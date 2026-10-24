Sáp nhập một phần tỉnh Phú Thọ về Hà Nội: Chuyên gia góp ý kiến như thế nào?

Sơ đồ dự kiến mở rộng địa giới hành chính 2 xã Ba Vì và Yên Xuân trên cơ sở sáp nhập một phần địa giới hành chính của 3 xã phường thuộc tỉnh Phú Thọ

Hà Nội đang lấy ý kiến các hộ gia đình tại 126 xã, phường từ ngày 22 đến 25-10 về phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ tại khu vực các xã Ba Vì, Yên Xuân.

Phạm vi dự kiến điều chỉnh liên quan đến các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ; các xã Ba Vì, Yên Xuân thuộc TP Hà Nội.

Cụ thể dự kiến điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha thuộc vùng đệm.

Cần cân nhắc thận trọng

Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam - Ảnh: PHẠM TUẤN

Liên quan tới nội dung trên, trao đổi với Tuổi Trẻ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng việc điều chỉnh địa giới hành chính cần được xem xét trên cơ sở đánh giá kỹ các tác động, xác định rõ mục tiêu và thời điểm phù hợp.

Nhìn lại lịch sử phát triển đô thị, ông Nghiêm cho biết Hà Nội đã trải qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó có những quyết định sau đó phải tạm dừng. Do đó việc mở rộng địa giới đòi hỏi sự lựa chọn thời điểm thích hợp, làm rõ điều kiện mở rộng như thế nào.

Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm Bài học Hà Nội 4 lần điều chỉnh địa giới, trong đó có một lần mở rộng ra lại thu lại. Vậy thì lần mở rộng này thì mục tiêu như thế nào, bởi mỗi một tỉnh đều là một đơn vị có vị thế nhất định trong vùng Thủ đô. Trong chức năng vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, mỗi một khu vực có một lợi thế của nó. Khi điều chỉnh, cần làm rõ sẽ ảnh hưởng gì tới chức năng này. Chúng ta phải phân tích kỹ thì mới xác định có nên mở rộng hay không

Riêng phương án điều chỉnh địa giới liên quan đến Vườn quốc gia Ba Vì, ông cho rằng cần tính toán tác động đến các chỉ tiêu phát triển đô thị, đặc biệt là chỉ tiêu cây xanh của Hà Nội và Phú Thọ.

Theo ông, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu đô thị xanh với định hướng “rừng trong phố, phố trong rừng”. Việc bổ sung diện tích rừng có thể làm thay đổi chỉ tiêu cây xanh của Hà Nội, đồng thời cần xem xét ảnh hưởng đối với Phú Thọ, là tỉnh có diện tích được điều chỉnh.

Ông Nghiêm nhấn mạnh không gian xanh, nhất là tại thủ đô, không chỉ có vai trò bảo vệ môi trường mà còn gắn với các giá trị văn hóa. Do đó việc gia tăng diện tích xanh cần đi cùng định hướng khai thác giá trị du lịch văn hóa phù hợp.

Một vùng đất khi thuộc về thủ đô sẽ có cơ hội phát triển vượt trội

GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ảnh: PHẠM TUẤN

Riêng giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ), cho rằng việc điều chỉnh địa giới, nếu được thực hiện hợp lý, có thể tạo thêm cơ hội phát triển cho cả Hà Nội và khu vực thuộc Phú Thọ được điều chỉnh.

Nhìn lại việc mở rộng địa giới Hà Nội trước đây, ông Đặng Hùng Võ cho rằng nếu lựa chọn sáp nhập Bắc Ninh thay vì Hà Tây, không gian thủ đô có thể cân đối hơn, với sông Hồng nằm ở vị trí trung tâm.

Với việc dự kiến sáp nhập một phần diện tích 3 xã, phường thuộc Phú Thọ vào Hà Nội, ông đánh giá khu vực giáp ranh giữa hai địa phương có tiềm năng tài nguyên và phát triển kinh tế. Đặc biệt, khi gắn với thương hiệu thủ đô, khu vực trên có thể có thêm điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch và nâng cao lợi ích kinh tế cho người dân.

"Một vùng đất khi thuộc về thủ đô sẽ có cơ hội phát triển vượt trội so với khi nằm ở tỉnh giáp ranh, nhờ tận dụng được giá trị và thương hiệu của Hà Nội" - giáo sư Đặng Hùng Võ nhấn mạnh.

Nếu biết khai thác hiệu quả theo mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tương tự như Nhật Bản, ông Võ cho rằng khu vực này có thể trở thành điểm đến thu hút mạnh mẽ du khách quốc tế (như châu Âu, Bắc Mỹ) lẫn nội địa.

Đi kèm với đó là các mô hình du lịch sinh thái, giải trí, farmstay... giúp nâng cao giá trị bất động sản, tăng mức chi tiêu của du khách và mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho người dân địa phương.

Tuy nhiên để khai thác được tiềm năng này, ông Võ lưu ý trước hết cần cải thiện giao thông kết nối và phát triển hạ tầng phục vụ du lịch. Bên cạnh đó, khu vực này cũng cần được đầu tư các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và lưu trú phù hợp với lợi thế tự nhiên.

Theo UBND TP Hà Nội, ngày 11-6 vừa qua, Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao về Hà Nội quản lý. Tuy nhiên hơn 2.500ha diện tích thuộc vườn vẫn nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh địa giới nhằm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm liên quan; nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng, quốc phòng, an ninh, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Hà Nội, Phú Thọ và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Theo đánh giá của Hà Nội, việc điều chỉnh sẽ làm thay đổi phạm vi quản lý đất đai, dân cư, dự án, tài sản, nguồn thu và dịch vụ công của các đơn vị hành chính liên quan. Các giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản, hợp đồng, chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp đã được xác lập tiếp tục được bảo đảm. Hồ sơ hành chính đang giải quyết sẽ được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền kế thừa; người dân không phải nộp lại hồ sơ chỉ vì thay đổi địa giới. Đề án cũng yêu cầu duy trì liên tục các dịch vụ giáo dục, y tế, bảo hiểm, an sinh xã hội và dịch vụ công thiết yếu trong thời gian chuyển tiếp.