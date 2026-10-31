Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thông tin phương án giảm giá điện khoảng 2% từ nay đến 31-3-2027

tác giả
THÀNH CHUNG
và 1 tác giả khác
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
NGỌC AN
NGỌC AN

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí, hướng tới giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời gian từ nay đến hết ngày 31-3-2027.

- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 31-10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt Chính phủ giải trình, làm rõ thêm các nội dung được đại biểu Quốc hội nêu ra tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục đầu tư

Về tăng trưởng kinh tế, Phó thủ tướng cho biết năm 2026 kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động bất lợi từ tình hình thế giới, đặc biệt là xung đột địa chính trị, giá dầu tăng cao và các biện pháp thuế quan của Mỹ.

Mặc dù vậy, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt khoảng 9,01%, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

Theo Phó thủ tướng, cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ đã triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó khoảng 360.000 tỉ đồng được dành cho các chính sách hỗ trợ về thuế, phí; hơn 200.000 tỉ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội trong 9 tháng, bao gồm y tế, giáo dục.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10%, GDP quý 4 cần tăng 12,5%, Phó thủ tướng nhìn nhận đây là thách thức rất lớn nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi, bởi nền kinh tế vẫn còn dư địa và động lực tăng trưởng.

Trong những tháng cuối năm, Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng, vốn và thị trường, thúc đẩy các dự án đủ điều kiện sớm đi vào sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp giữ vững, đa dạng hóa thị trường, mở rộng đơn hàng, nâng cao giá trị gia tăng, tập trung hỗ trợ các địa phương, nhất là các cực tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu đề ra...

Phương án giảm giá năng lượng

Liên quan đến kiểm soát lạm phát, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động của biến động giá cả thế giới, nhất là giá năng lượng, để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát được Quốc hội đặt ra.

Các giải pháp gồm tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, triển khai quyết liệt các biện pháp giảm thuế, phí đối với xăng dầu, tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết 2026 và điều hành theo hướng ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Theo Phó thủ tướng, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% - trong ngưỡng cho phép. 

Để đạt được kiểm soát theo kết quả trên, Phó thủ tướng nêu rõ từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã dành trên 64.000 tỉ đồng thực hiện các chính sách giảm thuế, phí với xăng dầu.

Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm, Chính phủ tiếp tục dành khoảng 4.000 tỉ đồng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% xuống 0%.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ đang chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí để giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời gian từ nay đến hết ngày 31-3-2027.

Theo Phó thủ tướng, việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm giá điện dự kiến tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm % để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Bên cạnh đó Chính phủ tiếp tục phối hợp các chính sách tài khóa, tiền tệ và quản lý giá, đồng thời thực hiện hiệu quả những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp.

- Ảnh 2.Tại sao khi bước vào trường học, một đĩa cơm, một chai nước lại giá cao hơn bên ngoài?

Đại biểu Châu Quỳnh Dao cho rằng nếu chỉ giảm thuế mà không xóa bỏ đấu giá tài sản công trong trường thì đến bao giờ trò nghèo mới được ăn no, ăn đủ và ăn sạch?.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THÀNH CHUNG - NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: EVN giá điện Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quốc hội

    Dòng sự kiện: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất