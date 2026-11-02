Điều gì khiến VN-Index bất ngờ mất hơn 30 điểm đầu tuần?

VN-Index có thời điểm mất hơn 45 điểm, áp lực bán lan rộng giữa lúc tâm lý nhà đầu tư thận trọng - Ảnh: HỮU HẠNH

Phiên giao dịch đầu tuần (2-11), VN-Index chịu áp lực bán mạnh và có thời điểm mất hơn 45 điểm, xuyên thủng mốc 1.700 điểm. Dù hồi phục về cuối phiên, chỉ số vẫn giảm 30,9 điểm, xuống 1.710,7 điểm.

Thanh khoản trên sàn HoSE tăng hơn 27% so với phiên trước, đạt khoảng 18.577 tỉ đồng. Áp lực bán tập trung đáng kể ở nhóm ngân hàng, trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ diễn biến tiêu cực của chứng khoán quốc tế, mặt bằng lãi suất cao và tâm lý thận trọng kéo dài của nhà đầu tư.

Áp lực bán lan rộng từ nhóm ngân hàng

Theo Phòng Phân tích và Chiến lược thị trường Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng từ diễn biến tiêu cực của làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường Mỹ trong phiên 30-10. Tâm lý thận trọng khiến áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 2-11.

Trong phiên sáng, VN-Index giằng co quanh vùng 1.725 điểm, tương ứng vùng thấp nhất của phiên trước. Tuy nhiên ngưỡng này đã bị xuyên thủng trong phiên chiều, khi áp lực bán gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Có thời điểm chỉ số mất cả mốc 1.700 điểm, lùi về 1.693 điểm trước khi hồi phục.

Diễn biến các nhóm ngành trên thị trường và hoạt động mua bán ròng của khối ngoại trên HoSE trong phiên 2-11 - Dữ liệu: OCBS

Ở góc nhìn về các yếu tố nội tại, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Anh Vũ - Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu, Công ty Chứng khoán Mirae Asset - cho rằng diễn biến giảm điểm hôm nay nằm trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao và dòng tiền cạn kiệt kéo dài thời gian qua.

Chuyên gia Mirae Asset phân tích thêm dù lãi suất cho vay ngân hàng thời gian qua đã hạ nhiệt, diễn biến này mới mang tính cục bộ, chưa đủ sức kéo dòng tiền trở lại thị trường chứng khoán.

Đáng chú ý, việc các ngân hàng quốc doanh giảm lãi suất theo chỉ đạo cũng khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng biên lợi nhuận của nhóm ngân hàng bị thu hẹp trong thời gian tới. Đây là một trong những yếu tố khiến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn này chịu áp lực.

Ngoài ra dù kết quả kinh doanh quý 3-2026 của nhiều doanh nghiệp khá tích cực, mặt bằng lãi suất cao vẫn khiến nhà đầu tư e ngại khả năng duy trì đà tăng trưởng trong những quý tiếp theo.

Thị trường chưa có tín hiệu tạo đáy rõ ràng

Theo ACBS, nhịp hồi phục về cuối phiên chủ yếu được dẫn dắt bởi cổ phiếu VIC, trong khi phần lớn thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ. Đơn vị này kỳ vọng VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục ngắn tại vùng cân bằng 1.690-1.695 điểm, song khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng và ưu tiên hạ tỉ trọng danh mục nếu sử dụng margin cao.

Trong khi đó phân tích của Công ty Chứng khoán OCBS cho thấy VN-Index đang đối mặt nguy cơ mở rộng nhịp điều chỉnh khi áp lực bán lan rộng, còn các nhóm cổ phiếu dẫn dắt chưa xuất hiện tín hiệu tạo đáy rõ ràng.

Diễn biến kỹ thuật cho thấy VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh khá lớn. Các chỉ báo cho thấy bên bán vẫn chiếm ưu thế, trong khi lực cầu chưa đủ mạnh để giúp thị trường đảo chiều. Dù áp lực giảm có dấu hiệu dịu lại, thị trường vẫn chưa phát đi tín hiệu phục hồi rõ ràng.

OCBS xác định vùng 1.690-1.700 điểm là hỗ trợ gần cần theo dõi. Nếu lực cầu cải thiện quanh vùng này, thị trường có thể hình thành nhịp cân bằng trước khi xác lập xu hướng mới. Ngược lại, nếu dòng tiền tiếp tục suy yếu và vùng hỗ trợ bị xuyên thủng, VN-Index có nguy cơ lùi về các vùng giá thấp hơn.



Về chiến lược, OCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỉ trọng tại những cổ phiếu suy yếu, đánh mất nền giá và hạn chế sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn biến động mạnh. Hoạt động mua mới nên được tiết chế, chỉ giải ngân từng phần khi xuất hiện tín hiệu cân bằng rõ ràng.