Petrolimex, PVOIL giảm thêm 300-350 đồng/lít xăng, có dễ mua?

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM chiều - Ảnh: NHẬT XUÂN

Theo công bố của Bộ Công Thương ngày 15-10, giá bán lẻ nhiều mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 có giá 26.971 đồng/lít (giảm 732 đồng/lít); xăng E10RON95-III có giá 27.029 đồng/lít (giảm 1.225 đồng/lít).

Nhiều cửa hàng Petrolimex chỉ bán xăng E10RON95 mức V có giá đắt nhất

Đáng chú ý, Petrolimex cho biết tập đoàn chủ động quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít (kg) so với mức giá được xác định theo cơ chế điều hành.

Theo đó, xăng E5RON92 được Petrolimex bán với giá 26.670 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá 26.720 đồng/lít. Riêng xăng E10RON95 mức V được niêm yết ở mức 27.520 đồng/lít.

Tuy nhiên, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại nhiều cửa hàng xăng dầu Petrolimex ngày 19-10 ở TP.HCM cho thấy các cây xăng chỉ bán xăng E10RON95 mức V, người tiêu dùng khó tìm mua được các mặt hàng xăng có giá thấp hơn như E5RON92 và E10RON95-III.

Tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 20 trên đường Phan Đăng Lưu (phường Cầu Kiệu), cả ba trụ bơm đều chỉ bán xăng E10RON95 mức V với giá niêm yết 27.520 đồng/lít. Khi được hỏi về các loại xăng giá thấp hơn, nhân viên cho biết cửa hàng không bán xăng E5RON92 và E10RON95-III.

Nhiều cửa hàng Petrolimex tại TP.HCM chỉ niêm yết bảng điện giá bán xăng E10RON95 mức V - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tình trạng tương tự được ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu số 5 trên đường Bạch Đằng (phường Gia Định); cửa hàng số 7 trên đường Lê Văn Sỹ (phường Nhiêu Lộc) và cửa hàng số 53 trên đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu). Các cửa hàng này được ghi nhận chỉ bán xăng E10RON95 mức V với giá niêm yết 27.520 đồng/lít.

Một nhân viên cửa hàng số 53 cho biết trạm không bán các loại xăng giá thấp hơn. Khi được hỏi về thông tin Petrolimex giảm thêm 300 đồng/lít so với mức giá điều hành, nhân viên tỏ ra chưa nắm được thông tin.

Bên cạnh đó, tại các cửa hàng trên, hầu hết các bảng điện tử chỉ niêm yết giá xăng E10RON95 mức V, không có thông tin giá bán của E5RON92 và E10RON95-III.

Trả lời Tuổi Trẻ, một số người tiêu dùng cho rằng việc chọn mặt hàng nào để kinh doanh là quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với doanh nghiệp lớn như Petrolimex, nên có đủ các mặt hàng, nhất là các mặt hàng giá phải chăng để người dân có thể lựa chọn.

Người tiêu dùng khó tìm mua xăng E5RON92 và E10RON95-III tại nhiều cửa hàng thuộc Petrolimex - Ảnh: NHẬT XUÂN

Cửa hàng nhượng quyền PV Oil chưa áp dụng giảm giá

Ngoài Petrolimex, PV Oil cũng thông báo triển khai chương trình "PV Oil Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình", giảm thêm 350 đồng/lít đối với xăng E10RON95-III và E5RON92-II. Chương trình áp dụng tại tất cả cửa hàng của PVOIL từ 0h ngày 16-10 đến 15h ngày 22-10.

Tại thời điểm thông báo chương trình bình ổn, PV Oil niêm yết giá các mặt hàng xăng dầu tương đương mức giá được Bộ Công Thương công bố. Cụ thể, xăng E5RON92 có giá 26.970 đồng/lít (thấp hơn giá công bố 1 đồng/lít), xăng E10RON95-III có giá 27.020 đồng/lít (thấp hơn giá công bố 9 đồng/lít).

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng không dễ mua xăng giá rẻ vì có khi vào đúng cửa hàng treo biển PVOil nhưng giá không giảm.

Ghi nhận ngày 19-10 tại một cửa hàng nhượng quyền thương hiệu PV Oil trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ, TP.HCM), giá niêm yết xăng E5RON92 và E10RON95-III vẫn lần lượt là 26.970 đồng/lít và 27.020 đồng/lít, chưa giảm thêm 350 đồng/lít theo chương trình đã công bố.

Trong khi đó, tại một cửa hàng PV Oil khác trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), bảng giá chỉ ghi chung mặt hàng E10RON95, không thể hiện rõ xăng thuộc tiêu chuẩn III hay V, với giá bán 27.020 đồng/lít.

Cửa hàng treo biển hiệu PV Oil trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Phường Bàn Cờ, TP.HCM) vẫn niêm yết giá xăng như trước, chưa thể hiện mức giảm thêm 350 đồng/lít theo chương trình đã công bố ngày 19-10- Ảnh: NHẬT XUÂN

Cửa hàng PV Oil trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) chỉ niêm yết chung mặt hàng E10 RON95, không ghi rõ tiêu chuẩn III hay V - Ảnh: NHẬT XUÂN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại diện PVOIL cho biết hai cửa hàng trên là cửa hàng nhượng quyền thương hiệu, không phải cửa hàng thuộc sở hữu của PVOIL nên không bắt buộc áp dụng chương trình giảm giá do doanh nghiệp công bố. Chương trình chỉ áp dụng tại hệ thống cửa hàng thuộc sở hữu và do PVOIL vận hành.

Cửa hàng Comeco chi nhánh 17 trên đường Bạch Đằng (phường Bình Thạnh) bán xăng E5 RON95 mức II giá 26.670 đồng/lít, E10 RON95 mức III giá 26.720 đồng/lít - Ảnh: NHẬT XUÂN

Ở một số cửa hàng khác, người tiêu dùng có thêm lựa chọn về chủng loại xăng. Ghi nhận tại cửa hàng Comeco chi nhánh số 17 trên đường Bạch Đằng (phường Bình Thạnh), xăng E5RON95 mức II được bán với giá 26.670 đồng/lít, còn E10RON95 mức III có giá 26.720 đồng/lít.

Tại cửa hàng xăng dầu STS số 4 trên đường Điện Biên Phủ (phường Gia Định), xăng E10RON97 mức III được bán với giá 28.720 đồng/lít, trong khi E10RON95 mức III có giá 26.720 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E10RON95 mức III tại hai cửa hàng Comeco và STS bằng mức giá Petrolimex công bố áp dụng sau khi giảm thêm 300 đồng/lít, còn 26.720 đồng/lít.

Bảng giá xăng tại cửa hàng xăng dầu STS số 4 trên đường Điện Biên Phủ, trong đó xăng E10RON95 mức III được niêm yết 26.720 đồng/lít, bằng giá Petrolimex công bố. Tuy nhiên, không có mặt hàng xăng E10RON95 mức V - Ảnh: NHẬT XUÂN.



Xăng giảm, đồ ăn thức uống vẫn neo ở mức cao Trao đổi với Tuổi Trẻ, quản lý một cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM cho biết giá xăng tăng liên tục trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, lượng khách đến đổ xăng tại cửa hàng giảm khoảng 20%. "Giờ ngày càng nhiều người chuyển sang sử dụng xe điện. Các dịch vụ taxi cũng có thêm nhiều phương tiện chạy điện, khiến nhu cầu sử dụng xăng của một bộ phận khách hàng giảm đi nhiều", vị này chia sẻ. Ở góc độ người tiêu dùng, anh Nguyễn Phú (24 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ phường Gia Định), cho biết anh vui khi nghe tin giá xăng giảm. Tuy nhiên, mức giảm hiện tại chưa khiến anh cảm nhận rõ chi phí đi lại được tiết kiệm. "Có giảm thêm 300 đồng hay không mình cũng không quá để ý, vì tính ra tiết kiệm được cùng lắm 1.000-2.000 đồng/tuần. Cái mình quan tâm hơn là giá xăng nhìn chung vẫn neo cao và buồn hơn là hiện các hàng quán tăng giá theo xăng, nhưng xăng giảm thì đồ ăn, thức uống vẫn neo ở mức cao", anh Phú chia sẻ. Tương tự, chị Linh Chi (26 tuổi, ngụ tại phường Nhiêu Lộc), cho biết khoảng 5 tháng qua, chị duy trì thói quen nấu cơm mang đi làm để tiết kiệm chi tiêu. "Từ khoảng cuối tháng 4, giá gas, giá xăng tăng, hầu hết các hàng quán mình ăn đều nhích lên, từ hủ tiếu, bánh mì, phở… điều chỉnh khoảng 3.000-5.000 đồng", chị Chi nói.