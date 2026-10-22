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Dự kiến sáp nhập một phần diện tích 3 xã thuộc tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

Hà Nội đang lấy ý kiến các hộ gia đình tại 126 xã, phường từ ngày 22 đến 25-10 về đề án dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ tại khu vực các xã Ba Vì, Yên Xuân.

Lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập một phần địa giới 3 xã thuộc tỉnh Phú Thọ về Hà Nội - Ảnh 1.

Sơ đồ dự kiến mở rộng địa giới hành chính 2 xã Ba Vì và Yên Xuân trên cơ sở sáp nhập một phần địa giới hành chính của 3 xã phường thuộc tỉnh Phú Thọ

TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình tại 126 xã, phường về đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Việc lấy ý kiến được triển khai từ ngày 22 đến 25-10.

Trước đó, ngày 6-9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ban hành nghị quyết số 26, thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, theo đề xuất của Đảng ủy UBND TP Hà Nội.

Việc điều chỉnh phải bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; hài hòa lợi ích giữa hai địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo lãnh thổ và tăng cường liên kết, phát triển vùng thủ đô.

Phạm vi điều chỉnh liên quan đến các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ; các xã Ba Vì, Yên Xuân thuộc TP Hà Nội.

Theo phương án lấy ý kiến, dự kiến điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó, có 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Hiện Sở Nội vụ Hà Nội đã hướng dẫn UBND 126 xã, phường tổ chức lấy ý kiến người dân. Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị được thực hiện ngày 21-10; việc phát và thu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình diễn ra từ ngày 22 đến hết 25-10.

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu giấy theo mẫu thống nhất. Người đại diện hộ gia đình đánh dấu vào một trong hai ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”, ký và ghi rõ họ tên.

Các tổ lấy ý kiến có trách nhiệm hướng dẫn, phát và thu phiếu đến từng hộ, bảo đảm chính xác, khách quan; không ghi ý kiến hoặc ký thay người đại diện hộ gia đình.

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến, bảo đảm các điều kiện theo quy định, các địa phương kiểm phiếu, tổng hợp và báo cáo kết quả. Quá trình triển khai phải công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ phiếu lấy ý kiến, kịp thời tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, vướng mắc phát sinh.

Kết quả lấy ý kiến là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Theo kế hoạch ban hành ngày 21-10, tỉnh Phú Thọ tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình tại 148 xã, phường về phương án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh giữa Hà Nội và Phú Thọ theo dự thảo đề án đã được cơ quan có thẩm quyền thống nhất.

Dự kiến điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên khu vực vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm thuộc địa giới tỉnh Phú Thọ (ba xã, phường Kỳ Sơn, Lương Sơn, Thịnh Minh) về thành phố Hà Nội quản lý.

Tỉnh Phú Thọ giao các xã, phường phát và thu phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình, trong thời gian từ ngày 22 đến 24-10. Việc lấy ý kiến bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng đối tượng với nguyên tắc mỗi hộ gia đình được ghi nhận một ý kiến.

Sau đó, các xã, phường sẽ khẩn trương kiểm phiếu, tổng hợp báo cáo và tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã để thông qua Nghị quyết chậm nhất vào ngày 26-10, làm cơ sở để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND và trình HĐND tỉnh Phú Thọ.

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PHẠM TUẤN
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    Chủ đề: Sáp nhập phường Lương Sơn xã Ba Vì Phú Thọ Hà nội

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