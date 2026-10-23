Tái thiết khu đô thị Vĩnh Hưng gần 450ha, cần ưu tiên tái định cư tại chỗ

Toàn cảnh tọa đàm - Ảnh: TUẤN MINH

Vì sao lại chọn Vĩnh Hưng để tái thiết đô thị?

Phát biểu tại tọa đàm, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng việc tái thiết Vĩnh Hưng cần tính toán kỹ quy mô dân số, bổ sung đất cho giáo dục, không gian xanh và ưu tiên tái định cư tại chỗ.

Theo ông Nghiêm, trước hết phải trả lời được câu hỏi: Vì sao Vĩnh Hưng được lựa chọn làm điểm đột phá tái thiết đô thị trong nhiều khu vực của Hà Nội?

Tới thời điểm hiện tại, Hà Nội đã trải qua 9 lần điều chỉnh quy hoạch. Đến lần quy hoạch thứ 5, được phê duyệt năm 1992, Vĩnh Hưng vẫn được xem là vùng nông thôn ngoại thành, đóng vai trò hỗ trợ nội thành.

Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính năm 2008, trong các đồ án quy hoạch từ năm 2011, vai trò của Vĩnh Hưng vẫn chưa được cụ thể hóa rõ nét.

Ông nhận xét quy hoạch Hà Nội trước đây có nhiều định hướng tốt nhưng triển khai chậm. Với đồ án quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, việc phân kỳ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, cụ thể hóa bằng 71 đồ án quy hoạch thành phần được kỳ vọng khắc phục hạn chế này.

Theo ông Nghiêm, trong quy hoạch mới, Hà Nội chuyển từ mô hình chùm đô thị vệ tinh sang mô hình 9 cực phát triển.

"Vĩnh Hưng được xác định là cực phát triển phía đông, 1 trong 9 cực phát triển quan trọng của thủ đô" - ông nói.

Về chức năng, khu vực này được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại hiện đại, góp phần giảm áp lực cho nội đô và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ông Nghiêm cũng đánh giá Vĩnh Hưng có điều kiện phát triển theo mô hình TOD - đô thị gắn với giao thông công cộng. Khu vực có lợi thế kết nối với các tuyến đường sắt đô thị, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy và cầu Cự Khối theo quy hoạch, mở thêm hướng kết nối sang Long Biên và các tỉnh phía đông.

"Đô thị sẽ được nén ở mức hợp lý, không gian sống vẫn đảm bảo thoáng đãng, văn minh chứ không bị gò bó hay nén quá mức" - ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đường bộ và đường sắt, ông đề nghị chú trọng giao thông đường thủy trên sông Hồng, gắn với khai thác du lịch tâm linh, văn hóa, lịch sử.

Theo ông, tái thiết đô thị là quá trình lâu dài, cần xác định thứ tự ưu tiên. Với Vĩnh Hưng, việc triển khai phải gắn với quy hoạch cảnh quan sông Hồng và các cơ chế dành cho tái thiết đô thị.

Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm - Ảnh: TUẤN MINH

Cân nhắc mức tăng dân số lên 190.000 người

Góp ý hoàn thiện đồ án, ông Nghiêm nêu 5 vấn đề cần quan tâm. Trước hết, cần rà soát kỹ phương án tăng dân số từ 80.000 người lên 190.000 người. Theo ông, chỉ tiêu đất xây dựng đô thị dân dụng khoảng 28m²/người tương đối thấp so với đặc điểm nhà vườn, đất ở rộng rãi trước đây của địa phương.

Do đó, cơ cấu nhà ở cần đa dạng, gồm nhà ở xã hội, chung cư cao tầng, đồng thời cân nhắc tỉ lệ nhà liền kề, nhà vườn phù hợp để tạo sự đồng thuận của người dân.

Thứ hai, cần chú trọng quỹ đất cho công trình văn hóa, giáo dục. Với diện tích dành cho trường học hơn 30ha trong phương án quy hoạch, ông đề xuất nâng lên gần 40ha để xây dựng hệ thống trường liên cấp hiện đại.

Thứ ba, tận dụng vị trí tiếp giáp sông Hồng để thiết kế các dải cây xanh mở, kết nối thông suốt từ ven sông vào sâu trong đô thị ngay từ đầu.

Thứ tư, giải phóng mặt bằng và tái định cư là khâu then chốt. Ông đề nghị ưu tiên tái định cư tại chỗ, bố trí các loại hình nhà ở linh hoạt và xây dựng chính sách phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Cuối cùng, việc phát triển giao thông ngầm cần được nghiên cứu thận trọng, đặc biệt là điều kiện địa chất, thủy văn tại khu vực ven sông Hồng.

"Nếu giải quyết tốt các vấn đề này, dự án tái thiết Vĩnh Hưng sẽ trở thành một mô hình đô thị hiện đại, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực phía đông và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân" - ông Nghiêm chia sẻ.

Lãnh đạo phường nói gì? Ông Ngô Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng - Ảnh: TUẤN MINH Chia sẻ tại tọa đàm, ông Ngô Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng, cho biết sau sáp nhập, phường có diện tích 4,47km², dân số khoảng 80.000 người, cách hồ Gươm khoảng 4km, kết nối trung tâm với hướng phát triển phía nam và đông nam thủ đô. Theo ông, khu vực này phát triển manh mún, hạ tầng thiếu đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều ngõ chỉ rộng 3-4m; một số tuyến đường qua khu dân cư có mặt cắt tối đa khoảng 7,5m. Phạm vi chỉnh trang, tái thiết Vĩnh Hưng rộng 447ha, trong đó khu vực chỉnh trang chiếm hơn một nửa, tập trung tại các làng xóm lâu năm. Các tuyến đường, ngõ dự kiến được mở rộng mặt cắt lên 7-13,5m; hệ thống cấp nước, cáp được ngầm hóa. Đồng thời, bổ sung họng cứu hỏa tại các ngõ nhỏ, tăng bãi đỗ xe, quy hoạch lại nhà văn hóa phù hợp với mật độ dân số và bổ sung cây xanh, sân chơi. Tại khu vực tái thiết, hệ thống giao thông sẽ được xây dựng lại, với các tuyến đường có mặt cắt 21,5m, 30m và 40m. Ông Cường cho biết nhà đầu tư đang nghiên cứu, đề xuất phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà tái định cư. Trong đó cần xác định vị trí, triển khai nhà tái định cư và nhà ở xã hội ngay từ đầu; xây nhà tái định cư trước khi giải phóng mặt bằng để có nhà bố trí cho người dân đủ điều kiện. Ngoài đường bộ, trên địa bàn còn có quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị, nhà ga ngầm và cầu Cự Khối kết nối sang Long Biên, góp phần giảm áp lực giao thông cho cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì. Đề án đang trong quá trình nghiên cứu, lập quy hoạch. Phường đang lấy ý kiến người dân về dự thảo đồ án quy hoạch tỉ lệ 1/500 để tiếp tục hoàn thiện. Mục tiêu là tăng không gian xanh, công trình công cộng, đầu tư đồng bộ hạ tầng và cải thiện điều kiện sống của người dân.

Dự kiến sáp nhập một phần diện tích 3 xã thuộc tỉnh Phú Thọ về Hà Nội Hà Nội đang lấy ý kiến các hộ gia đình tại 126 xã, phường từ ngày 22 đến 25-10 về đề án dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ tại khu vực các xã Ba Vì, Yên Xuân.



