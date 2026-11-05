Đọc nhanh 5-11: Dow Jones tăng 3%, giá dầu lao dốc hơn 8% sau kết quả bầu cử Mỹ

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau kết quả bầu cử giữa kỳ - Ảnh: CNBC

Trong nước, Chứng khoán HD chốt giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu…



Chứng khoán Mỹ tăng mạnh

- Giá dầu lao dốc hơn 8% sau khi chốt phiên 4-11, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8-2026. Giá dầu Brent giảm 8,7%, chốt ở 94,62 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 8,3%, còn 88,12 USD/thùng.

Sau 3 phiên gần nhất, giá dầu Brent đã giảm gần 20%, đánh dấu một trong những đợt giảm mạnh nhất nhiều năm qua.

Theo Reuters, thị trường kỳ vọng việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ hạn chế khả năng Tổng thống Donald Trump tiếp tục leo thang xung đột với Iran, qua đó mở đường cho các nỗ lực đàm phán chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, triển vọng đạt thỏa thuận vẫn chưa chắc chắn khi hai bên còn nhiều bất đồng.

- Chỉ số USD Index (DXY) đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,48%, xuống 101,38 điểm.

- Trong khi đó, Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, chấm dứt thế đa số của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội.

Kết quả bầu cử được giới đầu tư nhìn nhận là yếu tố có thể làm giảm bất định chính sách và hạn chế khả năng chính quyền Mỹ tiếp tục theo đuổi các biện pháp đối ngoại cứng rắn.

Dow Jones tăng 1.569,40 điểm, tương đương 3%, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 4-2025. S&P 500 tăng 1,6%, còn Nasdaq Composite tăng 1,4%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đồng loạt đi lên trong phiên 4-11, dẫn đầu là Microsoft tăng 6,7% và Amazon tăng 6,1%. Alphabet tăng 3,2%, trong khi Meta Platforms tăng 1,4%.

Theo Reuters, nhà đầu tư đánh giá kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ có thể khiến việc mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu và AI chịu thêm sức ép quản lý. Điều này có thể làm chậm tốc độ đầu tư mới, qua đó giảm áp lực chi tiêu vốn cho các tập đoàn công nghệ lớn đang sở hữu hệ thống điện toán đám mây quy mô lớn.

- Trong nước, chứng khoán Việt Nam hồi phục mạnh sau chuỗi phiên điều chỉnh liên tiếp. Đóng cửa phiên 4-11, VN-Index tăng 33,4 điểm (+1,97%), lên 1.733,02 điểm. Thanh khoản tăng đáng kể cho so với phiên trước. Lực cầu đang trở lại tích cực hơn sau chuỗi ngày thận trọng.

Lý giải nhịp hồi phục này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán ABS, cho rằng diễn biến từ thị trường quốc tế và động thái điều tiết thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước là những yếu tố góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Tin tức trong nước có gì?

- Chứng khoán HD (HDS) chốt giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu. Nếu phân phối hết, doanh nghiệp có thể huy động hơn 4.737 tỉ đồng, tương đương khoảng 10% vốn điều lệ sau phát hành. Theo mức giá chào bán, giá trị vốn cổ phần của công ty sau đợt IPO khoảng 47.400 tỉ đồng, tương đương 1,8 tỉ USD.

- Công ty CP Thaiholdings (THD) báo lãi quý 3-2026 giảm gần 80% so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 319 tỉ đồng, tăng 31%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ còn gần 5 tỉ đồng, so với 24 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Thaiholdings thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây khi tham gia liên danh đề xuất xây dựng tổ hợp tháp đôi cao nhất thế giới tại Hà Nội.

- Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land - mã: TAL) giải thể công ty con sau 3 tháng thành lập. Cụ thể, hội đồng quản trị Taseco Land phê duyệt chủ trương giải thể Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng.

Công ty này được thành lập ngày 4-8-2026 với vốn điều lệ 400 tỉ đồng. Trong đó, Taseco Land góp 220 tỉ đồng, tương ứng 55% vốn. Lý do được đưa ra là doanh nghiệp không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh.