tỉ đồng), SSI (54,91 tỉ đồng), HDB (51,15 tỉ đồng), PNJ (49,31 tỉ đồng), KDH (45,6 tỉ đồng) và FPT (35,89 tỉ đồng).

Ở chiều mua ròng, HPG dẫn đầu với giá trị hơn 227 tỉ đồng. Tiếp theo là SHB được mua ròng 125,37 tỉ đồng, VHM 119,13 tỉ đồng, và TCB 103,85 tỉ đồng. 

Cổ phiếu thép bứt phá trong phiên VN-Index thủng mốc 1.700 điểm - Ảnh 3.Đại diện FTSE Russell: Việt Nam cần tăng số doanh nghiệp trong các bộ chỉ số

Sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, chứng khoán Việt Nam đứng trước cơ hội thu hút thêm dòng vốn quốc tế. Theo đại diện FTSE Russell, để gia tăng tỉ trọng trong các bộ chỉ số toàn cầu và giữ chân dòng vốn dài hạn, Việt Nam cần tiếp tục tháo gỡ rào cản sở hữu nước ngoài, cải thiện khả năng tiếp cận và nâng cao chiều sâu thị trường.

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    Chủ đề: cổ phiếu bán ròng VN-Index chứng khoán Cổ phiếu thép

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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