Tăng giá tất cả các mặt hàng xăng dầu

Điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15h ngày 29-10 - Ảnh minh họa: Q.ĐỊNH

Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 29-10. Theo đó, các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến có giá như sau:

- Xăng E5RON92: 26.027 đồng/lít (tăng 666 đồng/lít).

- Xăng E10RON95-III: 25.734 đồng/lít (tăng 521 đồng/lít), thấp hơn xăng E5RON92 293 đồng/lít.

- Dầu diesel 0.05S: 30.246 đồng/lít (tăng 696 đồng/lít).

- Dầu mazut 180CST 3.5S: 23.596 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với tất cả các mặt hàng trong khi trước đó thực hiện trích lập với mặt hàng xăng sinh học là 300 đồng/lít. Cùng đó, cơ quan quản lý tiếp tục ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn với hầu hết mặt hàng.

Người dân đổ xăng ở TP.HCM sau khi điều chỉnh giá - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Bộ Công Thương, việc điều hành giá xăng dầu tuần qua chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố với xu hướng tăng giảm tùy mặt hàng.

Nguyên nhân là lực lượng Houthi ở Yemen giao tranh với quân đội Chính phủ Yemen và tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; OPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12; nhà máy lọc dầu của Nga tăng sản lượng sản xuất dầu diesel; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn.

Việc điều hành giá và vận hành quỹ bình ổn áp dụng từ 15h ngày 29-10, các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện không muộn hơn thời gian điều chỉnh trên.