Chứng khoán 4-11: Thận trọng chờ VN-Index hồi phục kỹ thuật tại vùng 1.700 điểm

VN-Index thủng mốc 1.700 điểm sau phiên 3-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đóng cửa phiên 3-11, VN-Index giảm 11,10 điểm (-0,65%), xuống 1.699,62 điểm. Đây là phiên điều chỉnh thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh thị trường thiếu vắng các thông tin hỗ trợ.

Có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định phiên 3-11 thị trường phân hóa sau nhịp bán tháo. Chỉ số giảm chủ yếu do sức ép từ cổ phiếu VIC, trong khi nhiều nhóm vẫn giữ được sắc xanh. Thanh khoản thấp hơn mức bình quân cho thấy bên bán đã giảm cường độ, dù lực cầu chưa đủ mạnh để kéo thị trường hồi phục.

Đáng chú ý, dòng tiền có dấu hiệu luân chuyển sang nhóm thép và tài nguyên cơ bản, trong khi bất động sản và dầu khí tiếp tục chịu áp lực. Theo TPS, động lượng thị trường đang tiến gần vùng quá bán. VN-Index cũng áp sát các ngưỡng hỗ trợ 1.677 và 1.651 điểm.

Vì vậy, nhịp giảm ngắn hạn có thể sớm chậm lại, tạo tiền đề cho một nhịp hồi phục. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận khả năng giữ được vùng hỗ trợ và sự cải thiện của lực cầu.

Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho rằng diễn biến rung lắc có thể tiếp diễn trong các phiên tới. Vùng 1.650-1.700 điểm là khu vực hỗ trợ cần theo dõi. Nếu lực cầu xuất hiện đủ mạnh, VN-Index có thể hình thành nhịp hồi kỹ thuật. Ngược lại, nếu áp lực bán tăng trở lại và chỉ số xuyên thủng vùng hỗ trợ, rủi ro điều chỉnh sâu hơn sẽ gia tăng.

Chứng khoán ACB (ACBS) lưu ý VN-Index đóng cửa phiên 3-11 dưới mốc 1.700 điểm. Dù thanh khoản giảm xuống dưới mức bình quân 20 phiên, áp lực bán hạ nhiệt nhưng dòng tiền bắt đáy vẫn chưa thực sự gia tăng.

ACBS cho rằng cần thêm phiên giao dịch để xác nhận VN-Index có thể lấy lại mốc 1.700 điểm hay không.

Chờ VN-Index lấy lại vùng 1.700 - 1.720 điểm

Về chiến lược, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư chưa nên gia tăng tỉ trọng khi thị trường chưa xác nhận xu hướng hồi phục.

HSC cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì chiến lược giao dịch thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro, giữ tỉ trọng cổ phiếu vừa phải, hạn chế sử dụng đòn bẩy. Việc tăng tỉ trọng cổ phiếu chỉ nên xem xét khi lực cầu cải thiện, độ rộng thị trường thu hẹp đà giảm và các cổ phiếu dẫn dắt ổn định trở lại.

Với tầm nhìn trung và dài hạn, nhà đầu tư có thể giải ngân có chọn lọc trong các nhịp điều chỉnh mạnh vào doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, triển vọng lợi nhuận rõ ràng và định giá hợp lý.

ACBS cũng khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế gia tăng tỉ trọng và chờ VN-Index lấy lại vùng 1.700-1.720 điểm trước khi giải ngân thêm.

Trong khi đó, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đánh giá xu hướng ngắn hạn vẫn suy yếu khi chỉ số chịu áp lực luân phiên từ các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index đang chịu áp lực kiểm tra lại vùng 1.650-1.700 điểm, tương ứng các vùng giá thấp nhất trong tháng 7 và tháng 10-2026.

Dù vậy, SHS lưu ý định giá thị trường đã giảm về mức P/E khoảng 10,7 lần, tương đương những thời điểm VN-Index tạo đáy trong đợt biến động do cú sốc thuế quan tháng 4-2025 và đại dịch COVID-19 tháng 4-2020.

Theo đó, đây là mức định giá tương đối hấp dẫn nếu xét đến tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế và doanh nghiệp. Nhà đầu tư đã kiểm soát tốt rủi ro có thể theo dõi cơ hội mới khi xu hướng ngắn hạn của thị trường và các nhóm ngành cải thiện.