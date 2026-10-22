Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Petrolimex, PVOIL giảm thêm 300-350 đồng/lít xăng, có dễ mua?

tác giả
NHẬT XUÂN
NHẬT XUÂN
NHẬT XUÂN

Petrolimex công bố giảm thêm 300 đồng/lít, nhưng người mua khó tìm loại xăng giá thấp nhất tại nhiều cửa hàng ở TP.HCM. Trong khi đó, một số cửa hàng treo biển PVOIL chưa giảm thêm 350 đồng/lít theo chương trình đã công bố. Vì sao?

- Ảnh 1.

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM chiều - Ảnh: NHẬT XUÂN

Theo công bố của Bộ Công Thương ngày 15-10, giá bán lẻ nhiều mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 có giá 26.971 đồng/lít (giảm 732 đồng/lít); xăng E10RON95-III có giá 27.029 đồng/lít (giảm 1.225 đồng/lít).

Nhiều cửa hàng Petrolimex chỉ bán xăng E10RON95 mức V có giá đắt nhất

Đáng chú ý, Petrolimex cho biết tập đoàn chủ động quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít (kg) so với mức giá được xác định theo cơ chế điều hành.

Theo đó, xăng E5RON92 được Petrolimex bán với giá 26.670 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá 26.720 đồng/lít. Riêng xăng E10RON95 mức V được niêm yết ở mức 27.520 đồng/lít.

Tuy nhiên, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại nhiều cửa hàng xăng dầu Petrolimex ngày 19-10 ở TP.HCM cho thấy các cây xăng chỉ bán xăng E10RON95 mức V, người tiêu dùng khó tìm mua được các mặt hàng xăng có giá thấp hơn như E5RON92 và E10RON95-III.

Tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 20 trên đường Phan Đăng Lưu (phường Cầu Kiệu), cả ba trụ bơm đều chỉ bán xăng E10RON95 mức V với giá niêm yết 27.520 đồng/lít. Khi được hỏi về các loại xăng giá thấp hơn, nhân viên cho biết cửa hàng không bán xăng E5RON92 và E10RON95-III.

- Ảnh 3.

Nhiều cửa hàng Petrolimex tại TP.HCM chỉ niêm yết bảng điện giá bán xăng E10RON95 mức V - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tình trạng tương tự được ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu số 5 trên đường Bạch Đằng (phường Gia Định); cửa hàng số 7 trên đường Lê Văn Sỹ (phường Nhiêu Lộc) và cửa hàng số 53 trên đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu). Các cửa hàng này được ghi nhận chỉ bán xăng E10RON95 mức V với giá niêm yết 27.520 đồng/lít.

Một nhân viên cửa hàng số 53 cho biết trạm không bán các loại xăng giá thấp hơn. Khi được hỏi về thông tin Petrolimex giảm thêm 300 đồng/lít so với mức giá điều hành, nhân viên tỏ ra chưa nắm được thông tin.

Bên cạnh đó, tại các cửa hàng trên, hầu hết các bảng điện tử chỉ niêm yết giá xăng E10RON95 mức V, không có thông tin giá bán của E5RON92 và E10RON95-III.

Trả lời Tuổi Trẻ, một số người tiêu dùng cho rằng việc chọn mặt hàng nào để kinh doanh là quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với doanh nghiệp lớn như Petrolimex, nên có đủ các mặt hàng, nhất là các mặt hàng giá phải chăng để người dân có thể lựa chọn.

- Ảnh 4.

Người tiêu dùng khó tìm mua xăng E5RON92 và E10RON95-III tại nhiều cửa hàng thuộc Petrolimex - Ảnh: NHẬT XUÂN

Cửa hàng nhượng quyền PV Oil chưa áp dụng giảm giá

Ngoài Petrolimex, PV Oil cũng thông báo triển khai chương trình "PV Oil Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình", giảm thêm 350 đồng/lít đối với xăng E10RON95-III và E5RON92-II. Chương trình áp dụng tại tất cả cửa hàng của PVOIL từ 0h ngày 16-10 đến 15h ngày 22-10.

Tại thời điểm thông báo chương trình bình ổn, PV Oil niêm yết giá các mặt hàng xăng dầu tương đương mức giá được Bộ Công Thương công bố. Cụ thể, xăng E5RON92 có giá 26.970 đồng/lít (thấp hơn giá công bố 1 đồng/lít), xăng E10RON95-III có giá 27.020 đồng/lít (thấp hơn giá công bố 9 đồng/lít).

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng không dễ mua xăng giá rẻ vì có khi vào đúng cửa hàng treo biển PVOil nhưng giá không giảm. 

Ghi nhận ngày 19-10 tại một cửa hàng nhượng quyền thương hiệu PV Oil trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ, TP.HCM), giá niêm yết xăng E5RON92 và E10RON95-III vẫn lần lượt là 26.970 đồng/lít và 27.020 đồng/lít, chưa giảm thêm 350 đồng/lít theo chương trình đã công bố.

Trong khi đó, tại một cửa hàng PV Oil khác trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), bảng giá chỉ ghi chung mặt hàng E10RON95, không thể hiện rõ xăng thuộc tiêu chuẩn III hay V, với giá bán 27.020 đồng/lít.

- Ảnh 5.

Cửa hàng treo biển hiệu PV Oil trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Phường Bàn Cờ, TP.HCM) vẫn niêm yết giá xăng như trước, chưa thể hiện mức giảm thêm 350 đồng/lít theo chương trình đã công bố ngày 19-10- Ảnh: NHẬT XUÂN

- Ảnh 6.

Cửa hàng PV Oil trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) chỉ niêm yết chung mặt hàng E10 RON95, không ghi rõ tiêu chuẩn III hay V - Ảnh: NHẬT XUÂN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại diện PVOIL cho biết hai cửa hàng trên là cửa hàng nhượng quyền thương hiệu, không phải cửa hàng thuộc sở hữu của PVOIL nên không bắt buộc áp dụng chương trình giảm giá do doanh nghiệp công bố. Chương trình chỉ áp dụng tại hệ thống cửa hàng thuộc sở hữu và do PVOIL vận hành.

- Ảnh 7.

Cửa hàng Comeco chi nhánh 17 trên đường Bạch Đằng (phường Bình Thạnh) bán xăng E5 RON95 mức II giá 26.670 đồng/lít, E10 RON95 mức III giá 26.720 đồng/lít - Ảnh: NHẬT XUÂN

Ở một số cửa hàng khác, người tiêu dùng có thêm lựa chọn về chủng loại xăng. Ghi nhận tại cửa hàng Comeco chi nhánh số 17 trên đường Bạch Đằng (phường Bình Thạnh), xăng E5RON95 mức II được bán với giá 26.670 đồng/lít, còn E10RON95 mức III có giá 26.720 đồng/lít.

Tại cửa hàng xăng dầu STS số 4 trên đường Điện Biên Phủ (phường Gia Định), xăng E10RON97 mức III được bán với giá 28.720 đồng/lít, trong khi E10RON95 mức III có giá 26.720 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E10RON95 mức III tại hai cửa hàng Comeco và STS bằng mức giá Petrolimex công bố áp dụng sau khi giảm thêm 300 đồng/lít, còn 26.720 đồng/lít.

- Ảnh 8.

Bảng giá xăng tại cửa hàng xăng dầu STS số 4 trên đường Điện Biên Phủ, trong đó xăng E10RON95 mức III được niêm yết 26.720 đồng/lít, bằng giá Petrolimex công bố. Tuy nhiên, không có mặt hàng xăng E10RON95 mức V - Ảnh: NHẬT XUÂN.

Xăng giảm, đồ ăn thức uống vẫn neo ở mức cao

Trao đổi với Tuổi Trẻ, quản lý một cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM cho biết giá xăng tăng liên tục trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, lượng khách đến đổ xăng tại cửa hàng giảm khoảng 20%.

"Giờ ngày càng nhiều người chuyển sang sử dụng xe điện. Các dịch vụ taxi cũng có thêm nhiều phương tiện chạy điện, khiến nhu cầu sử dụng xăng của một bộ phận khách hàng giảm đi nhiều", vị này chia sẻ.

Ở góc độ người tiêu dùng, anh Nguyễn Phú (24 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ phường Gia Định), cho biết anh vui khi nghe tin giá xăng giảm. Tuy nhiên, mức giảm hiện tại chưa khiến anh cảm nhận rõ chi phí đi lại được tiết kiệm.

"Có giảm thêm 300 đồng hay không mình cũng không quá để ý, vì tính ra tiết kiệm được cùng lắm 1.000-2.000 đồng/tuần. Cái mình quan tâm hơn là giá xăng nhìn chung vẫn neo cao và buồn hơn là hiện các hàng quán tăng giá theo xăng, nhưng xăng giảm thì đồ ăn, thức uống vẫn neo ở mức cao", anh Phú chia sẻ.

Tương tự, chị Linh Chi (26 tuổi, ngụ tại phường Nhiêu Lộc), cho biết khoảng 5 tháng qua, chị duy trì thói quen nấu cơm mang đi làm để tiết kiệm chi tiêu. "Từ khoảng cuối tháng 4, giá gas, giá xăng tăng, hầu hết các hàng quán mình ăn đều nhích lên, từ hủ tiếu, bánh mì, phở… điều chỉnh khoảng 3.000-5.000 đồng", chị Chi nói.

- Ảnh 9.Giá xăng đảo chiều giảm, dầu mazut tăng hơn 1.000 đồng/kg

Từ 15h ngày 15-10, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh theo thông báo mới nhất của Bộ Công Thương.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NHẬT XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: petrolimex xăng đầu giá xăng giá xăng dầu Xăng dầu Petrolimex

    Dòng sự kiện: Giá xăng dầu

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất