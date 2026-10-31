Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thông tin phương án giảm giá điện khoảng 2% từ nay đến 31-3-2027

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 31-10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt Chính phủ giải trình, làm rõ thêm các nội dung được đại biểu Quốc hội nêu ra tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục đầu tư

Về tăng trưởng kinh tế, Phó thủ tướng cho biết năm 2026 kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động bất lợi từ tình hình thế giới, đặc biệt là xung đột địa chính trị, giá dầu tăng cao và các biện pháp thuế quan của Mỹ.

Mặc dù vậy, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt khoảng 9,01%, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

Theo Phó thủ tướng, cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ đã triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó khoảng 360.000 tỉ đồng được dành cho các chính sách hỗ trợ về thuế, phí; hơn 200.000 tỉ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội trong 9 tháng, bao gồm y tế, giáo dục.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10%, GDP quý 4 cần tăng 12,5%, Phó thủ tướng nhìn nhận đây là thách thức rất lớn nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi, bởi nền kinh tế vẫn còn dư địa và động lực tăng trưởng.

Trong những tháng cuối năm, Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng, vốn và thị trường, thúc đẩy các dự án đủ điều kiện sớm đi vào sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp giữ vững, đa dạng hóa thị trường, mở rộng đơn hàng, nâng cao giá trị gia tăng, tập trung hỗ trợ các địa phương, nhất là các cực tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu đề ra...

Phương án giảm giá năng lượng

Liên quan đến kiểm soát lạm phát, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động của biến động giá cả thế giới, nhất là giá năng lượng, để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát được Quốc hội đặt ra.

Các giải pháp gồm tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, triển khai quyết liệt các biện pháp giảm thuế, phí đối với xăng dầu, tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết 2026 và điều hành theo hướng ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Theo Phó thủ tướng, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% - trong ngưỡng cho phép.

Để đạt được kiểm soát theo kết quả trên, Phó thủ tướng nêu rõ từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã dành trên 64.000 tỉ đồng thực hiện các chính sách giảm thuế, phí với xăng dầu.

Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm, Chính phủ tiếp tục dành khoảng 4.000 tỉ đồng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% xuống 0%.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ đang chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí để giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời gian từ nay đến hết ngày 31-3-2027.

Theo Phó thủ tướng, việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm giá điện dự kiến tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm % để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Bên cạnh đó Chính phủ tiếp tục phối hợp các chính sách tài khóa, tiền tệ và quản lý giá, đồng thời thực hiện hiệu quả những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp.