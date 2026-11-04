Chứng khoán đảo chiều, cú hích nào đưa VN-Index tăng vọt 33 điểm?

Dòng tiền bắt đáy trở lại, nhưng VN-Index vẫn đối mặt vùng kháng cự 1.745-1.750 điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết phiên 4-11, VN-Index bất ngờ tăng 33,4 điểm, tương đương 1,97%, lên 1.733 điểm. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng trở thành tâm điểm của phiên hồi phục.

Nhóm chứng khoán dẫn dắt đà tăng với VIX, VCI, VND, TCX, CTS tăng trần, SSI tăng 6,5%. Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản cũng khởi sắc, trong đó DXG, TCH, HDC tăng hết biên độ. Thanh khoản HoSE đạt khoảng 17.464 tỉ đồng, tăng gần 39% so với phiên trước.

Tín hiệu từ Mỹ và động thái mới của Ngân hàng Nhà nước

Lý giải nhịp hồi phục này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán ABS, cho rằng diễn biến từ thị trường quốc tế và động thái điều tiết thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước là những yếu tố góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Theo ông Minh, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3-11 có thể tác động đến kỳ vọng của giới đầu tư về chính sách tài khóa và thương mại của nước này. Những thay đổi trong kỳ vọng chính sách khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ suy yếu, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thị trường mới nổi.

Với Việt Nam, đồng USD hạ nhiệt có thể giúp giảm áp lực tỉ giá, cải thiện kỳ vọng về dòng vốn và mặt bằng lãi suất. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước vừa trải qua nhịp điều chỉnh kéo dài, những tín hiệu này góp phần giải tỏa tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Một yếu tố khác được ông Minh đề cập là kế hoạch cung ứng thanh khoản thông qua nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ USD/VND của Ngân hàng Nhà nước.

Theo kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước dự kiến thực hiện giao dịch hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày, với quy mô tối đa 2 tỉ USD từ ngày 6-11. Các tổ chức tín dụng đủ điều kiện bán USD cho Ngân hàng Nhà nước để nhận VND và cam kết mua lại USD khi đến hạn.

Nếu sử dụng toàn bộ hạn mức, lượng VND được cung ứng ban đầu có thể lên tới gần 48.800 tỉ đồng. Đáng chú ý, kỳ hạn 182 ngày dài hơn đáng kể so với kỳ hạn 7 ngày trong đợt giao dịch gần nhất hồi tháng 9.

Ông Minh nhận định động thái này có thể hỗ trợ các ngân hàng cân đối thanh khoản, giảm bớt lo ngại về chi phí vốn và áp lực cạnh tranh huy động tiền gửi. Qua đó, tâm lý trên thị trường chứng khoán cũng có thêm yếu tố hỗ trợ.

Độ rộng thị trường trên HoSE trong phiên 4-11 - Dữ liệu: OCBS

Tuy nhiên cần lưu ý đây là hoạt động cung ứng thanh khoản có thời hạn thông qua hoán đổi ngoại tệ, không đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước bơm tiền vĩnh viễn vào hệ thống. Lượng VND được cung ứng ban đầu sẽ được thu hồi khi giao dịch đáo hạn.

Dòng tiền bắt đáy trở lại

Dòng tiền bắt đáy có dấu hiệu hoạt động tích cực hơn trong phiên 4-11, thể hiện qua độ rộng thị trường được cải thiện rõ rệt.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, có khoảng 70,7% số cổ phiếu trên HoSE tăng giá, trong đó nhóm vốn hóa lớn và vừa đều ghi nhận sự hồi phục.

Chứng khoán TPS cũng cho rằng thanh khoản vượt mức bình quân cho thấy nhà đầu tư đã chủ động tham gia mua vào, thay vì chỉ xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật với dòng tiền yếu. Nhóm ngân hàng, công nghệ và chứng khoán là những động lực chính thúc đẩy thị trường đi lên.

Ở góc độ kỹ thuật, Chứng khoán OCBS cho biết VN-Index đã đóng cửa trên ngưỡng 1.730 điểm, cao hơn đường trung bình của dải Bollinger - chỉ báo thường được sử dụng để đánh giá biến động giá và xu hướng thị trường.

Hai chỉ báo RSI và MACD cũng có dấu hiệu cải thiện. Trong đó RSI phản ánh sức mạnh của xu hướng tăng hoặc giảm, còn MACD giúp nhận diện sự thay đổi về động lượng giá. Những tín hiệu này cho thấy áp lực bán đang suy yếu, đồng thời mở ra khả năng thị trường hình thành vùng đáy ngắn hạn.

VN-Index dự báo sẽ ra sao? Các công ty chứng khoán cho rằng vẫn cần thêm tín hiệu để xác nhận xu hướng hồi phục. Theo Yuanta, VN-Index hiện vẫn nằm dưới các đường trung bình giá ngắn và trung hạn, trong khi thanh khoản quanh 18.000 tỉ đồng chưa đủ mạnh để khẳng định dòng tiền đã quay trở lại bền vững. Trong ngắn hạn, OCBS dự báo VN-Index có thể hướng lên kiểm định vùng 1.745-1.750 điểm. Đây là vùng kháng cự gần, nơi thị trường có thể đối mặt với áp lực chốt lời sau phiên tăng mạnh.