Lợi nhuận Bình Sơn, Petrolimex, PVOIL đồng loạt tăng mạnh khi giá dầu lên cao

Lợi nhuận các doanh nghiệp lọc dầu, xăng dầu đồng loạt tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu thô thế giới tăng cao - Ảnh: N.AN

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026 vừa công bố cho thấy lợi nhuận của ba doanh nghiệp xăng dầu lớn đều tăng mạnh.

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam - Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) lãi sau thuế 8.969 tỉ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX) lãi 1.363 tỉ đồng, và Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL (OIL) lãi 774 tỉ đồng.

BSR lãi gấp 10 lần do giá bán tăng mạnh hơn giá dầu thô đầu vào

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, BSR cho biết giá dầu Brent bình quân quý 3 cao hơn 27,93 USD/thùng so với cùng kỳ.

Giá các sản phẩm lọc dầu còn tăng mạnh hơn, khiến khoảng cách giữa giá bán sản phẩm và giá dầu thô đầu vào nới rộng. Theo BSR, đây là nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh quý 3 cao hơn cùng kỳ.

Trên báo cáo tài chính, doanh thu quý 3 của BSR tăng 69% trong khi giá vốn tăng 46%, nên cứ 100 đồng doanh thu, BSR giữ lại hơn 16 đồng lợi nhuận gộp, so với chưa tới 3 đồng của quý 3-2025. Lũy kế 9 tháng, BSR lãi sau thuế 24.902 tỉ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ.

Theo Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), chênh lệch giữa giá sản phẩm và giá dầu thô của dầu diesel và nhiên liệu bay Jet A1 trong quý 3 lần lượt đạt 62,9 USD và 60,7 USD/thùng, gấp 2,2 và 2,3 lần cùng kỳ.

Diesel chiếm gần một nửa doanh thu của BSR nên là sản phẩm quyết định lợi nhuận của nhà máy. SHS cho rằng nhóm sản phẩm chưng cất giữa như diesel và nhiên liệu bay đang thiếu hụt nghiêm trọng do dòng dầu đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh, trong khi công suất lọc dầu tại Trung Đông và Nga bị gián đoạn.

Giá dầu Brent năm nay tăng mạnh do xung đột Trung Đông - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Petrolimex, PVOIL lãi lớn nhờ mở rộng thị phần

Khác với nhà máy lọc dầu, biên lợi nhuận gộp (phần lợi nhuận gộp trên mỗi 100 đồng doanh thu) của hai nhà phân phối lớn không tăng so với cùng kỳ, nên lợi nhuận gộp tăng chủ yếu nhờ doanh thu tăng lên.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 của Petrolimex tăng 66% lên 138.482 tỉ đồng, lợi nhuận gộp tăng 62%, nên biên lợi nhuận gộp gần như không đổi ở mức 5,3%.

Về sản lượng, báo cáo ngày 20-10 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam ước tính sản lượng tiêu thụ nội địa của Petrolimex nửa đầu năm nay tăng 33%, trong khi tổng tiêu thụ xăng dầu toàn thị trường gần như đi ngang.

Theo đó, thị phần của Petrolimex tăng từ 35% cùng kỳ lên 47%. Yuanta cho rằng Petrolimex thường mở rộng được thị phần nội địa trong những giai đoạn nguồn cung căng thẳng, tương tự như năm 2022.

Tại PVOIL, doanh thu hợp nhất quý 3 gần gấp ba cùng kỳ. Trong giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, PVOIL cho biết giá xăng dầu tăng đã góp phần đẩy doanh thu quý 3 của công ty mẹ tăng 94%.

Giá nhập khẩu, giá hàng hóa và dịch vụ cùng tăng khiến giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý đều tăng theo. Tuy vậy, ở công ty mẹ, giá vốn tăng 91%, chậm hơn mức tăng doanh thu, nên lợi nhuận gộp tăng 265%. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh, chủ yếu do mặt bằng lãi suất tăng làm chi phí lãi vay tăng.

Theo ước tính của Chứng khoán Mirae Asset (MAS), sản lượng quý 3 của PVOIL tăng 25% so với cùng kỳ, chủ yếu vì nhiều thương nhân phân phối "dưới chuẩn" thu hẹp hoạt động, để lại khoảng trống nhu cầu cho PVOIL.

MAS cũng cho biết biên lợi nhuận gộp quý 3 của PVOIL đạt 2,7%, phục hồi từ mức 1,5% của quý 2 nhưng vẫn thấp hơn mức 3,1% cùng kỳ, do mảng thương mại quốc tế, vốn có biên lợi nhuận thấp, chiếm tỉ trọng lớn hơn.

Lần đầu tiên doanh thu quốc tế chiếm hơn một nửa doanh thu quý của PVOIL. MAS lưu ý trong quý 3 PVOIL hoàn nhập hơn 150 tỉ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho; loại trừ khoản này, biên lợi nhuận gộp cốt lõi là 2,5%, ngang mức bình quân các năm trước.

Lợi nhuận BSR quý 3-2026 vượt xa so với Petrolimex và PVOIL - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Ở nhóm doanh nghiệp nhỏ hơn, kết quả quý 3 phân hóa: Vật tư - Xăng dầu (COM) và Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY) lãi tăng, Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV) lãi giảm, còn Petro Times (PPT) chuyển từ lãi sang lỗ. Giá cổ phiếu PPT đang lao dốc sau khi báo lỗ, từ mức 15.000 đồng/cổ phiếu xuống chỉ còn 5.400 đồng/cổ phiếu sáng 2-11.