Hà Nội: Cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án nạo vét lòng sông Hồng, sông Đà

Sông Hồng đoạn qua Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo số 1016 về kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất nạo vét lòng dẫn, cải thiện khả năng thoát lũ, bảo đảm giao thông thủy nội địa trên sông Hồng, sông Đà đoạn qua Hà Nội, kết hợp quản lý, sử dụng vật liệu nạo vét theo đề xuất của Tập đoàn Vingroup.

Không gây tác động bất lợi đến khả năng thoát lũ, cấp nước ở thượng lưu, hạ lưu

Theo thông báo, ngày 13-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất trên. Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng, Vingroup và ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, sở, ngành TP, đơn vị liên quan cùng các phó chủ tịch UBND TP, chủ tịch UBND TP kết luận, chỉ đạo một số nội dung.

Về chủ trương chung, Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Vingroup và đơn vị tư vấn trong nghiên cứu, đề xuất phương án cải tạo, nạo vét lòng dẫn sông Hồng, sông Đà nhằm nâng cao khả năng thoát lũ, bảo đảm giao thông đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.

TP cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án cải tạo lòng sông Hồng, sông Đà kết hợp tận thu sản phẩm, hướng đến các mục tiêu khơi thông dòng chảy, ổn định lòng dẫn, nâng cao khả năng thoát lũ, tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn đê điều và giao thông đường thủy; chủ động tạo nguồn cung vật liệu san lấp phục vụ các công trình, dự án trọng điểm của TP.

Hà Nội yêu cầu toàn bộ khoáng sản thu hồi trong quá trình thực hiện phải được tập kết, quản lý, khai thác, tận thu và sử dụng theo phương án được UBND TP chấp thuận, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan nhiều ngành, lĩnh vực và địa phương; chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật chuyên ngành, thuộc thẩm quyền quản lý của cả cơ quan Trung ương và địa phương.

Việc triển khai còn tác động trực tiếp đến chế độ dòng chảy, an toàn đê điều, công trình giao thông, thủy lợi và môi trường. Đặc biệt, hình thức thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa hiện chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể và chưa có tiền lệ.

Do đó, việc nghiên cứu, đề xuất phải bảo đảm cơ sở khoa học, tính toàn diện và khả thi, phù hợp quy hoạch, an toàn công trình; không gây tác động bất lợi đến khả năng thoát lũ, cấp nước và các địa phương thượng lưu, hạ lưu. Đồng thời, phải làm rõ cơ sở pháp lý, cơ chế, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Yêu cầu đánh giá kỹ tác động đến hệ thống đê điều

Hà Nội yêu cầu VinGroup xây dựng các kịch bản, phương án nạo vét, cải tạo lòng dẫn sông Hồng, sông Đà trong điều kiện mùa lũ, mùa cạn - Ảnh: NAM TRẦN

Đối với Vingroup và đơn vị tư vấn, Chủ tịch UBND TP yêu cầu khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, các sở, ngành Hà Nội, UBND các xã, phường và cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát, hoàn thiện phương án.

Trong đó, cần xác định rõ phạm vi, quy mô, mục tiêu, tính chất của phương án nạo vét, cải tạo lòng sông kết hợp tận thu sản phẩm; phân định hoạt động nạo vét, cải tạo lòng sông với hoạt động khai thác khoáng sản.

Đơn vị đề xuất phải làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện, bảo đảm phù hợp quy hoạch được duyệt và các quy định pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường cùng những quy định liên quan.

Về giải pháp kỹ thuật, Hà Nội yêu cầu rà soát, bổ sung, cập nhật số liệu khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn; xây dựng các kịch bản, phương án nạo vét, cải tạo lòng dẫn trong điều kiện mùa lũ, mùa cạn và các chế độ vận hành liên hồ chứa.

Phương án phải đánh giá toàn diện tác động đến chế độ dòng chảy, khả năng thoát lũ, trữ nước, nguy cơ xói lở, bồi lắng, ổn định lòng dẫn và bờ sông theo từng kịch bản. Các giải pháp đề xuất phải bảo đảm ổn định lòng dẫn, đáp ứng nhu cầu cấp nước, nâng cao khả năng thoát lũ, tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn đê điều và giao thông đường thủy.

Đối với an toàn công trình và tác động liên vùng, cần đánh giá đầy đủ ảnh hưởng đến hệ thống đê điều, kè, cầu đường bộ, đường sắt, công trình thủy lợi, trạm bơm, công trình lấy nước, hạ tầng dọc tuyến và các công trình liên quan khác; xác định phạm vi bảo vệ, giải pháp bảo đảm an toàn theo quy định.

Phạm vi tính toán, đánh giá tác động cũng phải mở rộng đến các khu vực thượng lưu, hạ lưu và các tỉnh lân cận, bảo đảm không ảnh hưởng bất lợi đến công tác phòng, chống lũ, cấp nước cũng như hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Làm rõ phương án quản lý vật liệu thu hồi

Việc quản lý tài nguyên tại sông Hồng, sông Đà trong quá trình nạo vét phải chặt chẽ, công khai, minh bạch - Ảnh: NAM TRẦN

Về quy hoạch và tính đồng bộ, Hà Nội yêu cầu rà soát, bảo đảm phương án phù hợp quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, các quy hoạch về phòng, chống lũ, đê điều, tài nguyên nước, giao thông đường thủy và những quy hoạch liên quan.

Phương án không được chồng lấn, xung đột với phạm vi nghiên cứu, đầu tư các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận dọc sông Hồng, sông Đà.

Đối với việc tận thu và quản lý sản phẩm, Vingroup và đơn vị tư vấn cần xác định cụ thể vị trí, khối lượng, chủng loại sản phẩm dự kiến thu hồi; nhu cầu sử dụng; phương án tập kết, quản lý, khai thác, sử dụng và cơ chế kiểm soát khối lượng, giá trị sản phẩm.

Việc quản lý tài nguyên khoáng sản phải chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí tài nguyên và ngân sách nhà nước; không lợi dụng hoạt động nạo vét, cải tạo lòng sông để khai thác khoáng sản trái quy định.

Xin ý kiến Thủ tướng về chủ trương Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Vingroup tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện hồ sơ đề xuất. Sở Xây dựng đồng thời rà soát sự phù hợp với quy hoạch, các công trình, dự án dọc tuyến, hành lang bảo vệ công trình giao thông và yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành; bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật và các dự án trọng điểm của TP. Cơ quan này cũng được giao rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý, hình thức đầu tư, phương thức tổ chức thực hiện, cơ chế quản lý, sử dụng vật liệu nạo vét; phân định thẩm quyền của cơ quan Trung ương và địa phương, xác định những nội dung cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở hồ sơ đề xuất và ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Xây dựng tham mưu UBND TP báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, cơ chế, thẩm quyền, trình tự và thủ tục triển khai dự án, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Thời hạn hoàn thành trước ngày 25-10.

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