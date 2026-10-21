Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án mở rộng đường 70, đường vành đai 3,5

Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra tiến độ dự án mở rộng đường 70 trong ngày 21-10 - Ảnh: PHẠM HÙNG

Ngày 21-10, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra thực địa ba dự án giao thông, yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tập trung thi công để bảo đảm tiến độ.

Ba dự án gồm: nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long; nâng cấp, mở rộng đường 70, đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ; đường vành đai 3,5, đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Khẩn trương hoàn tất giải phóng mặt bằng

Tại công trường, ông Đông kiểm tra quy mô, tiến độ từng dự án, yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực đẩy nhanh thi công, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình.

Ông nhấn mạnh các dự án có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông thủ đô, giúp người dân đi lại thuận tiện. Các xã, phường cần tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng.

Vị lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn đã được phê duyệt.

Với dự án nâng cấp, mở rộng đường 70, ông Đông yêu cầu rà soát kỹ từng trường hợp thu hồi đất, bảo đảm việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công khai, minh bạch, đúng chính sách.

Các địa phương cần quan tâm bố trí tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân bị thu hồi đất; đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải ngân kinh phí giải phóng mặt bằng, không để ách tắc do thủ tục hành chính.

Đối với đường vành đai 3,5, đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các xã, phường có dự án đi qua được yêu cầu khẩn trương hoàn tất giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho chủ đầu tư.

Những đoạn đã có mặt bằng phải tập trung thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và giao thông.

Ông Đông cũng giao Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn TP thường xuyên kiểm tra, định kỳ báo cáo tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nút giao vành đai 3,5 - đại lộ Thăng Long đạt khoảng 38% khối lượng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long có tổng vốn đầu tư 2.384 tỉ đồng từ ngân sách TP, gồm các nhánh tuabin kết hợp hầm chui trực thông.

Hầm chui theo hướng Lê Trọng Tấn đi quốc lộ 32 có 4 làn xe, tổng chiều dài 975m, trong đó đoạn hầm kín dưới đại lộ Thăng Long dài 150m.

Đến nay dự án được bàn giao 99,8% mặt bằng, còn 342,9m² thuộc phường Tây Mỗ chưa giải phóng. Khối lượng thi công đạt khoảng 38%. Ban quản lý dự án kiến nghị phường Tây Mỗ phối hợp hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao phần còn lại trong tháng 10-2026.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70, đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ, do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 3.377 tỉ đồng từ ngân sách TP, thực hiện giai đoạn 2022-2027.

Tuyến dài khoảng 4,95km, đi qua phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ và xã Sơn Đồng.

Đến nay, diện tích đất đã thu hồi, bàn giao để thi công đạt 49,4% trên tổng diện tích cần thu hồi.

Về tái định cư, ba địa phương dự kiến phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và dự án trong quý 4-2026; hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lập phương án chia lô và giao đất cho người dân trong quý 2-2027.

Dự án đường vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng vốn 5.601 tỉ đồng từ ngân sách TP, thực hiện giai đoạn 2025-2027. Tuyến được thiết kế 6 làn xe cơ giới và hai đường song hành hai bên.

Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai qua hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1.1 tại các phường Kiến Hưng, Phú Lương đã bàn giao 5,27ha, đạt 18,64%. Dự án thành phần 1.2 tại các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Nam Phù đã bàn giao 3,3ha, đạt 3,23%.

Về thi công, đoạn kết nối cầu Ngọc Hồi dài khoảng 1,55km đã triển khai từ ngày 28-8-2026, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Đoạn qua Kiến Hưng, Phú Lương, Đại Thanh dài 5,1km đang được thẩm định thiết kế, lựa chọn nhà thầu, dự kiến thi công từ tháng 11-2026 và hoàn thành năm 2027.

Đoạn còn lại dài khoảng 4,05km, qua Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì, gồm cầu vượt nút giao quốc lộ 1A, cần hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án trong tháng 11-2026 để phê duyệt thiết kế kỹ thuật, triển khai thi công từ tháng 1-2027.

Hà Nội rào chắn đường gom, đường cao tốc đại lộ Thăng Long đến hết năm 2026 Sở Xây dựng Hà Nội phát thông báo về việc điều chỉnh giao thông phục vụ thi công nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long (giai đoạn 2).



