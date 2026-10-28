Công ty xăng dầu 1.000 tỉ đồng bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao

Ảnh minh họa

Bà Nguyễn Mai Hoa làm Chủ tịch Vin Oil&Gas Global

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp vừa được cập nhật, Công ty CP Vin Oil&Gas Global (VOG) đã thay đổi chức danh của bà Nguyễn Mai Hoa từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Hoa vẫn là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trước đó, khi VOG thành lập ngày 25-9-2026, bà được ghi nhận giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. VOG là công ty do Tập đoàn Vingroup thành lập, có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, trong đó Vingroup góp 51%, tương ứng 510 tỉ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề chính của VOG là sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Công ty còn đăng ký khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên, dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí, vận tải đường ống và bán buôn nhiên liệu.

Trụ sở của VOG đặt tại tòa nhà văn phòng Symphony trong khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội.

Bà Nguyễn Mai Hoa từng điều hành Vinpearl, VinSmart

Bà Nguyễn Mai Hoa sinh năm 1969, tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh tại Trường đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bà làm trợ lý cao cấp về nhân sự của Chủ tịch Vingroup từ năm 2007, sau đó giữ chức Tổng giám đốc ở hai công ty con của tập đoàn là Vinpearl và VinSmart.

VinSmart là công ty sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị điện tử của Vingroup. Năm 2018, trên cương vị Tổng giám đốc, bà Hoa thay mặt VinSmart ký thỏa thuận hợp tác với hãng công nghệ BQ của Tây Ban Nha để phát triển điện thoại Vsmart.

Năm 2021, khi Vingroup lập Công ty CP Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinAI, bà Hoa, lúc đó là Tổng giám đốc Vinpearl, trở thành Chủ tịch công ty mới này. Tên bà còn xuất hiện trong thông tin đăng ký doanh nghiệp của nhiều công ty khác thuộc Vingroup như VinSpace, VinDynamics và VinCons, hoạt động trong các lĩnh vực từ công nghệ, robot đến xây dựng.