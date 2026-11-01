Giảm giá điện, xăng dầu tác động ra sao đến chi phí tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp?

Ông Nguyễn Đình Phước - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Ảnh: Q.L.

Theo EVN, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh giảm 2% còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa gồm VAT) áp dụng từ ngày 1-11-2026.

Theo ông Nguyễn Đình Phước - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), việc giảm giá bán lẻ điện bình quân nhằm giúp giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân và chi phí sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh các biến động kinh tế…

Giảm giá điện giúp giảm 0,008 điểm phần trăm CPI

Ông Phước cho hay việc giảm giá điện nhằm thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Sau khi khẩn trương rà soát, tính toán và tiết giảm tối đa chi phí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết định giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân.

"Đây cũng là sự thể hiện của EVN sẵn sàng chung tay vì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tích cực hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp. Theo số liệu tính toán của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, khi điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện 2% từ tháng 11-2026 sẽ làm giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,008 điểm phần trăm" - ông Phước nói.

Ngoài ra, Phó tổng giám đốc EVN cho hay việc điều chỉnh giá điện lần này vẫn sẽ tiếp tục bảo đảm việc hỗ trợ cho các hộ nghèo, các hộ chính sách xã hội.

Cụ thể, hộ nghèo được hỗ trợ với mức hỗ trợ hằng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ/tháng; hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng không quá 50 kWh/tháng được hỗ trợ tương đương lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ/tháng.

Sẽ tạo tác động lan tỏa

Cho rằng chính sách giảm giá điện là phù hợp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, TS Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam - nói giá điện mới sẽ tạo ra tác động lan tỏa, sâu rộng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, từ sản xuất, tiêu dùng đến ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Theo tính toán của ông Thỏa, nếu kiểm soát lạm phát tốt và giảm được 2% giá điện sẽ làm cho CPI chung của nền kinh tế giảm 0,0662%, là vòng 1 trực tiếp; vòng 2 giảm 0,1324%. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, việc giảm giá tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào và tăng được khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đặc biệt, những ngành sử dụng nhiều điện như thép, giá thành giảm khoảng 0,12%; xi măng giảm được 0,3%, dệt may giảm 0,23%.

Điều chỉnh giảm giá điện - Ảnh: EVN

Hộ dùng khoảng 400kWh/tháng tiết kiệm được gần 20.000 đồng/tháng

Ngoài ra, TS Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng đối với người tiêu dùng sinh hoạt, với các hộ gia đình sử dụng bình quân khoảng 400kWh điện/tháng trong điều kiện hiện nay có thể tiết kiệm được gần 20.000 đồng tiền điện/tháng khi giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%.

TS Ngô Trí Long cũng khẳng định, cùng với việc giảm giá điện, giá mặt hàng xăng cũng được điều chỉnh giảm nhờ đưa thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ ngày 1-11 có ý nghĩa tích cực.

Việc giảm giá các mặt hàng đầu vào giúp tác động tới chi phí sinh hoạt của người dân, chi phí sản xuất, giá thành hàng hóa và sức mua của nền kinh tế. Do đó, chính sách này không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn góp phần vào an sinh xã hội.

Trong bối cảnh giá của hai mặt hàng thiết yếu là xăng dầu và điện được giảm, điều này sẽ tạo ra những tác động tích cực đối với nền kinh tế. Đó là khi giảm giá xăng dầu và giá điện sẽ góp phần cải thiện sức mua của người dân. Khi chi phí sinh hoạt giảm, sức mua có điều kiện tăng lên, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Biểu giá điện 5 bậc phù hợp hơn? Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc phù hợp hơn với thực tế tiêu dùng điện hiện nay của các hộ gia đình. Trước đây, số hộ sử dụng điện trong khoảng 0-50 kWh/tháng tương đối lớn nhưng hiện nhóm này không còn nhiều, chủ yếu là các hộ tiêu dùng ít, trong đó có hộ nghèo. Vì vậy, việc điều chỉnh bậc tiêu thụ đầu tiên từ 0-50 kWh lên 0-100 kWh là phù hợp. Việc giảm số bậc và mở rộng khoảng cách sản lượng điện giữa các bậc sẽ giúp người dân thuận lợi hơn trong việc theo dõi, tính toán và kiểm soát hóa đơn tiền điện hằng tháng. Ông Thỏa cũng cho rằng việc đơn giản hóa biểu giá là cần thiết, khi rút biểu giá từ 6 bậc xuống 5 bậc không đồng nghĩa với điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân. Trong bối cảnh giá bán lẻ điện bình quân vừa được quyết định giảm 2%, việc cải tiến cơ cấu biểu giá càng có ý nghĩa đối với người tiêu dùng. Biểu giá điện 5 bậc vẫn duy trì nguyên tắc sử dụng điện càng nhiều thì đơn giá càng cao, qua đó tạo áp lực và động lực để các hộ gia đình nâng cao ý thức tiết kiệm điện.