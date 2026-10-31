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EVN công bố giảm giá bán lẻ điện bình quân về mức 2.159,9037 đồng/kWh

tác giả
NGỌC AN
NGỌC AN
NGỌC AN

Tối 31-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát đi thông tin về việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân.

Điều chỉnh giá điện - Ảnh 1.

Điều chỉnh giá bán lẻ điện - Ảnh: NGỌC AN

Theo EVN, việc điều chỉnh giảm giá được thực hiện trên cơ sở khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí, các căn cứ quy định hiện hành. Do đó, EVN đã có Quyết định số 1305 ngày 30-10-2026 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. 

Sau khi điều chỉnh giảm, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa gồm VAT) áp dụng từ ngày 1-11-2026. Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

"Trên tinh thần chấp hành nghiêm chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, EVN sẵn sàng chung tay vì mục tiêu ổn kinh tế vĩ mô, đồng thời tích cực hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp, EVN công bố điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện", thông báo cho biết.

EVN cho hay Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31-10-2026 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1-11-2026.

Tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí, giảm giá điện, giá bán lẻ điện khoảng 2% từ nay đến 31-3-2027.

Trước đó, EVN đã công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2025 là 2.092,70 đồng/kWh, bao gồm tổng chi phí khâu phát điện là 498.362,70 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.733,35 đồng/kWh.

EVN cho hay các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện lũy kế đến hết năm 2025 là 17.506,64 tỉ đồng, bao gồm khoản chênh lệch tỉ giá chưa được ghi nhận và thanh toán cho các nhà máy điện của năm 2021 (phần còn lại) và giai đoạn 2022 - 2025.

Như vậy so với mức giá bán lẻ điện bình quân sau khi được áp dụng kể từ ngày 10-5-2025 là 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN là 2.092,70 đ/kWh, tức tập đoàn này đang bán lẻ điện cao hơn giá thành khoảng 111,37 đồng/kWh, tương đương 5,32%.

Điều chỉnh giá điện - Ảnh 1.Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thông tin phương án giảm giá điện khoảng 2% từ nay đến 31-3-2027

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí, hướng tới giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời gian từ nay đến hết ngày 31-3-2027.

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NGỌC AN
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    Chủ đề: EVN ngành điện giá bán lẻ điện bình quân giá điện điều chỉnh giá

    Dòng sự kiện: Giá điện

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