Giá xăng giảm, dầu tăng

Điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15h ngày 22-10 - Ảnh: Q.ĐỊNH

Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 22-10. Theo đó, các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến có giá như sau:

- Xăng E5RON92: 25.361 đồng/lít (giảm 1.610 đồng/lít).

- Xăng E10RON95-III: 25.213 đồng/lít (giảm 1.816 đồng/lít), thấp hơn xăng E5RON92 148 đồng/lít.

- Dầu diesel 0.05S: 29.550 đồng/lít (tăng 444 đồng/lít).

- Dầu mazut 180CST 3.5S: 23.373 đồng/kg (tăng 1.238 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, ngoại trừ đối với mặt hàng xăng sinh học là 300 đồng/lít, đồng thời ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn với hầu hết mặt hàng.

Người dân đổ xăng ở TP.HCM sau khi điều chỉnh giá - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Bộ Công Thương, việc điều hành giá xăng dầu tuần qua chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố với xu hướng tăng giảm tùy mặt hàng.

Nguyên nhân do việc nối lại cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian; lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; một số tàu dầu bị cháy khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn...

Việc điều hành giá và vận hành quỹ bình ổn áp dụng từ 15h ngày 22-10, các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện không muộn hơn thời gian điều chỉnh trên.

Như vậy sau 1 tháng rưỡi giá xăng dầu liên tục tăng và chỉ giảm nhẹ trong 6 phiên vừa qua, giá xăng dầu đã quay đầu giảm do tác động giảm giá xăng dầu thế giới. Đây là hai phiên giảm giá xăng liên tiếp. Tháng 9 đã ghi nhận bốn kỳ điều chỉnh tăng liên tiếp của xăng dầu với mức khá cao cho các mặt hàng và kéo dài đến đầu tháng 10. Trước diễn biến đó, ngày 30-9, Chính phủ đã có nghị quyết về việc tiếp tục kéo dài thời gian giảm các loại thuế đối với mặt hàng xăng dầu, giúp bình ổn giá và hỗ trợ thị trường trong bối cảnh khó khăn và sức ép lạm phát. Bộ Công Thương đã có yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu, không để đứt gãy, đặc biệt trong bối cảnh xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường khó đoán định, có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Cụ thể, các thương nhân đầu mối và thương nhân sản xuất xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, bao gồm cả số lượng, chủng loại và kế hoạch thực hiện theo quý đã đăng ký. Doanh nghiệp chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch ứng phó và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, gồm cả nguồn trong nước và nhập khẩu. Thực hiện nghiêm túc việc dự trữ xăng dầu theo quy định, đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu, nhất là dầu diesel cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.